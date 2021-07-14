39 players of Black Princesses invited to camp ahead of World Cup qualifiers

Black Princesses head coach Ben Fukuo has invited thirty-nine players to camp ahead of the FIFA U-20 Women's World Cup qualifiers in September.
The team will face Guinea Bissau in a two-legged qualifier in September 2021 after they were drawn bye in the first round.
The thirty-nine players invited by the coach are expected to report to camp on Thursday, July 15, 2021, as preparations begin in earnest.
The Black Queens are chasing a sixth straight appearance at the global showpiece.
Notable names in the squads are former FIFA U-17 World Cup golden boot winner Abdulai Mukarama and newly signed Hasaacas Ladies striker Jafaru Rahama.
The qualifiers will be Ben Fukuo's first time in charge of the team after he was moved from the Black Satellites team.
BLACK PRINCESSES U.20 FEMALE TEAM
NAME--------------------TEAM/CLUB
1. GRACE BAANWA------------HASAACAS LADIES
2. CYNTHIA KONLAN
3. QUEENABEL AMANKWAA------HASAACAS LADIES
4. COMFORT YEBOAH----------AMPIM DARKOAA LADIES
5. TEDINA SEYERE-----------DREAMZ LADIES
6. AZUMA BUGRE-------------HASAACAS LADIES
7. JOYC LARBI--------------KUMASI SPORTS ACADEMY
8. SUZZY DEDE TEYE---------LADIES STRIKERS
9. TUTWAA ABIGAIL----------PRISONS LADIES
10. JACKQUALIN OWUSU AMOAKO-DREAMZ LADIES
11. EVELYN BADU------------HASAACAS LADIES
12. GRACE ANIMA------------POLICE LADIES
13. MUKARAMA ABDULAI-------NORTHERN LADIES
14. DORIS BOADIWAA---------HASAACAS LADIES
15. RAHAMA JAFARU----------HASAACAS LADIES
16. BARIKISU ABDUL RAHMAN--PERALPIA LADIES
17. AZIBLIM FARIHANA-------BAGABAGA LADIES
18. LYDIA ATIMKA-----------BOLGA LADIES
19. SANDRA ATINGA----------KUMASI SPORTS ACADEMY
20. ANESTHESIA ACHIAA------SEA LIONS LADIES
21. ASANA YAHAYA-----------BAGABAGA LADIES
22. ABENA ANOMA OPOKU------AMPIM DARKOAA LADIES
23. LUISA ANIWAA-----------POLICE LADIES
24. AYISHA YAKUBU----------PEARLPIA LADIES
25. ELSHADAI ACHEAMPONG----KUMASI SPORTS ACAMEDY
26. BASIRA ALHASSAN--------PERALPIA LADIES
27. ELIZABETH OPPONG-------THUNDER QUEENS
28. TRACEY TWUM------------AMPIM DARKOAA LADIES
29. MATILDA BLESS FODU-----IDEAL LADIES
30. ALEXIA EHOMA-----------HOLY ROYALS LADIES
31. MAVIS OWUSU------------AMPIM DARKOAA LADIES
32. MAFIA NYAME------------ROCK LADIES
33. JUANITA AGUADZE--------POLICE LADIES
34. SALAMATU ABDULAI-------BAGABAGA LADIES
35. FELICITY ASANTE--------BERRY LADIES
36. THELMA BAFFOUR---------VALUE GIRLS
37. SUZANNE AMA DUAH-------BERRY LADIES
38. ELIZABETH SARPONG------FABULOU LADIES
39. PHILOMENA ABAICA--------BERRY LADIES
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