AFCON 2021: Check out the squads of all 24 Teams

The 2021 African Cup of Nations will start on Sunday, 9th January 2022 and end on 6th, February 2022 with all 24 teams seeking to reach their target for the continent’s flagship tournament.

In order to achieve their targets, the men who will be in the dugouts for the various teams have announced their squads.



The Confederation for African Football(CAF), have expanded the number of players each country can have from 23 to 28.



Have a look at the squads.



GROUP A



Cameroon



Goalkeepers:



Simon Omossola (AS Vita Club, DR Congo), Devis Epassy (OFI Crete, Greece), Andre Onana (Ajax, Netherlands).



Defenders:



Collins Fai (Standard Liege, Belgium), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union, USA), Michael Ngadeu-Ngadjui (Gent, Belgium), JC Castelletto (Nantes, France), Harold Moukoudi (St Etienne, France), Enzo Ebosse (Angers, France), Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier, France), Jerome Onguene (Red Bull Salzburg, Austria), Nouhou Tolo (Seattle Sounders, USA).



Midfielders:



Jean Onana Junior (Bordeaux, France), Malong Kunde (Olympiakos, Greece), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli, Italy), Samuel Gouet Oum (Mechelen, Belgium), Martin Hongla (Hellas Verona, Italy), James Lea Siliki (Middlesbrough, England), Yvan Neyou (St Etienne, France).



Forwards:



Ignatius Ganago (Lens, France), Christian Bassogog (Shanghai Shenua, China), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich, Germany), Stephane Bahoken (Angers, France), Karl Toko-Ekambi (Lyon, France), Moumi Ngamaleu (Young Boys, Switzerland), Vincent Aboubakar (Al Nasr, Saudi Arabia), Clinton Njie (Dinamo Moscow, Russia).



Burkina Faso



Goalkeepers:



Herve Kouakou KOFFI (Sporting de Charleroi, Belgium), Farid Sofiane OUÉDRAOGO (Majestic SC, Burkina Faso), Kilian NIKIEMA (ADO Den Haag, Netherlands), Aboubacar Babayouré SAWADOGO (RC Kadiogo, Burkina Faso)



Defenders:



Edmond TAPSOBA (Bayer Leverkusen, Germany), Issoufou DAYO (RS Berkane, Morocco), Yacouba Nasser DJIGA (FC Basel, Switzerland), Soumaïla OUATTARA (FUS de Rabat, Morocco), Steeve YAGO (Aris Limassol, Cyprus), Issa KABORE (Troyes, France), Patrick MALO (Hassania Agadir, Morocco), Oula Abass TRAORÉ (Horoya AC, Guinea), Hermann NIKIEMA (SALITAS FC, Burkina Faso)



Midfielders:



Gustavo Fabrice SANGARÉ (Quevilly-Rouen, France), Dramane NIKIEMA (Horoya AC, Guinea), Adama GUIRA (Racing Rioja CF, Spain), Blati TOURÉ (AFC Eskilstuna, Sweden), Ismahila OUEDRAOGO (PAOK Salonika, Greece), Saïdou SIMPORÉ (Ittihad Alexandria, Egypt)



Ethiopia



Goalkeepers:



Teklemariam Shanko (Sidama Bunna), Fasil Gebremichael (Bahirdar Ketema), Jemal Tassew (Adama Ketema).



Defenders:



Asrat Tunjo (Eth Bunna), Suleiman Hamid (St. George), Remedan Yesouf (Wolkite K), Desta Yohannes (Adama K), Aschalew Tamene (Fasil K), Yared Bayeh (Fasil K), Menaf Awol (Bahirdar Ketema).



