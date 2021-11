Match officials for Women's Super Cup competition announced

File photo

The Women’s Super-Cup Competition will commence on Thursday, November 25 at the Madina Astro park and the McDan Park respectively.

Below are the Match Officials for the Women’s Super-Cup:



No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS



MATCH DAY 1



DATE: NOVEMBER 25, 2021



MATCH: AMPEM DARKOA VS PRISONS LADIES



VENUE: MADINA ASTRO TURF



REFEREE: MARIAMA YUNOSAH



ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & BENEDICTA AYEDZI



4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI



MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH



VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 25, 2021



MATCH: BERRY LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS



VENUE: MADINA ASTRO TURF



REFEREE: BARIKISU SALIFU



ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & ANTOINETTE AMEGASHITI



4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI



MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR



VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 26, 2021



MATCH: HASAACAS LADIES VS LADY STRIKERS

VENUE: MADINA ASTRO TURF



REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU



ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ADELAIDE AKYAA



4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM



MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI



VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 26, 2021



MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY & ASHTOWN LADIES



VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF



REFEREE: MANSA HOMMEY



ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & BRIDGET ATSUFUI DEY



4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI



MATCH COMMISSIONER: AMA BROBBEY WILLIAMS



VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



MATCH DAY 2



DATE: NOVEMBER,27 2021



MATCH: PRISONS LADIES VS BERRY LADIES



VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF



REFEREE: REJOICE ADDOKWEI



ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMMA & BRIDGET ATSUFUI



4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAR



VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 27,2021



MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS AMPEM DARKOA



VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF



REFEREE: SERAPHINE ANYINAM



ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & ANTOINETTE AMEGASHITI



4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI



MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAR



VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 28,2021



MATCH: LADY STRIKERS VS KUMASI SPORTS ACADEMY



VENUE: MCDAN LA TOWN PARK



REFEREE: BARIKISU SALIFU



ASSISTANTS:PORTIA KORSAH & MARTHA AMOATEMMAA



4TH REFEREE: VIDA YENUBE



MATCH COMMISSIONER:BENEDICTA WORMADE



VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 28,2021



MATCH: ASHTOWN LADIES VS HASAACAS LADIES

VENUE: ,MCDAN LA TOWN PARK



REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI



ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMADZRO & VICTORIA AKORLI



4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI



MATCH COMMISSIONER:BENEDICTA WORMADE



VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



MATCH DAY 3



DATE: NOVEMBER 29,2021



MATCH: BERRY LADIES VS AMPEM DARKOA



VENUE: MCDAN LA TOWN PARK



REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI



ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & ANITA EASTWOOD



4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO



MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN



VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 29,2021



MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS PRISONS LADIES



VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF



REFEREE: CYNTHIA ANAFO



ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ELIZABETH ALELA



4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI

MATCH COMMISSIONER: AMA BROBBEY WILLIAMS



VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 30,2021



MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS HASAACAS LADIES



VENUE: MCDAN LA TOWN PARK



REFEREE: VIDA YANUBE



ASSISTANTS: MARGARET SOWAH & ALNICE EDEM AVOR



4TH REFEREE: PORTIA MENSAH



MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN



VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB



DATE: NOVEMBER 30,2021



MATCH: ASHTOWN LADIES VS LADY STRIKERS



VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF



REFEREE: MANSA HOMMEY



ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & COMFORT ANYIGBE



4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH



MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI



VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO



GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB