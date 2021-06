Real na buƙatar Timo Werner, Liverpool za ta ɗauko Romero daga Juve

Philippe Coutinho zai iya koma Ingila tare da Leicester City

Leicester City na son taya daukar dan wasan Barcelona, Philippe Coutinho, mai shekara 29, koda yake ba ta fara tuntuba ba, amma tana fatan karbar aron dan wasan da kuma biyan fam miliyan 17. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Leeds United na sha'awar sayen dan wasan Lyon, Maxwel Cornet, sai dai kuma farashin fam miliyan 20 da aka yi wa dan kwallon mai shekara 24 dan kasar Ivory Coast ya yi mata tsada matuka. (Sun)



Kocin Real Madrid, Carlo Ancelotti ya bukaci shugabannin kungiyar da su sayo masa dan wasan Chelsea, mai shekara 25 dan kwallon tawagar Jamus, Timo Werner. (Fichajes, via Express)



An bukaci dan kwallon tawagar Sifaniya, Juan Mata da ya rage albashinsa zuwa fam 70,000 a duk mako, idan har yana son ci gaba da taka leda a Manchester United, bayan da yarjejeniyarsa za ta kare a karshen watan nan.



A shirye kocin Arsenal Mikel Arteta yake ya sayar da mai tsaron raga, mai shekara 29 dan wasan tawagar Jamus, Bernd Leno a kakar nan da zarar ya samu wanda zai maye gurbins a Emirates. (Mirror)



Chelsea ta kara kudin da ta taya dan wasan Inter Milan, dan kasar Morocco, mai shekara 22, Achraf Hakimi, wadda ta ce za ta bayar da dan wasa Emerson Palmieri dan kwallon Italiya da biyan fam miliyan 43 cikin kunshin cinikin. (Corriere dello Sport, via Express)

Shugaban Tottenham, Daniel Levy ya ce zai yi dukkan abin da ya kamata da zai amfani kungiyar a kasuwar saye da sayar da 'yan wasan tamaula, ciki har da batun Harry Kane da yake son barin kungiyar a kakar da zamu shiga. (Goal)



Liverpool na kan gaba a rige-rigen sayen dan wasan Juventus, mai tsaron baya dan kasar Argentina, Cristian Romero, wanda ake alakanta shi da cewar Manchester United zai koma da taka leda, bayan da ya taka rawar gani a wasannin aro da ya yi wa Atalanta. (Calciomercato - via Team Talk)



Golan tawagar kwallon kafar Sifaniya, David de Gea, mai shekara 30, ya ce kansa ya kulle kan batun makomarsa a Manchester United a shirin da yake na tattaunawa da koci Ole Gunnar Solskjaer kan ci gaba da zama a Old Trafford ko akasin hakan. (Mirror)



Southampton da West Ham sun bi sahun wasu kungiyoyin Premier League da ake alakanta su da cewar suna zawarcin dan wasan Boavista, Alberth Elis, bayan da Brighton da kuma Watford suka fara nuna bukatar daukar dan kwallon mai shekara 25 dan kasar Honduras. (A Bola - in Portuguese)