Midfielder:



Amanuel Yohannes (Eth Bunna), Gatuoch Panom (St George), Shemeles Bekele (El Goana), Mesoud Mohammed (Jimma AJ), Bezabeh Meleyou (Fasil K), Firew Solomon (Sidama B), Fitsum Alemu (Bahirdar )



Strikers:



Abubeker Nassir (Eth Bunna), Getaneh Kebede (Wolkite K), Amanuel Michael (St. George), Shemeket Gugsa (Fasil K), Mujib Kassim (JS Kabyle), Mesfin Taffese (Hawassa K), Dawa Hottesa (AdamaK)



Forwards:



Bertrand TRAORÉ (Aston Villa, England), Zakaria SANOGO (Ararat-Armenia, Armenia), Cyrille BAYALA (AC Ajaccio , France), Éric TRAORE (Pyramids FC, Egypt), Mohamed KONATE (Akhmat Grozny, Russia), Dango Aboubacar Faissal OUATTARA (FC Lorient, France), Boureima Hassane BANDÉ (NK Istra, Croatia), Abdoul Fessal TAPSOBA (Standard de Liège, Belgium), Jean Botué Fiacre KOUAMÉ (AC Ajaccio, France), Cheick Djibril OUATTARA (Olympique de Safi, Morocco)



Cape Verde



Goalkeepers:



Vozinha (AEL Limassol, Cyprus), Marcio da Rosa (Montalegre, Portugal), Keven Ramos (Mindelese, Cape Verde).



Defenders:



Stopira (Fehervar, Hungary), Steven Fortes (Oostende, Belgium), Jeffry Fortes (De Graafschap, Netherlands), Steve Furtado (Beroe, Bulgaria), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Republic of Ireland), Joao Paulo Fernandes (Feirense, Portugal), Diney Borges (AS Far, Morocco), Ponck (Istanbul Basaksehir, Turkey), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax, Switzerland).



Midfielders:



Kenny Rocha (Oostende, Belgium), Nuno Borges (Casa Pia, Portugal), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaijan), Jamiro Monteior (Philadelphia Union, USA), Nenass (Aalesund, Norway), Marco Soares (Arouca, Portugal).



Forwards:



Ryan Mendes (Al Nasr, UAE), Willy Semedo (Pafos, Cyprus), Gilson Tavares (Estoril-Praia, Portugal), Willis Furtado (FK Jerv, Norway), Julio Tavares (Al Faisaly, Saudi Arabia), Garry Rodrigues (Olympiakos, Greece), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Netherlands), Djaniny Semedo (Trabzonspor, Turkey).





Goalkeepers: Edouard Mendy (Chelsea, England), Alfred Gomis (Rennes, France), Seny Dieng (Queens Park Rangers, England).



Defenders: Bouna Sarr (Bayern Munich, Germany), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Napoli, Italy), Pape Abou Cisse (Olympiakos, Greece), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgium), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain, France), Ibrahima Mbaye (Bologna, Italy), Fode Ballo-Toure (AC Milan, Italy), Cheikhou Kouyate (Crystal Palace, England).



Midfielders: Pape Matar Sarr (Metz, France), Pape Gueye (Marseille, France), Nampalys Mendy (Leicester City, England), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint-Germain, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Mamadou Loum (Alaves, Spain), Joseph Lopy (Sochaux, France).



Guinea



Goalkeepers: Aly Keita (Ostersund, Sweden), Ibrahima Kone (Hibernians, Malta), Moussa Camara (Horoya, Guinea).



Defenders: Saidou Sow (St Etienne, France), Ibrahima Conte (Niort, France), Florentin Pogba (Sochaux, France), Ousmane Kante (Paris FC, France), Mohamed Aly Camara (Young Boys, Switzerland), Pa Konate (Botev Plovdiv, Bulgaria), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Antoine Conte (Universitatea Craiova, Romania), Mikael Dyrestam (Sarpsborg 08, Norway).



Midfielders: Amadou Diawara (Roma, Italy), Ibrahima Cisse (Seriang, Belgium), Mory Konate (Sint-Truidense, Belgium), Ibrahima Sory Conte (Bnei Sakhnin, Israel), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Mamadou Kane (Neftci, Azerbaijan), Morlaye Sylla (Horoya, Guinea), Aguibou Camara (Olympiacos, Greece), Naby Keita (Liverpool, England).



Forwards: Seydouba Soumah (Kuwait SC, Kuwait), Morgan Guilavogui (Paris FC, France), Mamadou Diallo (Grenoble, France), Jose Kante (Kairat, Kazakhstan), Mohamed Bayo (Clermont France), Sory Kaba (OH Leuven, Belgium).



Forwards: Boulaye Dia (Villarreal, Spain), Sadio Mane (Liverpool, England), Habib Diallo (Strasbourg, France), Bamba Dieng (Marseille, France), Ismaila Sarr (Watford, England), Famara Diedhiou (Alanyaspor, Turkey), Mame Baba Thiam (Kayserispor,Turkey), Keita Balde (Cagliari, Italy).



Zimbabwe



Goalkeepers:



Petros Mhari, Martin Mapisa, Talbert Shumba



Defenders:



Peter Muduhwa, Alec Mudimu, Teenage Hadebe, Jordan Zemura, Godknows Murwira, Gerald Takwara, Gilroy Chimwemwe, Bruce Kangwa, Onismor Bhasera



Midfielders:



Kelvin Madzongwe, Thabani Kamusoko, Kudakwashe Mahachi, Ishmael Wadi, Never Tigere, Kundai Benyu



Strikers:



Admiral Muskwe, Prince Dube, David Moyo, Knowledge Musona, Tinotenda Kadewere



Malawi



Goalkeepers:



William Thole (Be Forward Wanderers), Ernest Kakhobwe (Nyasa Big Bullets), Charles Thom (Silver Strikers)



Defenders:



Limbikani Mzava (Amazulu), Dennis Chembezi (Polokwane City), Nickson Nyasulu, Mark Fodya (Silver Strikers), Sankhani Mkandawire (Nyasa Big Bullets), Gomezgani Chirwa(Nyasa Big Bullets), Lawrence Chaziya (CIVO Sporting), Paul Ndlovu (Mafco), Stanley Sanudi (Be Forward Wanderers), Peter Cholopi(Be Forward Wanderers)



Midfielders:



John Banda (UD Songo), Charles Petro (Sheriff Tiraspol), Chimwemwe Idana (Nyasa Big Bullets), Chikoti Chirwa (Red Lions), Micium Mhone (Blue Eagles), Gerald Phiri Junior (Al Hillal).



Strikers:



Robin Ngalande (St. George), Yamikani Chester (Be Forward Wanderers), Schumacker Kuwali (UD Songo), Francisco Madinga (FC Dilla Gori), Peter Banda (Simba Sporting Club), Zebron Kalima (Silver Strikers), Richard Mbulu (Baroka FC), Khuda Muyaba (Polokwane City), Henry Kumwenda (Butler Bulldogs), Gabadinho Mhango (Orlando Pirates), Stain Davie (Silver Strikers)



GROUP C



Morocco



Goalkeepers:



Yassine Bounou (Sevilla, Spain), Monir El Kajoui, (Hatayspor, Turkey), Anas Zniti (Raja Casablanca, Morocco).



Defenders:



Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, France), Sofiane Alakouch (Metz, France), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen, Netherlands), Adam Masina (Watford, England), Sofian Chakla (OH Leuven, Belgium), Samy Mmaee (Ferencvaros, Hungary), Romain Saiss (Wolves, England), Nayef Aguerd (Rennes, France).



Midfielders:



Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt, Germany), Sofyan Amrabat (Fiorentina, Italy), Faycal Fajr (Sivaspor, Turkey), Azzedine Ounahi (Angers, France), Ilias Chair (QPR, England), Imran Louza (Watford, England), Selim Amallah (Standard Liege, Belgium).



