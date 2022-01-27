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GPL: Match official for week 15 revealed

GPL Refs2 610x400.jpeg Match officials

Thu, 27 Jan 2022 Source: ghanaguardian.com

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The Referees Committee of the the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Week 15:

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: HEARTS OF OAK VRS KING FAISAL

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:LEGON CITIES VRS ELEVEN WONDERS

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022

MATCH: ADUANA STARS VRS BECHEM UNITED

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH:REAL TAMALE UNITED VRS KARELA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND EMMANUEL ARKAITIE

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS ACCRA LIONS

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND AUGUSTINE SOGLO DAKURA

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: MEDEAMA VRS ELMINA SHARKS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: WAFA VRS GOLDSTARS

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND SETH ABLETOR

4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: ASHANTIGOLD VRS DREAMS

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

DATE: FRIDAY, JANUARY 30, 2022

MATCH: KOTOKO VRS OLYMPICS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUA AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

Source: ghanaguardian.com
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