Rivers State local government election results RSIEC declare for 23 area councils

Counting of ballot for di Rivers state LG election

Winners of di 23 chairmanship and 319 councillorship elections for Rivers State collect dia certificate of return on Monday 19 April, 2021.

Nigeria main opposition Peoples Democratic Party [PDP] win all di seats for di 17 April local goment election.



Dis na di full Rivers State local government election results wey di State Independent Electoral Commission RSIEC declare.



Winners of di chairmanship position according to di local goments



Abua/Odual Chairman: Daniel E. O Daniel



Deputy: Igoma Laura Emnanuel



Ahoada East: Chairman: Benjamin Eke



Deputy: Iyemewe Rose Ogbogo-Ololube



Ahaoda West Chairman: Ikiriko Hope



Deputy: Jack Ubile Blessing



Akuku Toru: chairman: Rowland Sekibo



Deputy: Caroline West



Andoni Chairman: Awortu Erastus



Deputy: Tema Christopher Udung



Asari Toru Chairman: Onengiyeofori George



Deputy; Tekena Daphne Wokoma



Bonny Chairman; Irimagha David R.



Deputy; Anengi Barasua



Degema Chairman: Michael J. Williams



Deputy; Maureen Harry



Eleme Chairman: Obarillomate Ollor



Deputy: Virtue Eke



Emohua Chairman; Lloyd Chidi



Deputy: Nyeche Edna



Etche: Chairman: Obinna Anyanwu



Deputy; Gladys Onyekachi Nweke



Gokana Chairman: Deko Confidence



Deputy: Edith B. Vizung



Ikwerre Chairman: Nwanosike Samuel



Deputy Rejoice Ifeoma Nyenwe



Khana Chairman: Bariere Thomas



Deputy: Ibrahim Nugbenekpugi



ObioAkpor Chairman: Ariolu C. George



Deputy: Chinyere Agbara



Ogu/Bolo Chairman; Nemieboka Vincent



Deputy; Eunice Alabo



Okrika Chairman: Akuro Tobin



Deputy: Charity Igbulubo



Omuma Chairman: Nwaiwu Chisorom



Deputy: Ubani Mary



Ogba/Egbema/Ndoni Chairman; Vincent Job



Deputy: Agada Stella



Opobo/Nkoro Chairman: Enyiada Cooley-Gam



Deputy: Angela Anthony Ojukemie



Oyigbo Chairman; Nwaogu Akara



Deputy: Juliana Ngozi Okorie



Port Harcourt Chairman; Ihunda Allwell



Deputy: Tamunotonye Douglas



Tai Chairman: Mbakpone Okpe



Deputy: Caroline Amaawa



Di winners of di councillorship positions according to dia local goment na:



