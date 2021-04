Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Sancho da Lukaku da Abraham da Kounde da Bellerin

Dan wasan Ingila da Borussia Dortmund Jadon Sancho, mai shekara 21

Burin Manchester United shi ne saye ɗan wasan Ingila da Borussia Dortmund's Jadon Sancho, mai shekara 21. (90 Min)

Chelsea za ta saurari tayin kusan £40m kan ɗan wasanta da ke buga wa Ingila Tammy Abraham, mai shekara 23, a wannan kakar. (Telegraph - subscription required)



Kungiyar na kuma shirin mika tayinta na £90m domin dawo da ɗan wasan Inter Milan daBelgium Romelu Lukaku, mai shekara 27. (Sun)



Everton na zawarcin ɗan wasan Juventus asalin ƙasar Turkiyya Merih Demiral, mai shekara 23. (Calciomercato - in Italian)



Arsenal ta shirya sayar da ɗan wasan bayanta Hector Bellerin, mai shekara 26, ta na burin maye gurbinsa da ɗan wasan Norwich da ke wa ajin ƴan kasa da shekaru 21 wasa a Ingila, Max Aarons, ɗan shekara 21. (90 min)



Mai buga tsakiya a Ingila Fikayo Tomori, ya tattauna da shugaban AC Milan Paolo Maldini yayin da kungiyar ta Italiya ke shirin tabbatar da zamansa daga aron da ta karbo shi a Chelsea.(Sky Sport - in Italian)

Ɗan wasan Faransa Olivier Giroud, mai shekara 34, da wuya ya sabunta kwangilarsa a Chelsea. (Goal)



Arsenal na duba yiwuwar daidaita wa da ɗan wasan Borussia Dortmund da Jamus Julian Brandt, mai shekaru24. Yana iya maye gurbin Martin Odegaard idan Real Madrid ta dawo da shi a karshen kaka (Bild, via Mail)



Ɗan wasan Sevillamai shekara 22 asalin ƙasar Faransa Jules Kounde, wanda a baya ake alakantawa da Chelsea, ya ja hankalin Real Madrid. (AS - in Spanish)





Ina matukar son lashe kofuna — Harry Kane

a shirin miƙa tayin £9m a yarjejeniyar dauko ɗan wasan Jamhuriyar Ireland Nathan Collins, ɗan shekara 19, daga. (Football Insider)KocinDaniel Farke na cikin jeren mutanen da ƙungiyoyin Jamus na Eintracht Frankfurt da Wolfsburg, ke son dauko idan sun raba gari da kocinsu watakil cikin makonni masu zuwa.(Express)

Ɗan wasan tsakiya a Spaniya Dani Ceballos, mai shekara 24, ya ce abu ne mai wuya ya tsawaita zamansa na aro a Arsenal daga Real Madrid kuma ya fi kaunar La Liga kan Frimiyar Ingila. (Goal)



Mai buga tsakiya a Manchester United da Portugal Bruno Fernandes, ɗan shekara 26, yace zai so zama kocin kungiyar da ke buga Frimiya idan ya jingine buga ƙwallo. (ESPN)