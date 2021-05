Buba Marwa na shan yabo a wurin ƴan Twitter kan yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi

Ƴan Najeriya sun karya kumallo da shugaban Hukumar da ke hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya (NDLEA) Birgediya Janar Mohamed Buba Marwa mai ritaya a kafofin sada zumunta na intanet musamman a Twitter.

Buba Marwa, wanda aka naɗa shugaban NDLEA a watan Janairun 2021, yana shan yabo daga wurin ƴan Najeriya kan yadda yake bankaɗo masu safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasar.



A ranar Lahadi ne Hukumar NDLEA ta ce ta kama hodar ibilis da kudinta ya kai naira biliyan takwas tare da kama babban mai safarar ƙwayoyi a filin jirgin saman Legas.



Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce an kama babban mai safarar ƙwayoyin ne da ke zama a ƙasar Brazil a ranar Juma'a 14 ga watan Mayun 2021 lokacin da yake ƙoƙarin shigo da hodar iblis a Najeriya.



Hukumar ta kuma ce ta kwace dala dubu 24,500 da aka nemi a bayar a matsayin cin hanci domin hana gudanar da bincike, matakin da ya ja hankalin ƴan Najeriya.





