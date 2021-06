Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Kane da Gundogan da Pellegrini da Pogba da Giroud da Coutinho

Harry Kane, dan kwallon Tottenham da kuma tawagar Ingila

Juventus na son sayen ɗan wasan Tottenham da Ingila Harry Kane, sai dai matsalar a yanzu ita ce da kuɗin da shugaban ƙungiyar Daniel Levy ya sanya kan ɗan wasan mai shekara 27, Kane dai ya nuna yana son adabo da kulob ɗin da ke arewacin Landan. (Calciomercato - in Italian)

Manchester United ta soma tattaunawa da wakilan ɗan wasan Faransar nan mai shekara 28 Paul Pogba kan sabon kwantiragi. (Sky Sports)



Pogba, wanda a baya ke tattaunawa da ƙungiyar da ta lashe zakaran Turai, har yanzu bai musanta jita-jitar da ke cewa zai koma Paris St-Germain ba. (Mirror)



Ɗan wasan tsakiyar Jamus Ilkay Gundogan, ya zaƙu da zaman jiran ganin ko da gaske Barcelona na sha'awarsa, kafin ya yanke shawara kan makomarsa a Manchester City. (Sun)



Zakarar Firimiyar bana Man City, ta shirya sayar da Gundogan a wannan kakar kuma ta gamsu da sharudan yarjejeniyarsa, wadda akwai shekara biyu saura. (Sky Sports)

KocinWest Ham David Moyes, mai shekara 58, na kan gabar sake cimma sabuwar yarjejeniyar shekara uku da ƙungiyar, hakan ya kawo karshen hasashen tafiyarsa Everton.(Telegraph, subscription required)



Zakarar Italiya Inter Milan ta yiwa ɗan wasan tsakiya mai shekara 35, Ashley Young tayin sabon kwantiragin shekara guda. (Sun)



AC Milan ta amince da sabon yarjejeniya da ɗan wasan Chelsea Olivier Giroud, 34. (Calciomercato - in Italian)



Kocin Real Betismai shekara 67 dan asalin ƙasar Chile Manuel Pellegrini ake dangantawa da Everton a yanzu bayan tafiyar Carlo Ancelotti zuwa Real Madrid.(Mail)

Everton ta tuntubi tsohon kocin Lyon Rudi Garcia, mai shekara 57, kan maye gurbin kocinsu. (L'Equipe, in French)



Liverpool na shirin dauko ɗan wasan Lazio Sergej Milinkovic-Savic, yayin da Jurgen Klopp ya bayyana ɗan shekara 26 a matsayin wanda yake son ya maye gurbin Georginio Wijnaldum bayan ya koma Paris St-Germain. (Il Messaggero, via Team Talk)



Everton da Tottenham na zawarcin matashin ɗan wasan Uruguay Diego Rossi, wanda farashinsa ke iya kai wa £10m daga kungiyar league ɗin Amurka Los Angeles FC. (Telegraph, subscription required)



Ana alakantaArsenal da ɗan wasan Anderlecht Albert Sambi Lokonga, yayin da suma ƙungiyoyin Monaco, Sevilla da Bayer Leverkusenke nuna sha'awarsu. (Sudinfo - in French)

Kocin Arsenal Mikel Arteta ya zaƙu ya dauko ɗan wasan RB Leipzig mai shekara 22 Tyler Adams. (Athletic, subscription required)



Marseille na shirin dauko ɗan wasan Barcelona Philippe Coutinho mai shekara 28. (Mundo Deportivo - in Spanish)



Fenerbahce na zawarcin ɗan wasan Liverpool Kostas Tsimikas. (Fotomac, via Sport Witness)



Dan wasan Fulham Tosin Adarabioyo, mai shekara 23, da Arsenal da Newcastleke hari, na iya barin kulob ɗin kan £10m a wannan kakar. (Mail)

Barca ta ɗau matakin sayen ɗan wasan Roma da ke buga tsakiya Lorenzo Pellegrini, sai dai tana fuskantar kalubale daga abokan fafatawarta Liverpool da Atalanta. (Mundo Deportivo, in Spanish)



West Bromwich Albion ta tuntubi kocin Aberdeen Derek McInnes, 49, kan dawowa ƙungiyarta idan tattaunawarsu ta rushe da David Wagner. (Football Insider)



Barcelona da Atletico Madrid na farautar ɗan wasan Napoli Fabian Ruiz, wanda ya yi watsi da tayin sabon kwantiragi daga kungiyar ta Italiya. (AS)