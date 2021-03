Daga Bakin Mai Ita; Tare da Sheik Dahiru Usman Bauchi

An haifi Sheik Dahiru Usman Bauchi a ranar Laraba 28 ga watan Yunin shekarar 1927 wanda ya yimdaidai da 2 ga watan Al Muharram shekarar 1346 garin Nafada jihar Gombe, arewa maso gabashin Najeriya.

Mahifinsa mutumin jihar Bauchi ne, yayin da mahaifiyarsa kuma 'yar jihar Gombe ce, kuma dukanninsu Fulani ne.



Yana kuma da 'yaya sama da tamanin, wadanda a cikinsu wadanda suka haddace Alkur'ani sun kai 73 ko 74.



Malamin rayu a gaban mahaifinsa kuma ya haddace Alkur'ani a wurin mahaifinsa, kana ya tura shi ya shiga duniya don ya gyara tare da karo karatunsa.



A hirarsa da BBC malamin ya ce ya kuma samu nasarar kara fahimtar haddar Alkura'ani mai girma a wuraren da ya tafi neman karatun.



"Lokacin har na rika ji wasu mahaddata na kiran na da Goni ko kuma Gangara, saboda haddace Alkur'ani mai girma," in ji malamin.



Sheik Dahiru Bauchi ya kuma ce mahaifinsa ya sake tura shi karo ilimi a garin Bauchi amma kuma neman ilimin bai yi tsawo ba saboda yana cikin karatun sai Allah ya bayyana sha'ainin darikar Sheik Ibrahim Khaulak , inda daga nan ne ya shiga cikin ya kuma zama daya daga cikin almajiran Sheik Ibrahim Khaulak din.



Malamin ya kuma kara da cewa; "Saura kadan in haddace Alkur'ani ina da shekara 13 amma saI muka shagala wajen noma da kiwo, don haka ban karasa haddacewa ba sai da na kai shekara 19 zuwa 20."



Ya kuma ce babban malamin sa shi ne mahaifin sa, amma kuma ya ce ya soma karatun a hannun malam Baba Sidi, da malam Sale, da malam Baba Dan Inna.

Kana ya ce ya kuma je garin Zaria wajen su malam Abdulkadir nan ma ya taba karatu, kana ya je garin Kano inda ya sadu da manyan malaman Kano inda ya yi karau wajen malam Shehu Mai Hula, da Shehu malam Tijjani, da kuma Shehu Atiku.



Gaskiya ne da farko muna da asiri na alkurani da iyayenmu suka samu a borno wajen bare bari, da shi muke amfani wajen haddar alkurani.



Daga bisani lokacin da Sheik Ibrahim Inyass ya bayyaa yace ya roki Allah ya ba shi karama haddar kurani, sai ya zama shikenan an huta da nemo maganin karatun Alkur'ani Shehu ya riga ya roki Allah mutane su haddace Alkurani cikin sauki.



"Za ka samu yaro mai shekara 7 ya hadadce Alkurani, har mai shekara 5 ma ya haddace alkuranni," in ji malamin.



"Na gode wa Allah, babban abinda Allah ya bani babu kamar musulumci da son annabi Muhammdu (S.A.W), da haddace Alkur'ani, ya kuma kara min da karbar darikar Sheik Tijjani jikan manzon Allah."



Malamin ya ce ya tattaba karatuttuka amma wanda yake da shaida a kai shine haddar Alkur'ani, da tafsiri wanda ya ce su kan su manyan malaman tafsirin sun tabbatar ya iya.



Dangantakarsa da Sheik Ibrahim Inyass



Sheik Dahiru Usman Bauchi ya kuma shaida wa BBC cewa, baya ga kasancewa almajirin Sheik Ibrahim Inyass, akwai karin dangantaka mai karfi a tsakaninsu.

Ya ce: "Alhamdulillah baya ga zama almajirin Sheik Ibrahim na kuma zama khadiminsa, kana na zama surukinsa, don na auri 'yayansa har sau biyu, na auri daya bayan ta rasu ya sake bani auren daya."



Kana malamin ya ce baya ga haka, yana kauna tare da mutunta malamai a ko ina suke, musamman malaman Tijjaniyya.



"Babu abin da ke faranta min rai irin in ga Musulunci ya bunkasa, in ga darikar Tijjaniyya ta bunkasa," in ji malamin.



