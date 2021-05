Ibrahim Gambari: 'Yan fashi 'sun yi yunkurin fasa gidan shugaban ma'aikatan fadar Buhari

Fadar shugaban Najeriya ta tabatar da abin da ta kira yunkurin da wasu suka yi na fasa gidan shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa ranar Litinin.

A wata sanarwa da Malam Garba Shehu, mai magana da yawun Shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Tuwita ya ce wasu sun yi yunkurin fasa gidan Mr Gambari da misalin karfe uku na dare.





Professor Gambari, whose house is on a street next to the Villa has assured that there is nothing to worry about from the incident.