Forwards:



Munir El Haddadi (Sevilla, Spain), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar, Netherlands), Abdessamad Ezzalzouli (Barcelona, Spain), Sofiane Boufal (Angers, France), Ryan Mmaee (Ferencvaros, Hungary), Youssef En-Nesyri (Sevilla, Spain), Ayoub El Kaabi (Hatayspor, Turkey).



Ghana



Goalkeepers:



Joseph Wolacott (Swindon Town), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Richard Attah (Hearts of Oak), Lawrence Ati Zigi (St. Gallen)



Defenders:



Andy Yiadom (Reading FC), Philemon Baffuor (Dreams FC), Baba Abdul Rahman (Reading FC), Gideon Mensah (Girondins Bordeaux), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Strasbourg FC), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Khalid Abdul Mumin (Vitoria de Guimaraes)



Midfielders:



Baba Iddrissu (Real Mallorca), Edmund Addo (Sherif Tiraspol), Thomas Teye Partey (Arsenal FC), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Daniel Kofi Kyere (St. Pauli), David Abagna (Real Tamale United)



Wingers:



Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC), Samuel Owusu (Al-Fayha), Kamal Deen Suleymana (Rennes FC), Dede Ayew (Al Sadd SC), Joseph Paintsil (Genk)



Strikers:

Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond Boakye Yiadom (Beitar Jerusalem), Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics), Benjamin Tetteh (Malatyaspor)



Comoros



Goalkeepers:



Salim Ben Boina (Endoume, France) Ali Ahamada (Unattached), Moyadh Ousseni (Frejus, France).



Defenders:



Nadjim Abdou (FC Martigues, France), Bendjaloud Youssouf (Chateauroux, France), Abdallah Ali Mohamed (Stade Lausanne, Switzerland) Kassim Mdahoma (US Avranches, France), Younn Zahary (SO Cholet, France), Chaker Alhadhur (Ajaccio, France), Mohamed Youssouf (Ajaccio, France), Kassim Abdallah (Marignane Gignac, France).



Midfielders:



Fouad Bachirou (Omonia Nicosia, Cyprus), Youssouf M’Changama (Guingamp, France), Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles, Netherlands), Nakibou Aboubakari (FC Sete 34, France), Iyad Mohamed (Auxerre, France), Rafidine Abdullah (Stade Lausanne, Switzerland).



Forwards:



Faiz Selemani (KV Kortrijk, Belgium), Mohamed El Fardou (Red Star Belgrade, Serbia), Nasser Chamed (Gaz Metan Medias, Romania), Ahmed Mogni (FC Annecy, France), Faiz Mattoir (SO Cholet, France), Ali M’Madi (SAS Epinal, France), Said Bakari (RKC Waalwijk, Netherlands), Moussa Djoumoi (AS Saint-Priest, France), Mohamed M’Changama (FC Nouadhibou, Mauritania).



Gabon



Goalkeepers:



Anthony Mfa Mezui (Rodange 91), Donald Nze (Maniema Union), Jean-Noel Amonome (Uthongathi), Fortson Noubi Junior (Vannes)



Defenders:



Lloyd Palun (Bastia), Johann Obiang (Rodez), Bruno Ecuele Manga (Dijon), Gilchrist Nguema (Maccabi Ahi Nazareth), Anthony Oyono (Boulogne), Sidney Obissa (Olympic Chaleroi), David Sambissa (Cambuur), Wilfried Ebane (Vannes), Junior Assoumou (Le Mans), Yannis N’Gakoutou (Lyon-La Duchere), Yrondu Musavu-King (Bengaluru)



Midfielders:



Andre Biyogo Poko (Altay), Mario Lemina (Nice), Louis Ameka Autchanga (Chamois Niortais), Guelor Kanga (Red Star Belgrade), Serge-Junior Martinsson Ngouali (Gorica), Alex Moucketou-Moussounda (Aris Limassol)



Forwards:



Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Denis Bouanga (Saint-Etienne), Kevin Mayi (Umraniyespor), Axel Méye (Ittihad Tanger), Fahd Ndzengue (Tabor Sezana), Aaron Boupendza (Al Arabi), Ulrick Eneme Ella (Brighton and Hove Albion), Jim Allevinah (Clermont), Biteghe Medwin (Al Adalah)





Goalkeepers:Mohamed El-Shennawy (Al Ahly, Egypt), Mohamed Sobhi (Pharco, Egypt), Mohamed Abogabal (Zamalek, Egypt), Mahmoud Gad (Enppi, Egypt).Defenders:Ahmed Fatouh, Mahmoud Alaa, Mahmoud Hamdy El-Wensh (all Zamalek, Egypt), Ayman Ashraf, Akram Tawfik, (both Al Ahly), Omar Kamal, Mohamed Abdel-Moneim (both Future, Egypt), Ahmed Hegazi (Ittihad Jeddah, Saudi Arabia).Midfielders:Hamdi Fathi, Amr El-Sulya (both Al Ahly, Egypt), Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo (both Zamalek, Egypt), Abdallah El-Said, Ramadan Sobhi (both Pyramids, Egypt), Mohamed Elneny (Arsenal, England), Omar Marmoush (VfB Stuttgart, Germany), Mohanad Lasheen (Tala'a El-Gaish, Egypt), Mahmoud Hassan Trezeguet (Aston Villa, England).Forwards:Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turkey), Mohamed Sherif (Al Ahly, Egypt), Mohamed Salah (Liverpool, England).Goalkeepers:Francis Uzoho (AC Omonia, Cyprus); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, South Africa); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, The Netherlands)Defenders:Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turkey); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spain); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Scotland); William Ekong (Watford FC, England); Olaoluwa Aina (Torino FC, Italy); Jamilu Collins (SC Paderborn 07, Germany); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Cyprus); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal); Olisa Ndah (Orlando Pirates, South Africa)Midfielders:Frank Onyeka (Brentford FC, England); Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers, Scotland); Wilfred Ndidi (Leicester City, England); Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russia); Kelechi Nwakali (SD Huesca, Spain)Forwards:Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turkey); Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Spain); Victor Osimhen (Napoli FC, Italy); Moses Simon (FC Nantes, France); Sadiq Umar (UD Almeria, Spain); Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Germany); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh, Saudi Arabia); Alex Iwobi (Everton FC, England); Kelechi Iheanacho (Leicester City, England)Ali Abu Ashreen, Ishag Adam, Wali Al-Din Khidr, Abdul Razzaq Yaqoub, Juma Abbas, Muhammad Abdul Rahman, Akram Al-Hadi, Salah Nimr, Imad Al-Sinni, Mustafa Karshoum, Muhammad Al-Rashid, Al-Jazouli Noah, Dia Al-Din Mahjoub, Muhammad Abdullah Hussein, Mazen Muhammedin, Sheikh Muhammad, Muhammad Kasri, Suleiman Zakaria, Athar Al-Tahir, Ahmad Al-Fateh, Sharif Omar, Muhammad Hassoun, Awad Zayed, Ali Muhammad Nour, Mutawakkil Adam Suleiman, Musab Al-Sharif, Muhammad Al-Mundhir, Al-Sadiq Hassan Musa, Amjad Ismail, Mojtaba Al-Murdi, Mustafa Ahmed, Muhammad Al-Hajj, Captain Bashir, Muayyad Aydin, Suleiman Hamid.

Jonas Mendes (Beira Mar, Portugal), Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Cyprus), Manuel Mama Samba Baldé (Vizela, Portugal)



Defenders:



Eulanio Chipela Gomes (FC Porto, Portugal), Fali Candé (Portimonense, Portugal), Manconi Soriano Mané (Moreirense, Portugal), Ladislau Leonel Ucha Alves (Marihense, Portugal), Aurisio Saliu Junior (Vilafranquence, Portugal), Opa Sangatte (Chateauroux, France), Jefferson Encada (Leixoes, Portugal), Ferdinand Mendy (Alloa Athletic FC, Scotland).



