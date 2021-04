Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Konate da Wenger da Lingard da Aguero, Messi da Odegaard

Ibrahima Konate dan wasan RB Leipzig da Faransa

Liverpool ta zage damtse kan sayen ɗan wasan RB Leipzig mai shekara 21, Ibrahima Konate a kan kuɗi £40m a wannan kakar, duk da asarar kuɗaɗen harajin da za ta yi na £46m. (Mail)

Kocin Leicester City Brendan Rodgers ba shi da ra'ayin komawa Tottenham domin horar da ƴan wasanta. (Sky Sports)



Hukumar ƙwallon kafar Jamus na tattaunawa da kocin Bayern Munich mai bankwana, Hansi Flick kan maye gurbinsa da Joachim Low a matsayin shugabanta. (90min)



Tsohon kocin Arsenal Arsene Wenger ya nuna cewa a shirye yake ya shiga cikin jeren masu neman rike ƙungiyar irinsu Daniel Ek da wasu tsoffin ƴan wasanta uku. (BeIN Sports, via Mirror)



Ɗan wasan tsakiya a Ingila Jesse Lingard, mai shekara 28, zai tursasa barin Manchester United a wannan kakar idan kwantiraginsa ya kare a West Ham. (Eurosport)





ta shiga sahun masu zawarcin ɗan wasanSergio Aguero, mai shekara 32. Aguero ɗan Argentina zai bar City a wannan kakar idan kwantiraginsa ya ƙare. (Caciomercato - in Italian)

Ɗan wasan Lille da Canada Jonathan David, mai shekara 21, ya ja hankalin Manchester United da Arsenal. (Fichajes.net - in Spanish)



Leeds United ta tattauna kan cimma yarjejeniya da ɗan wasan Rubin Kazan da Georgia Khvicha Kvaratskhelia, mai shekaru 20. (Football Fancast)



Tottenham ta sanya ido kan ɗan wasan Celtic's mai shekara 22 asalin ƙasar Ivory coast, Ismaila Soro. (Mail)



Mai buga wa Brighton tsakiya kuma asalin Netherlands Davy Propper, ɗan shekara 29, tsohon kulon din sa PSV Eindhoven na farautarsa. (The Argus)





ta nuna kwaɗayinta kan ɗan wasanAlfonso Pedraza, mai shekara 25, da mai yiwa ƙasar Jamus wasa Robin Gosens, mai shekara 26, da yanzu haka ke taka leda a Atalanta. (Caught Offside)

Tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar Barcelona Jordi Mestre ya ce ɗan wasan gaban Argentine Lionel Messi, mai shekara 33, "zai ci gaba da zama" a kulob ɗin na Sifaniya. (Sin Concesiones, via Talksport)



Real Madrid ba ta da niyyar sayar da ɗan wasanta asalin ƙasar Norway Martin Odegaard, mai shekara 22. Odegaard yanzu haka na zama aro a Arsenal. (AS - in Spanish)



Har yanzu Arsenal ba ta tattauna da ɗan wasan Brazil David Luiz, mai shekaru 34 ba, kan sabon kwantiragi. (Evening Standard)