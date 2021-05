Kungiyoyi da 'yan wasa sun yi wa shafukan zumunta yajin aiki

Kungiyoyin kwallon kafa da 'yan wasa da 'yan guje-guje da tsalle-tsalle sun fara wata zanga-zanga ta kwana hudu kan kafafen sada zumunta domin gujewa cin zarafi da kuma wariya da ake nunawa mambobinsu.

An fara zanga-zangar ne a ranar Juma'a da da misalin karfe 3:00 na rana za kuma a kammala ranar Litinin da karfe 11:00 na dare.



Matakin nuna goyon baya domin kyamar masu cin mutuncin a intanet da fatan kamfanonin su dauki mataki kan nuna wariyar launin fata da kuma zagi da ake yi wa mutane.



Kungiyar kwallon zari zuga da masu kwallon gora sun shiga zanga-zangar.





We are switching off our social media channels from 3pm on Friday 30 April, until 23:59pm on Monday 3 May, in response to sustained and ongoing online abuse.



Here’s what we want to change: https://t.co/rhlACGGdZu#TakeAStand | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/m0AWr1iAav