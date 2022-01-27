Match officials for DOL match week 15

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The GFA Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Division One League.
Below are the Match Officials for DOL Week 11:
REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: STEADFAST vs BA UTD – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ
ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA & ROBERT SUNDAY ADUKO
4TH REFEREE: MATTHEW ATUAH
MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: MIGHTY ROYALS vs ARSENAL
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
ASSISTANTS: YAKUBU ABDUL RAHMAN & FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: BAFFOUR ACADEMY vs WA YAASIN
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS:GEORGE OWUSU AMPONSAH& SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: NYABILA MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: WA SUNTAA vs NSOATREMAN
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: SAMUEL BANAHENE
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU & ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: NKORANZA vs KINTAMPO
VENUE: NKORANZA CHILDREN’S PARK
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
ASSISTANTS: YAKUBU SAYIBU & MOHAMMED MOHAMMED
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: YOUTH APOSTLES vs DREAMS TAMALE
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE:AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMBA & ASIGIBE MARLEY
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: BOFOAKWA vs TAMALE CITY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: PAUL ADUKO & HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: BOLGA ALL STARS vs UNITY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ALI ASANTE
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU & DONMUA MORO AHMMED
4TH REFEREE: SIELA MOHAMMA ADAMS
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: NEW EDUBIASE vs WASSAMAN
VENUE: BEKWAI
REFEREE: MORO YAHYA
ASSISTANTS: ISAAC DUODU & PARICK GOHA
4TH REFEREE: MATTHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDU JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: HOLY STARS vs DWARFS
VENUE: CAM PARK
REFEREE:BLISS DOUGLAS KPORHA
ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU & EMMAMUEL AKANDEE
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: HASAACAS vs PACIFIC HEROES
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: JIBREAL SULEMAN
ASSISTANTS: ISAAC AMETSIKPO & CEPHAS ADAMS
4TH REFEREE: GODWIN KOFI KPODO
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022 – 3PM
MATCH: DEPORTIVO vs SKYY
VENUE: EJISU PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: ALL BLACKS vs SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: SWEDRU PARK
REFEREE :JOYCE O. APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI & MOSES AMEGBETOR
4TH REFEREE:ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER:RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: ACHIKEN vs SAMARTEX
VENUE: ASSIN FOSU JOMSCO PARK
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & NICHOLAS ADADO
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: MICHAEL AYEH
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: FUTURE STARS vs BYF
VENUE: EJISU
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & YUSIF ABDUL GHAFFAR
4TH REFEREE: MAWULI MORTEY
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: NZEMA KOTOKO vs UNISTAR
VENUE: AMPAIN AAK SPORTS ARENA
REFEREE: FELIX AGBOZO
ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU & DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022 – 3PM
MATCH: MIGHTY JETS & GOLDEN KICKS
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: WONDER ABLORDEPEY
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: DANIEL DANKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: KWAEBIBIRM vs NANIA
VENUE: AKIM ODA STADIUM
REFEREE: ALFRED TABI
ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUA & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: STEPHEN BEDIE
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: VISION vs YOUNG WISE
VENUE: DAWU
REFEREE: BRIGHT AMEDONU
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & BABAVI NGORLI ESO
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: LIBERTY vs TEMA YOUTH
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & YEVOO YAO
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: UNCLE T vs SUSUBIBRIBI
VENUE: GSCE, PRAMPRAM
REFEREE: COURAGE AMPOFO
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW
MATCH COMMISSIONER: SAMEL ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SATURDAY, JANUARY 29, 2022
MATCH: AKATSI ALL STARS vs INTER ALLIES
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: JOSHUA LAKONNAM
ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO & ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: ALE TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: HEARTS OF LIONS vs ACCRA CITY STARS
VENUE: KPANDO
REFEREE: REUBEN MAKAFUI GLEKU
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWARIL & ADAMS ABDUL SAMAO
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
DATE: SUNDAY, JANUARY 30, 2022
MATCH: KRYSTAL PALACE vs KOTOKU ROYALS
VENUE: AKOSOMBO
REFEREE: SINTO ELIASU TONSUGLO
ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU & ABRAHIM NDEEGO
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKY AKUFFO
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH