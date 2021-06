Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Haaland da Varane da Tielemans, Hakimi da Lingard

Conor Coady

Everton na son shiga farautar cimma yarjejeniya da ɗan wasan Wolves asalin Ingila Conor Coady, mai shekara 28. (Football Insider)

Chelsea na son ƙulla kyakkyawar alaka da Borussia Dortmund yayin da take fatan daukan ƴan wasa biyu masu tashe Erling Braut Haaland, ɗan shekara 20, da Jude Bellingham, mai shekara 17. (Star)



Manchester United ta mika tayin £50m ga ɗan wasan Real Madrid da Faransa Raphael Varane, sai dai Real na neman £80m kan ɗan wasan mai shekara 28. (Manchester Evening News)



Ko da yake tafiyar Sergio Ramos daga Madrid na iya nakasu ga kokarin United na sayen Varane ganin a yanzu kungiyar ta Sifaniya ta shiga sabuwar tattauna ɗa ɗan wasan da ke buga tsakiya a baya. (Times)



Ɗan wasan Inter Milan mai shekara 22 Achraf Hakimi a baka ya amince ya koma Chelsea. (Ekram Konur via Sun)



Ita kuwaPSG na shirin sake mika tayinta kan Hakimi din a kan 70m euros (£60m). (Footmercato - in Italian)

Roma za ta yi ƙoƙarin sayen ɗan wasan Aston Villa dan asalin Brazil Douglas Luiz, mai shekara 23, idan suka gagara cimma jituwa da ɗan wasan Arsenal mai buga tsakiya Granit Xhaka, ɗan shekara 28. (Gazzetta dello Sport - in Italian)



Crystal Palace ta tuntubi tsohon kocin Borussia Dortmund Lucien Favre yayin da take ci gaba da luluben sabon koci. (Guardian)



Ɗan wasanAnderlecht Albert Lokonga, mai shekara 21, da mai tsaron ragar Sheffield United Aaron Ramsdale, na cikin mutanen da Arsenal ke hari. (Goal)



Leicester City na fatan daidaitawa da Youri Tielemans, ɗan shekara 24, yayin da ake ci gaba da yaɗa jita-jita kan makomarsa. Ana dai ta alakanta ɗan wasan Belgium ɗin da Manchester United da Liverpool. (Leicester Mercury)



Leicester City na nuna zawarcinta kan ɗan wasan RB Salzburg asalin Zambia Patson Daka, mai shekara 22. (Telegraph)

Ɗan wasan aro a West Ham da ke buga tsakiya, Jesse Lingard, zai tattauna da Manchester United a kan makomarsa. (Star)



KocinLiverpool Jurgen Klopp na sa ido kan ɗan wasan Real Sociedad Alexander Isak. Ɗan wasan ya zura ƙwallaye 17 a La Liga a kakar da ta gabata kuma ya taimaka wa La Real lashe Copa del Rey. (Express)



Brighton ta yi rashin nasara a wajen sayen ɗan wasan Stuttgart Nicolas Gonzalez. A yanzu ɗan wasan mai shekara 23 zai koma Fiorentina. (Sky Germany, via Team Talk)