Aisha Buhari Cup 2021: Black Queens coach Mercy Tagoe names provisional 30 squad list

Head Coach of the Black Queens, Mercy Tagoe has named a provisional 30 squad list for the upcoming Aisha Buhari Invitational Women’s Football Tournament scheduled for 13th – 21st September 2021 in Lagos, Nigeria.

The called-up players and technical team members are to report to camp at the GFA Technical Centre (GSCE), Prampram on Sunday, August 29, 2021.



Here is a list of the invited players and their respective clubs:



Fafali Dumehasi- Police Ladies



Kerrie McCarthy- Kumasi Sports Academy



Mary Neequaye- Immigration Ladies



Abigail Tawiah Mensah - Berry Ladies



Victoria Antwi-Agyei - Kumasi Sports Academy



Gladys Amfobea - Ladystrikers

Beatrice Sesu - Police Ladies



Jaqueline Asamoah - Kumasi Sport Academy



Ellen Coleman - Ladystrikers



Janet Egyir - Hasaacas Ladies



Linda Eshun -Hasaacas Ladies



Janet Adu Agyemang - Fabulous Ladies



Philicity Asuako - Police Ladies



Nina Norshie - Berry Ladies

Justice Tweneboa - Ampem Darkoa Ladies



Mary Essiful - Soccer Intellectuals



Grace Adams - Berry Ladies



Henrietta Annie - Police Ladies



Monica Addai - Berry Ladies



Rashida Ibrahim - Berry Ladies



Elizabeth Owusua - Sea Lions



Milot Pokua - Hasaacas Ladies

Sophia Agyarkwa - Soccer Intellectuals



Vivian Adjei Konadu - Thunder Queens



Sonia Opoku - Ampem Darkoa Ladies



Veronica Appiah - Hasaacas Ladies



Naomi Animah - Kumasi Sports Academy



Foreign Based



Jennifer Cudjoe - Gotham FC



Grace Asantewaa - Real Betis Feminas

Wasila Diwura Soale - LSU



Elizabeth Addo - Djurgåden IF



Portia Boakye- Djurgåden IF



Eunice Beckman Nketiah - FC Cologne



Alice Kusi - ZFK Spartak



Priscilla Adubea - Racing Santander



The Black Queens will face Cameroon and South Africa in the group phase of the tournament.