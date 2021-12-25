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Match officials for Women's Premier League matchweek 2 revealed

WPL REFS 610x400.jpeg Women’s Premier League

Sat, 25 Dec 2021 Source: GNA

The Referees Committee has appointed Match Officials for Matchweek 2 of the Women’s Premier League.

Below are the  Match Officials for Matchweek 2:

1 DATE: DECEMBER 25, 2021

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS SEA LIONS

VENUE: ADU YAW ASASSAN PARK

REFEREE: PORTIA MENSAH

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD AND JANET AIDOO

4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM

2 DATE :DECEMBER 26, 2021

MATCH: POLICE LADIES VRS BERRY LADIES

VENUE:MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI AND BRIDGET ATSOFUI DEY

4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

3 DATE : DECEMBER 26, 2021

MATCH: LADYSTRIKERS VRS THUNDER QUEENS

VENUE: ROBERT MENSAH SPORTS STADIUM

REFEREE: COMFORT ATIADEY

ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA AND AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: PHILOMENA AFFUL

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA

4 DATE : DECEMBER 25, 2021

MATCH: FAITH LADIES VRS IMMIGRATION LADIES

VENUE: CARL REINDORF PARK

REFEREE: FADILA KASSIM

ASSISTANTS: LUCY MARFO AND ADELAIDE AKYAA

4TH REFEREE; ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

5 DATE : DECEMBER, 2021

MATCH: ARMY LADIES VRS HASAACAS LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: MARIAMA FUSEINI

ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGATSHI AND GLORIA SENA KUMEDZRO

4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE

MATCH COMMISSIONER: LOUISA ARMANOR

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

6 DATE : DECEMBER 25,2021

MATCH: PEARLPIA VRS FC SAVANNAH

VENUE:ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FAIZATU JAKPA

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH AND RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHIADEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO

7 DATE : DECEMBER 25,2021

MATCH: PRISON LADIES VRS NORTHERN LADIES

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: AUGUSTINA TETTEH

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYA AND CYNTHIA MENSAH

4TH REFEREE: DORA AGOMNAB

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH

VENUE MEDIA OFFICER:NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU

8 DATE : DECEMBER 26,2021

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VRS SUPREME LADIES

VENUE: ATONSU ASTRO TURF

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND BELINDA KUSINA BANE

4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

MATCH COMMISSIONER: BERNICE ADUTWUMWAA

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKOA

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

9 DATE : DECEMBER 24,2022

MATCH: DREAMZ LADIES VRS FABULOUS LADIES

VENUE: WESCO PARK -KUMASI

REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH

ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA AND COMFORT ANYIGBE

4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUEDEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENE

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

10. DATE :DECEMBER 25,2021

MATCH: ASHTOWN LADIES VRS AMPEM DARKOA

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI AND FORGIVE AVULAKPOR

4TH REFEREE: MANSAH HOMMEY

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

Source: GNA
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