Manyan hafsoshin tsaro da 'yan Majalisar Dattijan Najeriya na ganawa kan rashin tsaro

Shugabannin tsaron Najeriya da na 'yan Majalisar Dattijan Najeriya na tattaunawar sirri a zauren majalisar dokokin kasar da ke Abuja.

Hafsoshin tsaron na amsa gayyatar 'yan majalisar ce domin bayyana musu halin da ake ciki game da taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar.



Babban Hafsan Tsaro, Manjo Janar Leo Irabor ne ya jagoranci hafsoshin tsaron zuwa majalisar, inda Shugaban Majalisa Ahmad Lawan ya karɓe su, kamar yadda majalisar ta wallafa a shafinta na Twitter:





Senate Leader moves that the Senate do admit the Chief of Defence Staff, Service Chiefs, DGs of DSS, NIA and Special Adviser to the President on National Assembly Matters into the Chamber.



