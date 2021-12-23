2021/22 GPL matchday 10: Kotoko welcome WAFA to Kumasi; Hearts travel to Dawu

After being forced to travel to Dawu for their matchday 9 game last weekend, Asante Kotoko will return to Kumasi to host WAFA SC at the Baba Yara Sports Stadium this weekend.
The Porcupine Warriors remain favorites for the league title and will aim to pick all three points from Sunday’s contest against the struggling academy boys.
Before that game though, in-form Hearts of Oak are set to take on Dreams FC at the Theatre of Dreams in Dawu on Saturday, December 25, 2021.
Meanwhile, league leader King Faisal will play as a guest to Bechem United in what will be a tough encounter to win.
Find below all matchday 10 games in the Ghana Premier League to be played this weekend:
MATCH: DREAMS vs HEARTS OF OAK
DATE: SATURDAY, DECEMBER 25, 2021
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & BAWA HARUNA
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD A CHORE
LIVE ON STARTIMES
MATCH: BECHEM vs KING FAISAL
DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE vs ISAAC ASANYTE
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
MATCH: GOLDSTARS vs KARELA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
MATCH COMMISSIONER:FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
MATCH: CHELSEA vs ASHANTI GOLD
DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENG & BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: GREAT OLYMPICS vs ELEVEN WONDERS
DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: ABDUL-LATIF QADIR
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: MEDEAMA vs ADUANA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: PHILIP ARTHIR FORSON
ASSISTANTS: MIKAAL-II FAUZAN & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
MATCH: SHARKS vs LEGON CITIES
DATE: MONDAY, DECEMBER 27, 2021
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & ABDUL - SALAM
4TH REFEREE:RUSTUM DAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN ACKON
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
MATCH: ACCRA LIONS vs RTU
DATE: MONDAY, DECEMBER 27, 2021
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & EMMANUEL DOLAGBANU
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: KOTOKO vs WAFA
DATE: SUNDAY, DECEMBER 26, 2021
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: BENJAMINE K. SEFAH
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & KENNETH ADUNTERA
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
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