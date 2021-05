Luis Suarez, Atletico dema ogbonje striker

Atletico Madrid na di new champions of di 2020/2021 La Liga season.

Going into di final La Liga matchday against Real Valladolid, Atletico bin need to avoid defeat to collect di crown as champions of La Liga.



Despite say Real Valladolid bin score first, Atleti rally for di second half wit goals from Angel Correa and Luis Suarez to win di game 2-1.