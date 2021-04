Katsina United za ta biya kusan miliyan uku a matsayin tara

Yan wasan kungiyar Katsina United

An ci tarar kungiyar kwallon kafa ta Katsina United da ke arewacin Najeriya kudi da suka kai naira miliyan daya domin gaza bayar da kariya ga tawagar alkalan wasa.

Hakan ya biyo rashin da'ar da ake zargin magoya bayan kungiyar da yi a yayin wasanta da Kwara United da aka ci Katsaina har gida 1-2.



Cikin wani sakon Twitter hukumar shirya gasar ta Najeriya ta bayyana cewa, an kama wani daga cikin manyan kungiyar da ake zargi da jifan alkalin wasa da kujera lokacin da yake shiga dakin sauya kaya.



Wannan ta sanya aka ci kungiyar tarar naira 250,000 a matsayin diyya ga alkalin wasan.



An kuma kara cin kungiyar tarar naira miliyan 1 saboda kasa samar da cikakken tsaro ga kulob din da ya ziyarce ta a gida.



An kara neman ta biya naira 500,000 saboda gaza shawo kan rashin da'ar da aka yi a filin wasa wanda ya janyo tsayar da wasan baki daya.

Katsina za ta ci gaba da buga wasa ba tare da 'yan kallo ba, wadanda za su shiga filin wasan na Muhammad Dikko daga shugabannin wasa sai na kungiyoyin biyu.



Wadanda suka jiwa alkalin wasan rauni an kama su kuma za a gabatar da su gaban shari'a.



Katsina United na da damar daukaka kara cikin kwana biyu kacal kamar yadda sanarwar hukumar ta bayyana.



Ba dai wannan karon ba ne na farko da ake cin tarar wannan kungiya ba, saboda ya wan tashe-tashen hankula da ake samu a lokacin da ta ke wannninta a gida.