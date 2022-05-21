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2021/22 Women's Premier League: Match officials for match week 18 announced

WhatsApp Image 2022 05 18 At 5.55.33 PM.jpeg A female center referee in action | File photo

Sat, 21 May 2022 Source: footballghana.com

The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 18 of the Women's Premier League.

Below are the Match Officials:

NORTHERN ZONE

1. DATE: MAY 22, 2022

MATCH: AMPEM DARKOA VS FC SAVANNAH

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ALIMISIMI APPOH

ASSISTANTS: RABI IBRAHIM & GIFTY ANARIGEDE

4TH REFEREE: FELICIA ADDO

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA2.DATE: MAY 22, 2022

MATCH: SUPREME LADIES VS PEARL PIA LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: RITA B. NKANSAH

ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI3DATE: MAY 23, 2022

MATCH: DREAMZ LADIES VS PRISONS LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: MANSAH HOMMEY

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BENEDICTA AYEDZI

4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI4.DATE: MAY 22, 2022

MATCH: NORTHERN LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: DORA AGOMNAAB

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & BELINDA K. BANE

4TH REFEREE: AUFREY ATANPUGBIRE

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE ADARKWA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW5.DATE: MAY 22, 2022

MATCH:  FABULOUS LADIES VS ASHTOWN LADIES - 10:00AM

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: JANET AIDOO & AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI 

 SOUTHERN ZONE6.

DATE: MAY 21, 2022

MATCH: HASAACAS LADIES VS THUNDER QUEENS

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: JOYCE APPIAH

ASSISTANTS: MARY TEI & CHRISTIANA ANDAM KORE

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: SOLOOMON POAKWA7. DATE: MAY 21, 2022

MATCH: IMMIGRATION LADIES VS ARMY LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: DORIS ESUMANG DARKO & GRACE KOFIEGAH

4TH REFEREE: MERCY B. GYAN

MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: GLORIA OMARI- WIAFE8.DATE: MAY 21, 2022

MATCH: SEA LIONS VS POLICE LADIES

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: PRISCILLA KLOVE

ASSISTANTS: BLESS DZOKOTO & PATIENCE MIFETU

4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

MATCH COMMISSIONER: AFUA SAKYIWAA ACQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA9.DATE: MAY 23, 2022

MATCH: FAITH LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: CARL REINDOLF PARK

REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI

4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI

MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH10DATE: MAY 22, 2022

MATCH:  BERRY LADIES VS LADYSTRIKERS

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ALICE CHAKULE & LUCY MARFO

4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI

VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE

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Source: footballghana.com
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