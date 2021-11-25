0
Menu
Sports

GFA announce match officials for match week 5 GPL games

Refrees NC Special Match officials

Thu, 25 Nov 2021 Source: ghanaguardian.com

The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed match officials for Matchweek 5 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for match week 5:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021

MATCH: BECHEM UNITED FC VS DREAMS FC

VENUE: NANA GYEABOUR FOSU PARK

REFEREE:PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

DATE: POSTPONED

MATCH: HEARTS OF OAK SC VS BEREKUM CHELSEA FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & BARNABAS AMENYO

4TH REFEREE: EMMANUEL OSEI

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS FC VS ELMINA SHARKS FC

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM & MIKAAL-II FAUZAN

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021 – 6PM

MATCH: LEGON CITIES FC VS ADUANA FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIV ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021

MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS ASHANTIGOLD SC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 27, 2021

MATCH: KING FAISAL FC VS MEDEAMA SC

VENUE: BABA YARA STADIUM, KUMASI

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEEN & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GOAL RUSH ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS ACCRA LIONS FC

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021

MATCH: WAFA FC VS GREAT OLYMPICS FC

VENUE: WAFA PARK,SOGAKOPE

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO-MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: TILD ACORLOR

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 28, 2021

MATCH: KARELA FC VS ASANTE KOTOKO

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

LIVE ON STARTIMES

Source: ghanaguardian.com
Disclaimer