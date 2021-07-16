Match Officials for Division One League Matchweek 29

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Division One League.
Below are the Match Officials for Week 29:
No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALSDATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: BEREKUM ARSENALS VS NSOATREMAN
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: AYAABA IBRAHIM ASSI
ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & ABDUL RAHMAN YAKUBU
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: SATURDAY, JULY 17, 2021
MATCH: STEADFAST VS PAGA CROCODILES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE:ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ELIHAH AMOAH & MARFO KWADWO BEDIAKO
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: UNITY FC VS TAMALE CITY
VENUE: KENYASI TOWN PARK
REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAMS
ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE & KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: YUSSIF YAKUBU CHIBSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: TECHIMAN CITY VS YOUNG APOSTLES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: IBRAHIM ABDULAI
ASSISTANTS: SULEMAN MOHAMMED & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA
4TH REFEREE: WUTIRIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMA DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: KINTAMPO VS NKORANZA WARRIORS
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: MAURICE ANANKANI
ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH KWARTENG
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SATURDAY, JULY 17, 2021
MATCH: B.A UNITED VS WA SUNTAA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ERIC KORNIE
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED & BASHIRU TORDIA BONOMIA
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: BOFOAKWA VS MIGHTY ROYALS
VENUE: SUNYANI
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & ROBERT SUNDAY ADUKO
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TEIKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: YENDI GBEWAA VS R.T.U
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: JOSEPH KWEKU ADDAE
ASSISTANTS: MUMUNI ISSAH BAGURICHIRA & IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: YAHAYA SWALIHU
ZONE 2 DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: ACHIKEN FC VS ASOKWA DEPORTIVO
VENUE: JAMSCO PARK, ASSIN FOSU
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & FESTUS NGBANGNAN
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: NZEMA KOTOKO VS WASSAMAN
VENUE: AULENOANU PARK
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO & SUMAILA ISSAH
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL KOFI BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: HASAACAS VS SKYY FC
VENUE: SEKONDI GYANDU PARK
REFEREE: ERNEST BAAFI
ASSISTANTS: JONES BOATENG & JOSEPH LARYEA
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: SAMARTEX VS GOLD STARS
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR & JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: NEW EDUBIASE VS STAR MADRID
VENUE: BEKWAI PARK
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS & GEORGE AKISIBOKA
4TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: PACIFIC HEROES VS B.Y.F ACADEMY
VENUE: AGOGO COLLINS SHS PARK
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & ISAAC DUODO
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARI
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: VIPERS VS PROUD UNITED
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: IBRAHIM AMADU
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMO
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: ALL BLACKS VS UNISTAR
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: WILLIAN LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
ZONE 3DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: KOTOKU ROYALS VE PLANNERS FC
VENUE: ODA STADIUM
REFEREE: MATTHEW AYISU
ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & DANIEL EKOW AKOTO
4TH REFEREE: B. DOUGLAS- KPORHA
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: VISION FC VS TEMA YOUTH
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: ACCRA CITY VS KRYSTAL PALACE
VENUE: TESHIE MATS PARK
REFEREE: BISMARK APPIAH
ASSISTANTS: SHERRIF K. DUAH & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: UNCLE T VS YOUNG WISE
VENUE: PRAMPRAM
REFEREE: JOYCE OBENEWAAH APPIAH
ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: DANBORT VS ACCRA LIONS
VENUE: NUNGUA
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER:
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS HEARTS OF LIONS
VENUE: SOMEY SHS PARK
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS: WISDOM TEFE & BABAVI NGORLI ESO
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: CAESAR-HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEY
GFA COMMUNICATIONS
Source: ghanafa.org