Midfielders:



Judilson Gomes (AS Monaco, France), Jorge Braima Candé Nougueira (Farense, Portugal), Jaoa Lamine Jaquité (Vilafranquence, Portugal), Moreto Cassama (Stade Reims, France), Alfa Semedo Esteves (Vitoria Guimaraes, Portugal), Panutchi Pereira Camara (Plymouth Argyle, England)



Forwards:



Mama Samba Baldé (Troyes, France), Piqueti Djassi Silva (Al Shoalah, Saudi Arabia), Jorge Barbosa Intima (Wisla Plock, Poland), Mauro Rodrigues Texeira (Sion, Switzerland), Joseph Mendes (Niort, France), Steve Brahim Omar Ambri (Sochaux, France), Frédéric Mendy (Vitoria Setubal, Portugal)



GROUP E



Algeria



Goalkeepers:



Rais M’Bolhi (Ettifaq, Saudi Arabia), Alexandre Oukidja (Metz, France), Moustapha Zeghba (Damac, Saudi Arabia).



Defenders:



Djameleddine Benlamri (Qatar SC, Qatar), Aissa Mandi (Villareal, Spain), Mohamed Amine Tougai, Ilyes Chetti, Abdelkader Bedrane (all Esperance, Tunisia), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Germany), Youcef Atal (Nice, France), Houcine Benayada (Etoile du Sahel, Tunisia), Mohamed Reda Halaimia (Beerschot, Belgium), Mehdi Tahrat (Al Gharafa, Qatar)



Midfielders:



Ismael Bennacer (AC Milan, Italy), Ramiz Zerrouki (FC Twente, Netherlands), Adem Zorgane (Charleroi, Belgium), Haris Belkebla (Brest, France), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turkey), Sofiane Bendebka (Al Fateh, Saudi Arabia).



Forwards:



Riyad Mahrez (Manchester City, England), Adam Ounas (Napoli, Italy), Youcef Belaïli (Unattached), Said Benrahma (West Ham United, England), Yacine Brahimi (Al Rayyan, Qatar), Farid Boulaya (Metz, France), Islam Slimani (Lyon, France), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Mohamed Amine Amoura (Lugano, Switzerland).



Equatorial Guinea



Goalkeepers:



Aitor Embela (Somozas, Spain), Jesus Owono (Deportivo Alaves, Spain), Manuel Sapunga (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Mariano Magno (Deportivo Unidad, Equatorial Guinea).



Defenders:



Carlos Akapo (Cadiz, Spain), Marvin Anieboh (Cacereno, Spain), Cosme Anvene (Deportivo Unidad, Equatorial Guinea), Saul Coco (Las Palmas, Spain), Miguel Angel Maye (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Luis Meseguer (Navalcarnero, Spain), Basilio Ndong (Start, Norway), Luis Enrique Nsue (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Esteban Obiang (Antequera, Spain)



Midfielders:



Javier Akapo (Ibiza Islas Pitiusas, Spain), Alex Balboa (Deportivo Alaves, Spain), Ruben Belima, Federico Bikoro (both Hercules), Jannick Buyla (Gimnastic Tarragona, Spain), Santiago Eneme (Nantes, France), Pablo Ganet (Real Murcia, Spain), Jose Machin (Monza, Italy), Josete Miranda (Niki Volos, Greece).



Forwards:



Dorian Hanza (Langreo, Spain), Luis Nlavo (Sporting Braga, Portugal), Emilio Nsue (unattached), Pedro Oba (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Iban Salvador (Fuenlabrada, Spain), Oscar Siafa (Olympiakos Volos, Greece).



Cote d’Ivoire



Goalkeepers: Sylvain Gbohouo (Wolkite Ketema, Ethiopia), Badra Ali Sangare (JDR Stars, South Africa), Abdoul Karim Cisse (Asec Mimosas, Ivory Coast), Ira Eliezer Tape (San Pedro, Ivory Coast).



