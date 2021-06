Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Kane da Sancho da Trippier da James da Tierney, Loftus-Cheek da Hakimi

Harry Kane, dan kwallon Tottenham da kuma tawagar Ingila

Manchester City za ta miƙa tayin ƙarshe na £100m ga Tottenham kan ɗan wasanta dan asalin Ingila, Harry Kane. (Star)

Manchester United ta sake mika sabon tayi da ya haura £75m ga ɗan wasan Borussia Dortmund da Ingila Jadon Sancho, mai shekara 21. (Mail)



Paris St-Germain ta bi sahun Manchester United a zawarcin ɗan wasan baya Kieran Trippier, daga Atletico Madrid. (France Football via Mundo Deportivo)



Real Madrid za ta yi ciniki mafi tsada a wannan kaka a kokarin dawo da James Rodriguez ɗan Colombia ƙungiyar daga 29 Everton. (Sport - in Spanish)



Ɗan wasan baya a Scotland Kieran Tierney, ya amince da sabon yarjejeniyar shekara biyar da Arsenal, da ke son ɗan wasan tsakiya Emile Smith Rowe, mai shekara 20, bayan ya yi watsi da tayin Aston Villa. (Guardian)



Chelsea a shirye take ta miƙa tayinta kan ɗan wasan tsakiya Ruben Loftus-Cheek, mai shekara 25 da ke Inter Milan a wani ɓangare na yarjejeniyar sayen ɗan wasan nan mai shekara 22 Achraf Hakimi. (Gazzetta dello Sport - in Italian)



Ɗan wasan Scotland Stephen O'Donnell, ya fice daga yarjejeniyar da ya cimma da Motherwell wanda ya ja hankalin kungiyoyi irinsu, Birmingham City, Derby County, Blackpool, Blackburn Rovers da Barnsley. (Mail)

West Ham na duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan Celtic Odsonne Edouard bayan Leicester ta zabi kammala yarjejeniya da ɗan wasan Red Bull Salzburg Patson Daka, mai shekara 22. (Football Insider)



Mai tsaron ragar Portugal da Wolves Rui Patricio, ya cimma yarjejeniyar komawa taka leda a Roma. (Sky Sport - in Italian)



Real Madrid na shirin sayar da Luka Jovic, kuma tsohon kulob din sa Eintracht Frankfurt ta nuna kwadayinta na sake dawo da shi, idan dan wasansu Andre Silva, ya koma Manchester United ko Chelsea da ke zawarcinsa. (AS - in Spanish)



Borussia Dortmund da Real Sociedad na aiki tare kan wata yarjejeniyar soke wani bangare na yarjejeniyar Alexander Isak, saboda ɗan wasan mai shekara 21 ya iya sanya hannu a sabon kwangilar kungiyar ta Sifaniya. (Sport1 - in German)



Liverpool ta kammala yarjejeniyar ɗauko ɗan wasan Ghana da ke buga gaba Abdul Fatawu Issahaku, mai shekara 17, a cewar shugaban ƙungiyarsa ta Steadfast FC. (Mirror)



Juventus na shirin miƙa tayin £26m kan ɗan wasan Romania Radu Dragusin, da ɗan wasan Sassuolo Manuel Locatelli. (Goal)

Bayern Munich ta kwaɗaitu da ɗan wasan PSV Eindhoven Denzel Dumfries amma ɗan wasan mai shekara 25 alamomi na nuna ya yi tsada. (Sky Sport - in German)



Torino na son ɗaukan ɗan wasan aro daga Real Madrid, wato Marvin Park mai shekaru 20. (Mundo Deportivo - in Spanish)



Ɗan wasan gaban Faransa Antoine Griezmann, mai shekara 30, ya ce zai yi ritaya daga manyan wasanni idan kwantiraginsa ya kawo karshe a Barcelona a 2024. (Sun)



West Brom ta tuntubi kocin Everton Marco Silva wanda ta sanya cikin jeren kociyan da zai rike kungiyar idan ta gagara daidaitawa da kocin Barnsley, Valerien Ismael. (Football Insider)