Makarantar da yara 72 suka mutu bayan sa musu jinin cutar HIV bisa kuskure

Richard Warwick, na cikin wayanda suka kamu da cutar HIV bisa kuskure

"Mun yi rashin abokai da dama, kuma abin baƙin ciki ne matuƙa,'' in ji Richard Warwick, wani dalibin makaranta a cikin karshe shekarar 1970 wanda daga bisani likitoci suka gano ya kamu da cutar HIV.

Richard ya bayyana kansa a matsayin wanda ya taki sa'a. Ba kamar sauran ɗalibai ba, tun da har yanzu yana raye.



Hukumomi za su gudanar da gagarumin bincike daga ɗalibai, da iyaye da tsofaffin ma'aikatan makarantar mai zaman kanta da suka samu kansu cikin abin da aka kira kula da marasa lafiya mafi muni da aka taɓa samu a tarihin hukumar inshorar kiwon lafiya ta Birtaniya (NHS).



Daga shekarar 1974 zuwa 1987, yara kimanin 120 ne aka yi wa jinyar rashin lafiyar tsinkewar jini a Kwalejin Lord Mayor Treloar, makarantar naƙasassun yara mai zaman kanta da ke ƙaramar hukumar Hampshire, a kudancin Ingila.



Duk da cewa cibiyar ƙwararrun na gudanar da aiki ne a cikin makarantar, amma kuma hukumar NHS ce ke kula da ita kuma tana da likitocinta da ke aiki a ko da yaushe.



Dalibai a ƙalla 72 ne suka mutu bayan da aka ba su gurɓatattun magunguna masu ɗauke da ƙwayar cutar HIV da kuma cutar hanta.



"Ya jefa wadannan samari cikin tsananin damuwa da fargaba,'' tsohon shugaban makarantar Alec Macpherson, daya daga cikin shaidun da ake sa ran za su amsa tambayoyin ya shaida wa BBC gabanin zaman sauraron bahasin.



"Ya sa sun cika da ɓacin rai a zuƙatansu - me ya sa, me yasa haka ta faru da ni, me yasa na kamu da wannan muguwar cuta?"



An shigo da jinin daga kasar waje



Mutum kimanin 5,000 aka yi amanna sun kamu da cutar daga abin fallasar gurɓataccen jinin a fadin Birtaiya, da ya wuce iyakacin Kwalejin Treloar - wasu ƙididdigar sun bayar da alƙaluma masu yawa na kusan marasa lafiya 30,000 da lamarin ya shafa.

Bayan shafe shekaru ana ta gudanar da gangami da matsin lamba, kwamitin bin bahasin jama'a ya yi ta tattara shaidu daga mutanen da abin fallasar ya rutsa da su tun daga shekarar 2019.



Menene tsinkewar jini?



Wani yanayi ne mai nasaba da ƙwayoyin halittar da ba a cika samu ba, wanda jini ba ya tsayawa ko dasakarewa sosai kamar misali idan aka ji rauni. Akasari ya fi shafar maza.



Mutanen masu fama da matsalar da ta shafi jini kan samu karancin sinadarin protein na jinin da ake kira Factor VIII da IX.



Amma, ta yaya yake farawa?



A tsakiyar shekarar 1970, an samar da sabon maganin cutar tsinkewar jini da ake kira Factor VIII/IX a karon farko.



Ya samar wa da wadanda ke fama da matsanaciyar cutar tsinkewar jini damar yin rayuwar daidai ba tare da fadawa cikin hadarin zubar jini ba.



Hukumar NHS ba ta wadatu ba wajen samar da jijin dan adam da ake amfani da shi wajen sarrafa maganin, hakan ya sa sai da aka shigo da shi daga kasashen wajen, musamman na Amurka.



Akasarin jinin an samo ne daga masu bayar da gudumwa kamar fursunoni da masu shan miyagun kwayoyi da ke sayar da jinin na su.

Irin wadannan mutane na cikin hadarin kamuwa da kwayoyin cutar da ke shafar jini.



An ƙara kawo batun hadarin gurbacewar ne saboda an hada maganin na Factor VIII ta hanyar samar da jinin daga mutane kusan 40,000 tare da sarrafa shi.