Defenders:



Serge Aurier (Villarreal, Spain), Eric Bailly (Manchester United, England), Willy Boly (Wolverhampton Wanderers, England), Wilfried Kanon (Pyramids, Egypt), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen, Germany), Simon Deli (Adana Demirspor, Turkey), Ghislain Konan (Reims, France).



Midfielders:



Habib Maiga (Metz, France), Maxwel Cornet (Burnley, England), Serey Die (Sion, Switzerland), Ibrahim Sangare (PSV Eindhoven, Netherlands), Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio, Italy), Franck Kessie (AC Milan, Italy), Hamed Traore and Jeremie Boga (both Sassuolo, Italy), Max Gradel (Sivasspor, Turkey), Jean Michael Seri (Fulham, England).



Forwards:



Wilfried Zaha (Crystal Palace, England), Jean Evrard Kouassi (Trabzonspor, Turkey), Nicolas Pepe (Arsenal, England), Sebastien Haller (Ajax, Netherlands), Christian Kouame (Anderlecht, Belgium), Yohan Boli (Al-Rayyan, Qatar), Karim Konate (Asec Mimosas, Ivory Coast)



Sierra Leone



Goalkeepers:



Mohamed Nbalie Kamara (East End Lions), Ibrahim Sesay (East End Tigers), Isaac Caulker (FC Kallon)



Defenders:



Umuru Bangura (Neuchâtel, Switzerland), Daniel Francis (Bradford, England), David Sesay (Barnet, England), Osman Kakay (Queens Park Rangers, England), Yeami Dunia (East End Lions), Kevin Whrigh (Orebro, Sweden), Saidu Mansaray (Bo Rangers), Steven Caulker (Fenerbahçe, Turkey)



Midfielders:



Kwame Quee (Vikingur Reykjavik, Iceland), Rodney Strasser (TPS, Finland), Mohamed Kamara (Kuwait SC, Kuwait), Saidu Bah Kamara (Bo Rangers), John Bankole Kamara (Kesla FK, Azerbaijan), Alhassan Koroma (Linense, Spain), Saidu Fofanah (Kallon FC), Abu Dumbuya (East End Lions), Issa Kallon (SC Cambuur, Netherlands), Prince Barrie (Bo Rangers FC)



Forwards:



Musa Noah Kamara (Unattached), Mustapha Bundu (Aarhus, Denmark), Kei Ansu Kamara (Helsinki IFK, Iceland), Mohamed Buya Turay (Henan Songshan Longmen, China), Augustine Williams (Los Angeles Galaxy, USA), Sulaiman Borbor Kai Kai (Wycombe Wanderers, England), Alhaji Kamara (Randers FC, Denmark)





