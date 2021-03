ICRC boss Chidi Izuwah don die at di age of 55

Di Director-General of di Infrastructure Concession Regulatory Commission, ICRC Chidi Izuwah don die at di age of 55.

Na di acting tok-tok pesin for di Commission, Manji Yarling comot with dis informant.



For statement dem tok say, oga Izuwah bin die afta im bin dey sick for a long time.

Oga Izuwah start to dey work as di DG of di commission for 2019 afta President Muhammadu Buhari bin appoint am.