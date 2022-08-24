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Match officials for DOL Super Cup semi-finals revealed

Liberty Professionals 17 Liberty Professionals

Wed, 24 Aug 2022 Source: ghanaguardian.com

Appointments have been made for the semifinal matches of the DOL Super cup at the Kyebi Presbyterian Astro Turf on Wednesday, August 23, 2022.

Here are the Match Officials:

MATCH: LIBERTY vs. SAMARTEX

VENUE: KYEBI PRESBY ASTRO TURF

REFEREE: MAHAMUD KARIM DOGO

ASSISTANTS: PARTEY ABRAHAM & LINDA AYINPOKA

4TH REFEREE: ALEX AMOABENG

KICK OFF: 3PM

LIVE ON GFA YOUTUBE PAGE

MATCH: TAMALE CITY VS NSOATRAMAN FC

VENUE: KYEBI PRESBY ASTRO TURF

REFEREE: ISSAH ALHASSAN

ASSISTANTS: DELADEM KWASI TEY & BELINDA ADZADU

4TH REF: NANA KOJO YENZU

KICK OFF: 5:30PM

LIVE ON GFA YOUTUBE PAGE

Source: ghanaguardian.com
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