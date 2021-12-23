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2021/22 GPL matchday 10: Kotoko welcome WAFA to Kumasi; Hearts travel to Dawu

Asante Kotoko Rawlingss The Porcupine Warriors

Thu, 23 Dec 2021 Source: footballghana.com

After being forced to travel to Dawu for their matchday 9 game last weekend, Asante Kotoko will return to Kumasi to host WAFA SC at the Baba Yara Sports Stadium this weekend.

The Porcupine Warriors remain favorites for the league title and will aim to pick all three points from Sunday’s contest against the struggling academy boys.

Before that game though, in-form Hearts of Oak are set to take on Dreams FC at the Theatre of Dreams in Dawu on Saturday, December 25, 2021.

Meanwhile, league leader King Faisal will play as a guest to Bechem United in what will be a tough encounter to win.

Find below all matchday 10 games in the Ghana Premier League to be played this weekend:

MATCH: DREAMS vs HEARTS OF OAK

DATE: SATURDAY, DECEMBER 25, 2021

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & BAWA HARUNA

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD A CHORE

LIVE ON STARTIMES

MATCH: BECHEM vs KING FAISAL

DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE vs ISAAC ASANYTE

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

MATCH: GOLDSTARS vs KARELA

DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

MATCH COMMISSIONER:FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

MATCH: CHELSEA vs ASHANTI GOLD

DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENG & BARNABAS AMENYO

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

MATCH: GREAT OLYMPICS vs ELEVEN WONDERS

DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: ABDUL-LATIF QADIR

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: MEDEAMA vs ADUANA

DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: PHILIP ARTHIR FORSON

ASSISTANTS: MIKAAL-II FAUZAN & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

MATCH: SHARKS vs LEGON CITIES

DATE: MONDAY, DECEMBER 27, 2021

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & ABDUL - SALAM

4TH REFEREE:RUSTUM DAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN ACKON

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

MATCH: ACCRA LIONS vs RTU

DATE: MONDAY, DECEMBER 27, 2021

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: KOTOKO vs WAFA

DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: BENJAMINE K. SEFAH

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & KENNETH ADUNTERA

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

Source: footballghana.com
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