Goalkeepers:Farouk Ben Mustapha (Esperance, Tunisia), Bechir Ben Said (US Monastir, Tunisia), Ayman Dahmen (Sfaxien, Tunisia), Ali Jemal (Stade Tunisien, Tunisia).Defenders:Dylan Bronn (Metz, France), Montassar Talbi (Rubin Kazan, Russia), Bilel Ifa (Club Africain, Tunisia), Oussama Haddadi (Malatyaspor, Turkey), Omar Rekik (Arsenal, England), Mohamed Drager (Nottingham Forest, England), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance, Tunisia), Hamza Mathlouthi (Zamalek, Egypt), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egypt), Ali Abdi (Caen, France).Midfielders:Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance, Tunisia), Aissa Laidouni (Ferencvaros, Hungary), Ellyes Skhiri (Cologne, Germany), Ghailene Chaalali (Esperance, Tunisia), Seif-Eddine Khaoui (Clermont, France), Anis Ben Slimane (Brondby, Denmark). Hannibal Mejbri (Manchester United, England), Firas Ben Larbi (Ajman, UAE), Wahbi Khazri (Saint Etienne, France), Hamza Rafia (Standard Liege, Belgium), Naim Sliti (Al-Ittifaq, Saudi Arabia).Forwards:Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypt), Yoann Touzghar (Troyes, France), Youssef Msakni (Al Arabi, Qatar).Goalkeepers:Djigui Diarra (Stade Malien, Mali), Adama Keita (Djoliba AC, Mali), Ibrahim Mounkoro (TP Mazembé, DR Congo)Defenders:Molla Wagué (FC Nantes, France), Hamari Traoré (Rennes, France), Mamadou Fofana (FC Metz, France), Youssouf Koné (Lyon, France), Boubacar Kiki Kouyate (Troyes, France), Falaye Sacko (Victoria Guimarães, Portugal), Senou Coulibaly (Dijon, France) Massadio Haidara (Lens, France), Cheick Oumara Traore (Lens, France)Midfielders:Diadié Samassekou (Hoffenheim, Germany), Amadou Haidara (RB Leipzig, Germany) Kouamé Nguessan Rominique (Circle Bruges, Belgium) Souleymane Diarra (Gaziantep, Turkey), Cheick Oumar Doucouré (Lens, France), Adama Noss Traoré (Metz, France), Mohamed Camara (RB Salzburg, Austria)Forwards:Moussa Doumbia (Reims, France), Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Adama Malouda Traore (Metz, France), Moussa Djenepo (Southampton, England), Sekou Koita (RB Salzburg, Austria), Hadi Sacko (Denizlispor, Turkey), Abdoulaye (Besiktas, Turkey), Fousseyni Diabate (Amiens, France), Ibrahima Sissoko (Niort, France)Goalkeepers:Babouccar Gaye, Sheikh Sibi, Modou JobeDefenders:Pa Modou Jagne, Omar Colley, James Gomez, Noah Sonko Sundberg, Buba Sanneh, Ibou Touray, Saidy JankoMidfielders:Mohammed Mbye, Ebrima Sohna, Dawda Ngum, Sulayman Marreh, Ebrima Darboe, Yusupha Bobb, Ebou AdamsForwards:Musa Barrow, Ablie Jallow, Bubacarr Trawally, Ebrima Colley, Lamin Jallow, Buba Jobe, Assan Ceesay, Muhammed Badamosi, Modou Barrow, Dembo Darboe, Yusupha NjieGoalkeepers:Babacar Diop (FC Nouadhibou, Mauritania), Mbacke Ndiaye (Nouakchott Kings, Mauritania), Mohamed El Mokhtar (AS Douanes, Mauritania).Defenders:Abdoul Ba (Al Ahli, Libya), Diadie Diarra (Goal FC, France), El Hassen Houbeibib (Al Zawaraa, Iraq), Harouna Abou Demba (Unattached), Souleymane Karamoko (Nancy, France), Aly Abeid (Valenciennes, France), Houssen Abderrahmane (Royal Francs Borains, Belgium), Abdoulkader Thiam (US Boulogne, France).Midfielders:Mohamed Dellah Yali (Unattached), Guessouma Fofana (Cluj, Romania), Ibrehima Coulibaly (Le Mans, France), Khassa Camara (NorthEast United FC, India), Almike Moussa Ndiaye (Goal FC, France), Yacoub Sidi Ethmane (AS Vita, DR Congo), Mohsen Bodda (FC Nouadhibou, Mauritania), Abdallahi Mahmoud (NK Istra, Croatia), Mohamed Soueid (FC Nouadhibou, Mauritania), Beyatt Lekweiry (AS Douanes, Mauritania).Forwards:Aboubakar Kamara (Aris Thessaloniki, Greece), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou, Mauritania), Oumar Camara (Beroe Stara Zagora, Bulgaria), Adama Ba (RS Berkane, Morocco), Souleymane Doukara (Giresunspor Kulubu, Turkey), Idrissa Thiam (ASAC Concorde, Mauritania), Pape Ibnou Ba (Le Havre, France).