Abin fallasar gurɓataccen jini



Wadannan ledojin jini sun gurbata baki daya da kwayar cutar hanta ta hepatitis A, da B, da kuma C, kana daga bisani cutar HIV, wacce ta haddasa kamuwar dubban masu fama da cutar tsinkewar jini a fadin Birtaniya.



Ade Goodyear ya fara karatu a Treloar cikin shekarar 1980 lokacin yanada shekara 10. Ya bayyana rayuwa a matsayin "mai daɗi", tare da malama masu kula, da ma'aikatan jinya da abokai masu kirki,



Kamar sauran gwamman yara a makarantar, an ba shi maganin na Factor VIII don taimaka masa wajen tsayar da jininsa



"Daga kashin farko na maganin da aka ba ni, na kamu da cutar hepatitis kuma an killace ni na tsawon makonni biyu,'' ya ce.



A shekarar 1985 ne aka kai shi wani ɗan ƙaramin ofishi tare da sauran wasu samari don a fada musu cewa sun kamu da cutar HIV - ƙwayar cutar da a lokacin ba a dade da gano ta ba kuma ba a gano maganinta ba, kana mutuwa kusa ce.



"Likitan ya cika da fushi kana ya riƙa nuna mu da yatsa ya ce, kana da ita, baka da ita. Kuma na dawo da misalin karfe daya da minti hamsin. Ban samu ma hutun yamma ba,'' ya ce.

"Wani abokina ya dauki tukunyar dashen fure ya maka ta a jikin bangon cibiyar kula da masu dauke da cutar tsinkewar jini.



"Rana ce ta bazara ce mai dadi, ina iya tunawa lokacin da na rika tunanin ko sau nawa ya rage min in kalli fitowar rana?"



'A kullum lamarin razana mu yake yi'



Yayun Ade maza biyu sun mutu bayan an yi musu amfani da maganin na Factor VIII - Jason daga cutar Aids a shekarar 1997, kana Gary a shekarar 2015 daga rashin lafiya mai nasaba da cutar hepatitis C.



Da dalibai kamar su Ade da Richard hakan na nufin kasancewa cikin rayuwar tsangwama game da cutar da a wancan lokacin ba a san kanta ba sosai.



'Yan jaridu sun yi ta bin daliban zuwa bakin kofar fita daga makarantar suka yi musu tambayoyi da karfi kan matsayin su game da cutar ta HIV.



Masu dauke da cutar tsinkewar jinin 32 ne kacal cikin 122 da suka yi karatu a makarantar daga shekarar 1974 zuwa 1987 ne suke a raye. Akasari sun mutu ne sakamakon cutar HIV ko kwaya cutar hepatitis.



Iyalai na son sanin dalilan da suka saka tun farko ba a sanar da su hadarin da ke tattare da amfanu da maganin na Factor VIII ba.



Tsofaffin daliban za su bayar da shaida a gaban kwamitin binciken, wasu ba tare da an bayyana su ba, tare da iyayen yaran da suka rasa rayukansu.

"Abin da ya faru a makarantar ta dawo yana damunmu a kullum,'' in ji Stephen Nicholls, wani tsohon dalibi da ya kamu da cutar hepatitis C bayan amfani da maganin.



"Ba za mu taɓa mantawa da labarin Treloar ba da kuma abubuwan da suka faru a nan."



Cibiyar kula da masu cutar tsinkewar jinin da ke harabar, likitocin da ma'aikatan jinya na hukumar NHS ke lura da ita ba ma'aikatan da hukumar gudanarwar makarantar ta dauka aiki ba wacce har yanzu ita ke kula da nakasassun yara.



"Duk da cewa babu wanda ya fito ya bayyana cewa kwalejin Treloar ce ke da lafi, amma babban abin bakin ciki ne a gare mu,'' in ji hukumar gudanarwar makarantar a wata sanarwa.



''Lokaci ne na bakin ciki ga tsofaffin daliban mu, daiyalansu da kuma ma'aikatanmu da suke nan a wannan lokaci.''