Abua/Odual with 13 Wards



Ward 1: Engoni Barigoma



Ward2: Daniel Abia



Ward 3: Daima Woodman



Ward 4: Imaotu Owen



Ward 5: Abinoye Raymond Oyil



Ward 6: Mercy Igenewari



Ward 7: Peter Udubu



Ward 8: Ipeghan Egemu



Ward 9: Sokari Okpokikpoy



Ward 10: Enogho Ebogidi Maclean



Ward 11: Koginami Okpokpo



Ward 12: Solomon Geoffrey Okpokpo



Ward 13: Abigo Odi Izaboh



Ahoada East with 13 wards



Ward 1: Abraham Beatrice



Ward 2: Bright Uwandu

Ward 3: Uzoma Miller



Ward 4: Chisa Aguiyi



Ward 5: Alabi Umegbewe



Ward 6; Ogbenma Idalunimulu C



Ward 7: Nnamdi Aguyi Abule



Ward 8: Jeff Leventis



Ward 9: Alali Justice Livingstone



Ward 10: Kingsley Igwe



Ward 11: Thankgod Unwe Bernard



Ward 12: Nicholas Reuben Bob



Ward 13: Chituru Edi



Ahoada West with 12 wards



Ward 1: Mark Isaac Mark



Ward 2: Samuel Dikio



Ward 3: Anume Daughter Daniel



Ward 4: Anthony Uriel Ovie



Ward 5: Mrs. Evans Egbo



Ward 6: Eketu Owama Destiny



Ward 7: Ewah Christian



Ward 8: Timothy Otikpor



Ward 9: Agumadu O. Okpara



Ward 10: Buduka David Ayaugbokor



Ward 11: Ogbele Chinedu Stephen



Ward 12: Benson Ebere



Akuku-Toru with 17 Wards



Ward 1: Emmanuel Anabraba



Ward 2: Da-Omonaa Sunday



Ward 3: Samuel Reginald Sokari



Ward4: Sibo-Ofori Lawrence



Ward 5: Henry David Bestman



Ward 6: Otonye Dickson Briggs



Ward 7: Sundayba West Asatty



Ward 8: Tonye Briggs



Ward 9: Joseph Fyneface



Ward 10: Inemary Jack



Ward 11: Clinton Timi Clinton



Ward 12: Dedeba Briggs



Ward 13: Omonaa Oliver



Ward 14: Chidinma Everett



Ward 15: Nelson Whoknows



Ward 16; Victor Sam



Ward 17: Obibisom Bray



Andoni LGA with 11 Wards



Ward 1: John Timothy Bibo



Ward 2; Gideon Sylvanus Paul



Ward 3: Solomon A. Anyangwung



Ward 4: Benjamin James Ekprikpo



Ward 5: Gogo Nmeme Ikuru



Ward 6: Sheila Jacob Nte



Ward 7: Oguiko Israel Iyo



Ward 8: Thomas George Amini



Ward 9; Ronyem Atajit Urang



Ward 10: Allen Inomo



Ward 11: Beatrice Patterson



Asari-Toru with 13 Wards



Ward 1: Telema P. George



Ward 2: Prince Batubo



Ward 3: Osifamabia Telema Princewill



Ward 4: Amieyeofori Ernest Harry



Ward 5: Gold Gift Horsfall



Ward 6; Nyo West



Ward 7; Soibibo Tams Horsfall



Ward 8; Tamunomiete Atkinson Jackreece



Ward 9; Owanate Aforma West



Ward 10: Rachael Taylor Harry



Ward 11; Martins Kombo Obene



Ward 12: Fyneface Reginald Opakirite

Ward 13; Obufiya Sukubo



Bonny LGA with 12 Wards



Ward 1: Ibienimi Geoffrey Allison



Ward 2: Kelvin Pepple



Ward 3; Fiberesima Pepple



Ward 4; Dipinye Nelson Jumbo



Ward 5; Ene Tomintoul



Ward 6: Erefagha Allaputa



Ward 7: Ibaningo Larry



Ward 8; Daniel Green



Ward 9; Godswill Pepple



Ward 10: Kingsley Tamy Jumbo



Ward 11: Patience Anetor Johnson Green



Ward 12: Marvellous Briston



Degema LGA with 17 Wards



Ward 1: Alex Greenish Banigo



Ward 2; Tombodia-a Alaliye T.



Ward 3; Iboroma Uriah Lawrence



Ward 4: Mrs. Sherry Braide



Ward 5: Tombo Dohubo Benjamin



Ward 6: Mrs. Elis Da-Ombu Faith



Ward 7: Alapuye Duke



Ward 8; Johnson E. Johnson



Ward 9: Agborubere Ngokombo B.



