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GFA announce match Officials for Ghana Premier League matchweek 3

Daniel Laryeah 610x400 Referee Daniel Laryea

Thu, 22 Sep 2022 Source: ghanafa.org

The betPawa Premier League continues this weekend at match venues across the country including the Super Clash between Asante Kotoko vs Hearts of Oak.

Below are the Match Officials for Week 3:

DATE: FRIDAY, SEPTEMBER 23,2022

MATCH: ACCRA LIONS VS TAMALE CITY

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONERS: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS NSOATREMAN

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND BARNABAS AMENYO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONERS: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: R.T.U. VRS LEGON CITIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONERS: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: ADUANA VRS SAMARTEX

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND GEORGE OWUSU AMPONSAH

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONERS: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022

MATCH: GREAT OLYMPICS VRS KING FAISAL

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONERS: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BECHEM UNITED

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONERS: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: KARELA VRS DREAMS

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONERS: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

MATCH: ASANTE KOTOKO VRS HEARTS OF OAK

VENUE: BABA YARA STADIUM, KUMASI

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: MUSAH MUBARAK

MATCH COMMISSIONERS: ADAM MUKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

DATE: MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022

MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS MEDEAMA

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONERS: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

Source: ghanafa.org
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