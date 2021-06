Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Hakimi da Benitez da Sterling da De Gea da White, Xhaka da Lingard

Dan wasan Morocco Achraf Hakimi

Chelsea na son cimma yarjejeniya da ɗan wasan Inter Milan da Morocco Achraf Hakimi. Ɗan wasan mai shekara 22 ya kuma karɓi tayi daga Paris St-Germain. (Times, subscription required)

Tsohon ɗan wasan Liverpool da Newcastle Rafa Benitez na cikin wayanda ke takarar maye gurbin koci Everton. (Mail)



Barcelona na duba yiwuwar dauko ɗan wasan Manchester City da Ingila Raheem Sterling, mai shekara 26, wanda ake ganin zai maye gurbin ɗan wasan Faransa Ousmane Dembele idan ya ƙi sabunta yarjejeniyarsa. (Sport)



Tottenham na tattaunawa da ɗan wasan Borussia Monchengladbach Marcus Thuram domin ganin ko zata da ce kafin karshen kaka. (RMC Sport - in French)



Mai tsaron ragar Sifaniya David de Gea, na fatan ci gaba da zama a Manchester United har zuwa bayan kaka.(Sun)

Arsenal ta bi sahun Liverpool, Tottenham daManchester United da ke farautar ɗan wasan Brighton da Ingila Ben White, mai shekara 23. (Mirror)



Roma na dab da cimma yarjejeniya da ɗan wasan tsakiya Granit Xhaka, mai shekara 28, daga Arsenal. (Corriere dello Sport - in Italian)



Ɗan Asalin Austria da ke taka leda a RB Leipzig Marcel Sabitzer, wanda a baya aka rinka alakantawa da Tottenham, na son barin ƙungiyar ta Bundesliga a wannan kakar kan £15m. (Athletic, subscription required)



Burnley ta amince da sabon kwantiragi kan koci Sean Dyche, mai shekaru 49. (90min)

West Ham ta dakatar da farautar da take a kan Jesse Lingard kan yarjejeniyar dindindin daga Manchester United.(Sun)



Porto ke kan gaba cikin masu mika tayin sayo ɗan wasan Liverpool Marko Grujic bayan shafe kakar da ta gabata a zaman aro. (Athletic, subscription required)



Leicester City ta shiga fafatawa da Wolfsburg yayin da Lyon ke kokarin daidaitawa da Bournemouthkan dan wasan gefen Arnaut Danjuma. (Voetbalzone - in Dutch)



Southampton na gab da kammala yarjejeniya da Brestkan dan wasanta mai shekara 23, Romain Perraud - wanda a baya ake cewa zai tafi Leeds. (Express)

Ɗan ƙasar Belgium kuma tsohon ɗan wasan Manchester United Marouane Fellaini, zai tsawaita zamansa a kungiyar da ke buga kofin gasar China Shandong Taishan. (La Derniere Heure, via Calciomercato - in Italian)



Leeds United ta zaku ta saye ɗan wasan Fulham Harrison Reed mai shekaru 26 a wannan kakar. (Mail)



Galatasaray ta kyallara ido kan ɗan wasanNewcastle Jacob Murphy, mai shekaru 26 a duniya. (Sun)



Mai tsaron ragarSouthampton Angus Gunn, ɗan shekara 25, zai koma Norwich. (Athletic, subscription required)

Kocin Roma Jose Mourinho na farautar ɗan wasan Torino Andrea Belotti. (Goal - in Italian)



Mai tsaron bayan Sifaniya Sergio Ramos, na fatan soma tattaunawa da Real Madrid, yana da damar tsawaita kwangilarsa da shekara guda. (AS)



Deportivo Alaves ta zaku ta sabunta kwantiragin ɗan wasan Manchester Unitedmai shekara 19 Facundo Pellistri. (Noticias de Alava - in Spanish)