Premier League 2021-22: Man City za ta baƙunci Spurs, Brentford da Arsenal, Liverpool a gidan Norwich

Manchester City ta lashe kofin Premier a bara

Mai rike da kofin Premier League Manchester City za ta je gidan Tottenham, a wasan farko na gasar cin kofin 2021-22.

Za a fara wasannin farko a ranar 14 ga wata, inda baya ga wasan Tottenham da City, Brentford wadda a karon farko za ta buga gasar Premier League na shirin karɓar baƙuncin Arsenal.



Ita ma Liverpool za ta je Norwich, yayin da za a buga ɗaya daga cikin wasannin hamayya na London a tsakanin Chelsea da Crystal Palace.



Sai dai a lokacin da Manchester City za ta je baƙunci Tottenham, maƙwabtansu Manchester United za su karɓi baƙunci Leeds United ne a Old Trafford.



An sanar da cewa ƙungiyoyin Premier League za su iya buga wasanni tare da ƴan kallo a cikin fili.



Sai dai har yanzu ba a kai ga bayyana adadin ƴan kallo da za su shiga wasannin farko ba.



To amma hukumar da ke shirya gasar ta ce tana duk iya yinta na ganin cewa filayen wasa sun cika maƙil da ƴan kallo, kamar yadda aka saba ganin kafin zuwan annobar Korona.

Sai a ƙarshe-ƙarshen gasar Premier League ta 2020-21 da aka kammala ne ƴan kallo da yawansu bai taka kara ya karya ba suka shiga kallon wasanni, bayan sassauta dokokin kulle.



Wasannin Tennis na gasar cin kofin Wimbledon da za a yi a watan Yuli za su zama na farko da za a fara cika filaye a Ingila.



Hakama filin wasa na Wembley zai ɗauki kashi 50 na magoya baya da yawansu ya kai 45,000 a zagayen kwab ɗaya na gasar Euro 2020.



Ga jerin wasannin farko na gasar Premier League kakar 2021-22





Brentford v Arsenal

Burnley v Brighton

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Southampton

Leicester City v Wolverhampton

Manchester United v Leeds United

Newcastle United v West Ham United

Norwich City v Liverpool

Tottenham Hotspur v Manchester City

Watford v Aston Villa

A bana Manchester City da Norwich ne za su fi sauran ƙungiyoyi buga wasanni masu zafi idan aka yi la'akari da wasanni bakwai na farko.Duk da masu sharhi na ganin za ta iaya kare kofinta a bana, za ta fuskanci Tottenham da Norwich da Arsenal da Leicester da Southampton da Chelsea da Liverpool a wasanni bakwai na farko.Ita kuma Norwich wasanninta hudu na farko za ta kara ne da Liverpool da Manchester City da Leicester City da Arsenal.

Za a buga wasan ƙarshe na kakar ta bana a ranar 22 ga watan Mayun 2022.