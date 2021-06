IPOB: Kalaman Buhari kan masu tayar da hankali a yankin ƙabilar Igbo sun jawo zazzafar muhawara

Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a kullum yana karɓar rahotannin hare-haren da ake kai wa cibiyoyin gwamnati yana mai cewa a bayyane yake cewa masu aikata hakan na son ganin gazawar gwamnatinsa ne.

Yayin da yake ganawa da jami'an hukumar zaɓe ta INEC a Abuja ranar Talata, Buhari ya ce matasan yanzu ba su san bala'in yaƙin basasa ba wanda aka yi a ƙasar daga shekarar 1967 zuwa 1970, har ma ya yi alƙawarin ɗaukar mummunan mataki a kan masu kai hare-haren.



A cewarsa: "Duk masu son lalata tsarin gwamnati za su sha mamaki kwanan nan. Mun ba su isasshen lokaci...Mu da muka shafe wata 30 a fagen daga, muka ga bala'in yaƙin, za mu bi da su da salon da suka fi ganewa."



Sai dai waɗannan kalamai nasa ba su yi wa wasu daɗi ba, suna masu cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa bai dace ya yi kalaman da suka yi kama da na tashin hankali ba.



A gefe guda kuma wasu na ganin wannan shi ne abin da ya dace tuntuni shugaban ya yi.



Abin da 'yan Najeriya ke cewa



Tun bayan yin kalaman nasa da misalin ƙarfe 5:30 na yamnmacin Talata a shafinsa na Twitter, sunan Buhari kawai ake gani a saman dandalin shafukan zumunta saboda yawan muhawara da maratni iri-iri da bayanan suka jawo.

An yi amfani da kalmar 'Buhari' sau fiye da 189,000 a Twitter ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton.



Kazalika ana muhawarar ce da sauran kalmomi irinsu 'Boko Haram' da 'Genocide' wadda ke nufin kisan kiyashi, da 'civil war' wadda ke nufin yaƙin basasa, da 'Igbo' wato ƙabilar Ibo mazauna kudu maso gabashin Najeriya.



"Yaƙin basasar da ya kashe mutum kusan miliyan uku shekara 50 da suka wuce, da shi Buhari ke yi wa 'yan kudu maso gabas barazana a 2021 yayin da ake gyara halin 'yan Boko Haram kuma 'yan fashin daji ke kashe mutane. Abin mamaki," kamar yadda wani mai suna Uncle Ajala (@UNCLE_AJALA) ya wallafa a Twitter.





Civil war that killed plus or minus 3m Igbos 51yrs ago, and still hurting so many people is what President Buhari is using to threatening people in 2021, while Boko haram members are getting rehabilitated, bandits & killer herdsmen are getting stern warnings, it's so unbelievable