Jirgin yaƙin sojin saman Najeriya 'ya yi ɓatan dabo' a Borno

Na'urar da ke hango zirga-zirgar jirage da tuntuɓarsu wato radar ta kasa ganin inda wani jirgin rundunar sojin saman Najeriya ya shiga, a cewar sanarwar rundunar.

Jirgin yaƙin yana kan wani aiki ne na taimakon dakarun rundunar sojin ƙasa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar.



Daraktan yaɗa labarai na rundunar ya ce an daina jin ɗuriyar jirgin ne tun ƙarfe biyar na yammacin Laraba 31 ga watan Maris."



"Har yanzu babu wasu bayanai kan inda jirgin ya shiga ko dalilin ɓacewarsa, amma za mu sanar da al'umma da zarar mun gano wani abu," a cewarsa.

Aikin da jirgin ke yi wani ɓangare ne na ci gaba da yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram da ake yi.





PRESS RELEASE



A NAF aircraft on routine mission in support of own troops at one of the Theatres of Operation in the Northern part of Nigeria has lost radar contact. Efforts are currently ongoing to locate its whereabout. Details to follow.