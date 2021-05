Greenfield: Ƴan Twitter sun buƙaci gwamnati ta ceto ɗaliban Kaduna

Batun makomar ɗaliban Jami'ar Greenfield ta Kaduna a arewacin Najeriya ya ja hankalin ƴan Najeriya bayan da ƴan bindigar da suka sace su suka yi barazanar halaka su idan har ba a biya kuɗin fansa ba.

Ƴan bindigar da suka sace ɗaliban sun ba gwamnatin Kaduna wa'adin ƙarshe ta biya kuɗi ko su halaka su.



Ƴan bindigar sun kashe biyar daga cikin ɗaliban, yayin da har yanzu akwai aƙalla ɗalibai 17 a hannun ƴan bindigar.



Wannan na zuwa yayin da Iyayen ɗaliban kwalejin gandun daji a Kaduna suka gudanar da zanga-zanga a harabar ginin majalisa a Abuja domin neman a ceto ƴaƴansu da ƴan bindiga suka sace a watan Maris.



Ɗalibai 39 aka sace amma an saki 10 daga cikinsu.

Gwamnan Kaduna Nasir El-Rufai ya sha nanata cewa ba zai sulhu da ƴan bindiga ko ya biyan kuɗin fansa ba.



Damuwa da fargaba game da makomar ɗaliban a hannun ƴan bindiga ne ya ja hankalin ƴan Najeriya a shafukan sada zumunta.



An ƙirƙiri Maudu'in jami'ar Greenfield (#Greenfielduniversity) a shafin Twitter domin kiran ceto ɗaliban da aka sace.



Maudu'in ya kasance ɗaya daga cikin wanda aka fi tattaunawa a Najeriya, inda mutane ... suka yi tsokaci akai.

Me ƴan Najeriya ke cewa?



Ana amfani da maudu'in #Greenfielduniversity a Twitter domin kiran ceto ɗaliban na Kaduna.



Ƴan Najeriyar na kira ne ga hukumomin gwamnatin Tarayya da hukumomin tsaro da kuma na jihar Kaduna da matsalar ta shafa su ceto ɗaliban.





With how Nigeria is going, the next government must be ready to work really hard, relentlesslya and frankly to solve the challenges facing the country in order to save and re-unite the country unless Nigeria will be no more.

#Greenfielduniversity