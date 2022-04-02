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GPL: Match officials for match day 23 announced

DOL Refss 610x400.jpeg Match officials

Sat, 2 Apr 2022 Source: ghanaguardian.com

Match Officials for Matchweek 23 of the Ghana Premier League have been announced.

Below are the Officials for Week 23:

No. 

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

1.

DATE:MONDAY, APRIL 4, 2022

MATCH:  RTU VS BREKUM CHELSEA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: ESO DOH MORISSON

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & FREEMAN AWULO

4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

2

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022

MATCH:  KING FAISAL VS ASANTE KOTOKO

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: RICHMOND ANTWI

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES

3

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022

MATCH:  GOLD STARS VS DREAMS FC

VENUE: BIBIANI DUNS PARK

REFEREE: PHILLIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS:PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN:

4

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022

MATCH:  WAFA VS ADUANA SC

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

5

DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022

MATCH:  HEARTS OF OAK VS MEDEAMA SC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ALFA BA-ADEY

ASSISTANTS: ALEX OSAM & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

6

DATE: MONDAY, APRIL 4, 2022

MATCH: BECHEM UNITED VS OLYMPICS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

7

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022

MATCH:  ELEVEN WONDERS VS ACCRA LIONS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: PETER DAWSA & FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

8

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022

MATCH:  LEGON CITIES VS ASHANTI GOLD

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER:  JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

9

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022

MATCH:  KARELA UNITED VS ELMINA SHARKS

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

Source: ghanaguardian.com
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