Match Officials for Division One League Matchweek 24

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 24 of the Division One League.
Below are the Match Officials for Matchweek 24:
No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS ZONE ONE DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: YOUNG APOSTLES VS BOFOAKWA
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH & AZOR CLETUS AZUPELO
4TH REFEREE: SIRAJ YAHAYA
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021
MATCH: NSOATREMAN VS UNITY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: SULEMANA YAHAYA & FORKOR ALIDU M.
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD AGYEI
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021
MATCH: TAMALE CITY VS BEREKUM ARSENAL
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: BISMARK APPIAH
ASSISTANTS: EMMANULE DOLAGBANU & BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
4.DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021
MATCH: TECHIMAN CITY VS YENDI GBEWAA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TAMALE
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: SINTIM MUSAH ADUKO ROBERT SUNDAY
4TH REFEREE: ATUAH MATTHEW
MATCH COMMISSIONER: RANSFORD SOLOMON ADDAI
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: NKORANZA WARRIORS VS B.A UNITED
VENUE: NKORANZA CHILDRENS PARK
REFEREE: MARTIN AKUDZI
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTAWAKIL & KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAH
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: KINTAMPO VS STEADFAST
VENUE: KINTAMPO
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & ELVIS ATTAKORAH
4TH REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: PAGA CROCODILES VS WA SUNTAA
VENUE: PAGA PARK
REFEREE: SAMUEL YEBOAH
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED & FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: R.T. U VS MIGHTY ROYALS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
ZONE TWO DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: SKKY FC VS NZEMA KOTOKO
VENUE: DABOASE
REFEREE: SOLOMON MORDEY
ASSISTANTS: MARY TEI & JOHN ANSAH
4TH REFEREE: THERESA BREMANSU
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: B.Y.F. ACADEMY VS NEW EDUBIASE
VENUE: GYAMFI PARK BEKWAI
REFEREE: ERIC KORNIE
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & MICHAEL LAMME
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: YAHAYA SWALIHU
DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021
MATCH: PROUD UNITED VS STAR MADRID
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE & YEVOO YAO
4TH REFEREE: GODWIN TORDZRO
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE AGYEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: UNISTARS VS ASOKWA DEPORTIVO
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
ASSISTANTS: NDEEGO ABRAHAM & ISAAC MUMUNI BAGURICHER
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
MATCH COMMISSIONER: ISAAC NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: WASSAMAN VS HASAACAS
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: EBENEZER TETTEH
ASSISTANTS: ANTHONY APPIAH MENDS & SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: PACIFIC HEROES VS VIPERS
VENUE: AGOGO
REFEREE: DAVID ADANNEY
ASSISTANTS: SAMULEL OWUSU & SETH ARMAH ASHAI
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASDI W.
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH:SAMARTEX VS ALL BLACKS
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: MORO IDRISSU
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & SUMAILA ISSAH
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: GOLD STARS VS ACHIKEN FC
VENUE: BIBIANI
REFEREE: ERNEST BAAFI
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
ZONE THREE DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: TEMA YOUTH VS DANBORT
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: JAMES AINOSSON & KWAME FRIMPONG
4TH REFEREE: NII COFFIE GIDEON
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONE
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: PLANNERS VS PHAR RANGERS
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: PROSPER ACQUAH
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & MICHAEL BOATENG
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021
MATCH: MIGHTY JETS VS KOTOKU ROYALS
VENUE: MATS PARK, TESHIE
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN & IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SATURDAY, JUNE 12, 2021
MATCH: VISION FC VD AGBOZUME WEAVERS
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: FREDRICK SAMENA
ASSISTANTS: ISAAC DUODO & AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: DAVID JABEZ KPATAPKLA
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: KRYSTAL PALACE VS NANIA FC
VENUE: AKOSOMBO
REFEREE: JABREAL SULEMAN
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO & DANIEL AKOTO
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: HEART OF LIONS VS ACCRA LIONS – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ANIM NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: UNCLE T VS ACCRA CITY
VENUE: GSCE, PRAMPRAM
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & NII KPOTI NARTEY
4TH REFEREE: APEAMENYO BRIGHT
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: STEPHEN APPIAH