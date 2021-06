Ruwan ido ya hana Tottenham daukar koci

Mourinho (hagu) tsohon kocin Tottenham tare da kyaftin din kulobin Harry Kane

Kusan sama da wata biyu kenan da Tottenham ta sallami Jose Mourinho ta kasa nada wani sabon koci da zai maye gurbinsa, duk da fitar da jadawalin fara gasar Premier League na kakar 2021/22 da aka yi.

Cikin watan Afirilu Tottenham ta kori Jose Mourinho wanda ya yi wata 17 a kungiyar kuma ta nada na rikon kwarya Ryan Mason zuwa karshen kakar da aka kammala.



Ranar 14 ga watan Agusta Tottenham za ta kara da Manchester City a wasan farko a gasar Premier League da za a fara, amma har yanzu ba ta da mai horarwar da zai jagoranci kungiyar.



Gennaro Gattuso shi ne koci na baya-bayan nan da kungiyar ta tuntuba daga baya batun ya bi ruwa, bayan da magoya baya suka yi zanga-zanga a kafar sada zumunta cewar bas a bukatar tsohon dan wasan tawagar Italiya.



Shi dai Gattuso wanda ya bar aikin horar da Napoli ya karbi Fiorentina, amma sama da mako uku tsakani ya ce ba zai yi aikin ba, domin bai gamsu da yadda aka tsara ciyar da kungiyar gaba ba da rashin tsarin sayo sabbin 'yan wasa.



Tun kan Gattuso, Tottenham ta tuntubi Paulo Fonseca, wanda ta yi niyyar maye gurbin Mourinho da shi, amma ganin Gattuso ya bullo sai kawai ta ce ta janye da ganawa da Fonseca.

Kungiyar ta kuma tuntubi Antonio Conte, wanda kowa ya tabbatar cewar yana da kyau yana kuma lashe kofuna, amma suka kasa cimma matsaya kan abinda yake bukata a biya shi ladan aiki, shima ta hakura da shi.



Tun kan nan Tottenham wadda ta kori Maurici Pochettino ta yi masa tayin ko zai sake komawa kungiyar, bayan kuma yana aiki da Paris St Germain da ta dauka daga watan Janairu.



Nan da nan PSG ta sanar cewar tana bukatar Pochettino y ace gaba da jan ragamar kungiyar tana kuma mafarkin shi ne zai lashe mata kofin Champions League da ya tsaya mata a rai da take son lashewa a karnin nan.



An alakanta cewar kungiyar na son daukar kocin Ajax, Erik ten Hag, wanda kungiyar ta karawa yarjejeniyar kaka daya da kudi mai tsoka ga duk wadda ke son daukarsa, idan kwantiraginsa ba ta kare ba.



Ta kuma so ta tuntubi Roberto Martinez wanda ke horar da tawagar Belgium, wanda yarjejeniyarsa za ta kare a karshen kakar 2022. Shi ma da kyar ne ta iya daukarsa.

Shi kuwa Roberto Mancini a watan jiya ya kara saka hannu kan jan ragamar tawagar Italiya zuwa karshen kakar 2026.



Julen Lopetegui zai ci gaba da horar da Sevilla zuwa karshen kakar 2024, wanda shi ma aka alakanta shi da komawa Tottenham.



Kawo yanzu dai Nuno Espirito Santo da kuma Eddie Howe ba su da aikin yi, suna kuma neman kungiyar da za su horar a kakar da za mu shiga.



Idan har Tottenham ba ta yi tsari na daukar kocin da ya kamace ta ba, lallai za ta fada kakar tamaula ba shiri wanda hakan zai ja mata koma-baya matuka.