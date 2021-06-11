Ghana Premier League: Match officials for match week 29 announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Week 29 of the Ghana Premier League.
Here are the Match Officials for Week 29:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
1.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: WAFA VS DREAMS
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: ADAARI LATIF
ASSISTANTS: PAPALA PATRICK & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
2.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: KING FAISAL VS GREAT OLYMPICS
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: BENJAMIN SEFAH
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MISBAU MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
3.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS EBUSUA DWARFS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & EMMANUEL DEI
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
4.DATE: FRIDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS ELEVEN WONDERS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
5.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: ADUANA STARS VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: DORMAA
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
6.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
7.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: KARELA UNITED VS LEGON CITIES
VENUE: AIYINASE CAM PARK
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: PHILIP ATTA FORSON
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUICOE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
8.DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021- 6 PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS MEDEAMA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & FREEMAN ANWULO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
9.DATE: MONDAY, JUNE 14, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: KENNY PADI
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & ALEX OSAM
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADZI
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
You can also watch this week's episode of the Friday debate on GhanaWeb TV with Joel Eshun in the post below:
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