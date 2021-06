An kashe wasu iyalai Musulmai a harin ƙiyayya da aka kai musu a Canada

Harin shi ne mafi muni da aka kai wa Musulman kasar Canada tun bayan kisan mutum shida a 2017

Rundunar 'yan sanda a Canada ta ce da "gangan" aka kashe wasu iyalai hudu Musulmai a wani hari da aka kai da mota ranar Lahadi.

An kai musu harin ne a birnin London, da ke lardin Ontario. wani yaro dan shekara tara, wanda shi kadai ne ya tsira, yana kwance a asibiti inda ya ji munanan rauni.



An tuhumi wani dan kasar Canada mai shekara 20 da laifi hudu da suka hada da kisan kai da kuma yunkurin kisa.



Harin shi ne mafi muni da aka kai wa Musulman kasar Canada tun bayan kisan mutum shida a wani masallacin birnin Quebec City a shekarar 2017.



"An yi amannar cewa an kai hari kan mutanen ne saboda su Musulmai ne," a cewar jami'in 'yan sanda Det Supt Paul Waight yayin taron manema labarai da ya gudanar ranar Litinin.



A cewarsa, 'yan sanda suna duba yiwuwar tuhumar mutumin kan laifukan ta'addanci, yana mai cewa harin na kiyayya ne.





Mene ne cikakken bayani kan batun?

Mutanen da aka kai wa hari sun hada da mata biyu - daya mai shekara 74 yayin da dayar ke da shekara 44 - da kuma namiji mai shekara 46 - da ma wata yarinya mai shekara 15.

Ba a bayyana sunayensu ba, kamar yadda iyalansu suka nemi a sakaya. Wani yaro dan shekara tara yana kwance a asibiti dauke da munanan rauni, ko da yake ba sa barazana ga rayuwarsa, in ji 'yan sanda.



'Yan sanda sun bayyana wanda ake zargi da kisan da suna Nathanial Veltman, mai shekara 20, da ke London, a lardin Ontario. An kama shi ba tare da ya yi gardama ba a wani babban kantin sayar da kayayyaki kusan kilomita shida daga wurin da ya aikata laifin.



Babu tabbas kan ko mutumin yana da alaƙa da kungiyoyin da ke nuna kiyayya, a cewar Det Supt Waight.



"Babu wata shaida da ta nuna cewa a baya akwai wata alaka tsakanin mutumin da ake zargi da aikata kisan da wadanda aka kashe," in ji Det Supt Waight, inda ya kara da cewa mutumin yana sanye da wata riga da ke nuna alamar "tana da silke".



'Yan sanda sun ce a baya ba a taba tuhumar Mr Veltman da laifuka ba.



Wata ganau ta shaida wa kafar watsa labarai ta CTV News cewa sai da ta kawar da fuskar 'yarta daga kallon gawarwakin mutanen da aka kashe.

Kazalika, wani ganau ya shaida wa CTV cewa wurin da lamarin ya faru cike yake da "hayaniya".



Kidayar da aka gudanar a 2016 ta nuna cewa London - birnin da ke da nisan kusan kilomita 200 da ke kudu maso yammacin Toronto - yana ci gaba da kasancewa mai mutanen da ke da bambance-bambancen akidu.



Akalla an haifi mutum daya cikin mutum biyar da ke zaune a yankin a wata kasa da ba Canada ba, inda Larabawa suka kasance kabilu mafiya girma a cikin tsirarun kabilun da ke zaune a yankin, sai kuma 'yan Kudancin Asia da ke biye musu.