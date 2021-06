June 12: Sauya ranar bai kawo karshen gwagwarmayar dimokradiyya ba a Najeriya, in ji masana

Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari

A yau Najeriya ke bikin cika shekara 22 da komawar kasar kan turbar demokradiyya, inda mahukunta da ƴan ƙasa ke kididdigar nasarori da kuma kalubalen da ƙasar ke fuskanta.

Wannan kusan shi ne karon farko da ake bikin a wannan rana tun bayan sauya ranar bikin daga 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni da gwamnatin kasar ta yi a shekarar data gabata.



Bikin na bana na zuwa ne a dai dai lokacin da kasar ke fama da dimbin matsaloli musamman batun tsaro da kuma masu cewa za su fito domin gudanar da zanga-zanga.



Masana kan harkokin siyasa kamar Malam Kabiru Sa'id Sufi da ke koyarwa a kwalajen ilimi da share fagen shiga jami'a a Kano, ya shaida wa BBC cewa bikin na bana zai kasance daban da wanda aka saba gani a baya saboda karon farko ke nan da ake bikin a ranar 12 ga watan Yuni.



Da ya ke tsokaci kan wasu ƴan kasar da suka shirya yin zanga-zanga, Malam Kabiru Sufi ya ce mutanen suna ganin kamar wata dama ce da mutanen za su fita domin nuna rashin gamsuwarsu da yadda al'amura suke tafiya a gwamnatin dimokradiyya.



"Yana nuna cewa a gurinsu har yanzu gwagwarmaya bata kare ba duk da cewa an samar da tartibiyar dimokradiyya". in ji Kabiru Sufi.

Ya ce koken wadannan ɓangare da ke zanga-zanga na da nasaba da zaɓen da aka gudanar a ranar 12 ga watan Yunin 1993 wanda ake ganin cewa akwai yiwuwar ɗaya daga cikin yan takarar Cif MKO Abiola age ganin kamar zai iya lashe zaben wanda kuma ana tsaka da zaben ne gwamnatin soji a lokacin ta yi amfani da kotu da ta ba da izinin a dakatar da zaben.



"Tun daga ranar su kuma yan gwagwarmayar dimokradiyya suka dauki ranar a matsayin ranar da suke gwagwarmaya har sai da a bara, gwamnati ta amince da ranar a matsayin ranar dimokradiyya abin da ake ganin watakila zai kawo karshen gwagwarmayar amma bai kawo ba". in ji masanin.



Masanin ya kara da cewa da alamu akwai wata bukata ta daban - waccan gwagwarmayar ya kamata a ce abubuwan da aka yi sun kawo karshenta.



"Yanzu wannan wasu ne suka dauke ta (ranar) a matsayin ranar da suke ganin za su nuna tasu bijirewar da abubuwan da basu gamsu da su ba a kan abin da gwamnati take a kai yanzu ba, amma ba irin gwagwarmayar da aka yi ba ce daga 1993 har zuwa watakila shekarar da ta gabata".