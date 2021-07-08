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Match officials for Ghana Premier League matchweek 33

Referee 610x400.jpeg GFA has announced referees for this weekend's GPL games

Thu, 8 Jul 2021 Source: ghanaguardian.com

The Referee Committee of the GFA has announced Match Officials for Matchweek 33 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 33

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

1.

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: INTER ALLIES VS ADUANA FC

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON& ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

2.

DATE: SATURDAY, JUNE 20, 2021

MATCH: KING FAISAL VS EBUSUA DWARFS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

3

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS GREAT OLYMPICS

VENUE: GOLDEN CITY, BEREKUM

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & THOMAS NGINDIEYE

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

4.

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ASHANTIGOLD VS DREAMS FC

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM - OBUASI

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

5.

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: HEARTS OF OAK VS LIBERTY PROFESSIONALS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: OBED DANQUAH

ASSISTANTS: ALEX OSAM & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

6.

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: BECHEM UNITED VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & KOFI KYEI ANDOH

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

7.

 DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ELMINA SHARKS VS LEGON CITIES

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

8.

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: KARELA FC VS WAFA

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: DANIEL NTOW AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

9.

DATE: SUNDAY, JUNE 11, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS VS MEDEAMA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK - TECHIMAN

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

Source: ghanaguardian.com