Ward 10; Patience Ikiroma-Owiye



Ward 11: Ideresin Garrick



Ward 12: Sweiti Moses Benneth



Ward 13; Mrs. Iwayivi Dede Solomon



Ward 14: Tamunoemi O. Harry



Ward 15: Lugard Cousin Daminabo



Ward 16; Elvis Osima Gogo



Ward 17; Mrs. Mfraka Benebo Omoni



Eleme LGA with 10 Wards



Ward 1; Victor Chickerell



Ward 2: Jerry Nwolu Ejor



Ward 3: Josephine Obari



Ward 4: Patience Deborah



Ward 5: Freedom Lekwa



Ward 6: Dominic Okolah Ollor



Ward 7: Robert Ogosu



Ward 8: Isaac Obele- Chu



Ward 9; Victor Goka



Ward 10; Daniel Chuma



Emuoha LGA with 14 Wards



Ward 1; Promise Alison



Ward 2: Gift Enyi



Ward 3: Wodu Achinike



Ward 4: Obichukwu Chinda



Ward 5: Henry Eferebo



Ward 6: Mrs. Love Nyenke



Ward 7; Emenike Wokoma



Ward 8; Bright Green



Ward 9: Sylvanus Ekwueme Dike



Ward 10; Clement Dimkpa



Ward 11: Beauty Ogbuji



Ward 12; Kingsley Oba



Ward 13: Andrew Uchendu



Ward 14: Success Okporo



Etche LGA with 19 Wards



Ward 1: Daniel Amadi



Ward 2: Cynthia Nwala



Ward 3: Martins Onyekachi Anderson



Ward 4: Faith N. Amadi



Ward 5; Princewill Heshiulor Ahunanya



Ward 6; Choko Chibuike



Ward 7; Rosemary Ezeigbo



Ward 8; Nwachukwu Promise

Ward 9; Egbegbu Uzondu



Ward 10; Nwabeke Chigozie



Ward 11; Mrs. Nwankwo Gift



Ward 12; Ugochukwu Nwankwo



Ward 13: Iheanyichukwu Kingsley



Ward 14; Bestman Azuonwu



Ward 15; Loveday Emmanuel



Ward 16: Nkwocha Janet Nwaugo



Ward 17; Chika Anokwuru



Ward 18; ThankGod Egbule



Ward 19: Amaechi Ihuoma



Gokana LGA with 17 Wards



Ward 1: Pius M. Tamana



Ward 2: Uragior Festus Ledibabari



Ward 3: John Lebura Barikor



Ward 4: Dummene Dee



Ward 5: Tudor Fulbel



Ward 6: Mrs. Benson Leka



Ward 7; Hezekiah Baribor Nfii



Ward 8; Divine Baritom



Khana LGA with 19 Wards



Ward 1: Kpae Dumale James



Ward 2: Ika Meesua Daniel



Ward 3: Joseph Kaborloobari Joy



Ward 4: Nkana Lesor



Ward 5; Agbuzi Clinton Lekia



Ward 6: Teeh Bariledum



Ward 7: Nwazim Clever Barikui



Ward 8; Nordee Robinson Nule



Ward 9; Barigbome Amos



Ward 10: Sorle Ikolebabari



Ward 11; Baridakara Harrison



Ward 12; Suale Faith Tigiri



Ward 13:Ipia Prince Barisua



Ward 14: Gobari Deebom



Ward 15: Numdaere Micah Dickson



Ward 16; Barinee Monday Nwigbara



Ward 17: Emmanuel Barisi Mercy

Ward 18: Nyobah Neeka



Ward 19; Isaiah Waale Goodness



Obio-Akpor LGA with 17 Wards



Ward 1: Michael Uchechukwu Azuonwu



Ward 2; Ogbugo Owhonda Stanley



Ward 3: Eddison Amadi



Ward 4: Jennifer Benson Erima



Ward 5; Abuchi Amadi Sampson



Ward 6; Loveth Onyiyechi Mgba



Opobo/Nkoro LGA with 11 Wards



Ward 1: Adawari Gabriel Diri



Ward 2: Justice Dappa



Ward 3; Abinye M. Peterside



Ward 4; Somiari R. Cooked



Ward 5: Senibo Samuel Manilla



Ward 6; Michael D.P.C. Brown



Ward 7; Tumini Accra Jaja



Ward 8; Uranta Ruth Chinasa



Ward 9: Livingstone Elijah Joshua



Ward 10: Gabriel Gabriel



Ward 11; Miller Ibiba Augustus



Oyigbo LGA with 10 Wards



Ward 1: Kenneth Ogbuokwe



Ward 2: Nwogu Ihejika



Ward 3; Kenneth Enyeribeokere



Ward 4: Ekeke L. Nkemjika



Ward 5; Rejoice Nwankwo



Ward 6; John Chinedu Moses



Ward 7; Mrs Adele Goodness Nneoma



Ward 8; Felix Nwogu



Ward 9; Oyegorom G. Chukwudi



Ward 10; Amache Nwakanma



Port Harcourt LGA with 20 Wards



Ward 1; Precious Igwe



Ward 2; Charles Nyesom Lumati



Ward 3; Ezra Wachukwu



Ward 4; Onuukwuru Amadi Opareli



Ward 5; Agama Iyaye



Ward 6; Johnbull Damiete



Ward 7; Christian Iminabo



Ward 8: Osaruchi Orlu



Ward 9: Chimenem Olivia



Ward 10: Ndubuisi Raymond Wechie



Ward 11: Chinedu Ikunga



Ward 12: Chima Nsiegbe



Ward 13: Orlu Noble H.



Ward 14: Okechukwu Igwe



Ward 15; Queen Mcqueen



Ward 16; Nyemachi Amadi



Ward 17; Chigozie Woka



Ward 18; Wopara Prince Wokoma



Ward 19; Justice Boms



Ward 20: Tamunoala Benjamin



Tai LGA with 10 Wards



Ward 1: Christian Monday



Ward 2; Kumbe Susan



Ward 3: Dorkabari Best Ebere



Ward 4; Kenneth Levi



Ward 5: Prince Tamzor



Ward 6; David Tambeke Ngeh



Ward 7; Paul Ngbene Barigbue



Ward 8; Theophilus Otumba



Ward 9: Godknows Bira Ntorkere



Ward 10: Lagalo Mene Sam