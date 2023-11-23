2023/24 Ghana Premier League week 12: GFA confirms match officials

The match officials for the match week 12 of the 2023/24 Ghana Premier League have been announced by the Ghana Football Association's (GFA) Referees Committee.
Dr. Osman Imoro is set to officiate the game between Legon Cities and Asante Kotoko at the WAFA Park in Sogakope on Saturday.
The Hearts of Oak versus Berekum Chelsea game will be officiated by Charles Bulug
See the full list of officials below:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SATURDAY, NOVEMBER 25, 2023MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: DR. OSMAN IMORO
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: SAMARTEX VS REAL TAMALE UNITED
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: MAWULI KLU
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: NSOATREMAN VS HEARTS OF LIONS
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: MONDAY, NOVEMBER 27, 2023MATCH: BECHEM UNITED VS GOLD STARS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ODURO-NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
DATE: POSTPONEDMATCH: DREAMS FC VS BOFOAKWA TANO
VENUE:
REFEREE: GIDEON NII-COFIE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: HEARTS OF OAK VS BEREKUM CHEALSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDUL-RAUF
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY,NOVEMBER 25, 2023MATCH: NATIONS FC VS KARELA UNITED
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL ARTHUR DADZIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023MATCH: ADUANA FC VS ACCRA LIONS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND MIKAAL-II FAUZAN
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: POSTPONEDMATCH: MEDEAMA SC VS OLYMPICS
VENUE:
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: SELORM YOA BLESS
MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
GFA COMMUNICATIONS