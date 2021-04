Full List of Nominees for 2021 Ghana Music Awards USA

The nominees for the 2021 edition were unveiled at a ceremony on April 17, 2021

Organizers of Ghana Music Awards USA on Saturday, April 17 released nominations for the 2021 edition of the awards at the Westin Mount Laurel in New Jersey.

A tall list of personalities including the adorable Gospel act Diana Antwi Hamilton, Stonebwoy, King Promise, Kidi, Kuami Eugene, Sarkodie, Akwaboah, Phrimpong, Medikal and some other great Ghanaian artists made it to the list of nominees for the event which will take place in Tropicana Hotel Atlantic City New Jersey in August 28.



According to Attractivemustapha.com, the 2021 edition of the music Awards is expected to be memorable as it is Anticipated to gather lots of celebrated artists and people in the industry for a fun-filled night.



check out the full list of Nominees below:



ADONKO GHANA MUSIC AWARDS USA 2021



NOMINEES LIST (GHANA BASED ARTISTES)



*HIGHLIFE SONG OF THE YEAR*



1. Behind the Scenes – Kofi Kinaata



2. Sisa - King Promise



3. Asabone – Lord Paper ft Bosom P Yung



4. 1997- Dr Ray x Yaa Pono



5. Party - Sista Afia ft Fameye



6. Sobolo - Stonebwoy



7. Posti Me – Akwaboah



8. Obra- iOna Reine



9. Yawa No dey- Kelvyn Boy ft M.anifest



*REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR*



1. Sheriff - MzVee



2. Why - Adina



3. Make up- Kahpun ft Stonebwoy



4. Gi dem - Larruso



5. Gye diee – Ras Kuuku ft MOG Music



6. Forever - Samini



7. Box of Memories - Amerado



8. African Party - Stonebwoy



*GOSPEL SONG OF THE YEAR*



1. Blessed – Akesse Brempong ft Joe Mettle



2. Favor everywhere - Celestine Donkor ft. Evelyn Wanjiru



3. Yesu Mo - Joe Mettle



4. Adom (Grace) Diana Hamilton



5. Yendanase - Joyce Blessing



6. Ahobrase -Yaw Sarpong ft Sarkodie



7. Jesus - MOG



8. Bo no ose - Nacee



*GOSPEL ARTISTE(S) OF THE YEAR*



1. Joe Mettle



2. Diana Hamilton



3. MOG music

4. Celestine Donkor



5. Akesse Brempong



6. Eric Jeshrun



7. Nacee



8. Yaw Sarpong and Asomafo



*HIPLIFE/HIPHOP SONG OF THE YEAR*



1. No Dulling - Keche ft Kuami Eugene



2. Gimme way - Sarkodie ft Prince Bright



3. Fa Hooki Me - Sarkodie



4. Mene Woa - Epixode



5. Slay Mama - Donzy ft. Kuami Eugene



6. Twa so - Amerado ft Fameye



7. Dw3 remix - Mr Drew ft All Stars



8. La Hustle- Medikal ft Joey B



*HIGHLIFE ARTISTE OF THE YEAR*



1. Akwaboah



2. Kuami Eugene



3. Kidi



4. Kofi Kinaata



5. Adina



6. Sista Afia



7. Fameye



*REGGAE/DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR*



1. Jah Lead



2. Epixode



3. Samini



4. Stonebwoy



5. Ras Kuuku



6. Shatta Wale



7. MzVee



8. Kahpun



*BEST GROUP OF THE YEAR*



1. Keche



2. DopeNation



3. Dead Peepol



4. R2bees



5. Bethel Revival Choir

6. Yaw Sarpong & Asomafo



*HIPLIFE/HIPHOP ARTISTE OF THE YEAR*



1. Medikal



2. Sarkodie



3. Eno Barony



4. Strongman



5. Bosom Pyung



6. DopeNation



7. Joey B



8. Amerado



*NEW ARTISTE OF THE YEAR*



1. Gyakie



2. Kweku Flick



3. Dead Peepol



4. Bosom P Yung



5. Mr. Drew



6. Larruso



7. Amerado



8. Kofi Jamar



9. Abochi



10. Yaw Tog



*MALE VOCALIST OF THE YEAR*



1. Akesse Brempong- Blessed



2. Akwaboah- Posti Me



3. Joe Mettle- Yesu Mo



4. Kidi- Say Cheese



5. King Promise- Sisa



6. Kuami Eugene- No Dulling



7. Prince Bright - Gimme Way



8. MOG – Jesus



*FEMALE VOCALIST OF THE YEAR*



1. Adina- Why



2. Diana Hamilton- Adom



3. Celestine Donkor- Favor everywhere



4. MzVee- Sheriff



5. Efya- The One



6. Sista Afia- Paper

7. Efe Grace- Lord Have your way



8. Joyce Blessing- Yendanase



*ARTISTE OF THE YEAR*



1. Fameye



2. Sarkodie



3. Stonebwoy



4. KiDi



5. Kuami Eugene



6. Mr Drew



7. Medikal



8. Diana Hamilton



*AFROBEAT/AFROPOP SONG OF THE YEAR*



1. Open Gate- Kuami Eugene



2. Say Cheese- Kidi



3. Nominate – Stonebwoy ft Keri Hilson



4. Everlasting - Stonebwoy



5. No Dulling - Keche ft Kuami Eugene



6. Happy Day- Sarkodie ft Kuami Eugene



7. Inna Song - Darkovibes ft King Promise



8. Later- Mr Drew ft Kelvynboy



*BEST RAPPER OF THE YEAR*



1. Eno Barony - Argument Done



2. Kwesi Arthur - Long life



3. Strongman - Bossu



4. Medikal - Stop It



5. Sarkodie - Brown Paper Bag



6. Obibini - Get A Life



7. Amerado - Best Rapper



8. Phrimpong – Ahodwo Las Vegas



8. Flowking Stone – BRA



*EMERGING ARTIST OF THE YEAR*



1. Kwame Yogot



2. Stone Gee



3. Kobby Salm



4. Phaize



5. Lokal



6. Poncho

7. Mel Blakk



8. Ara Bella



9. Shade



10. Xupa



11. Shuga Lord



12. Nanky



13. Charloson



14. Akiyana



15. Yaw Flex



*PRODUCER /SOUND ENGINEER OF THE YEAR*



1. MOG Beatz -Enjoyment by Kidi



2. Willis Beatz - No Dulling by Keche



3. Dr. Ray - 1997- Yaa Pono & Dr Ray



4. Kaywa - Adom by Diana Hamilton



5. Kayso - Say Cheese by Kidi



6. Gomez Beats - Asa bone by Lord Paper ft. Bosom P Yung



7. DDT- Yendanase by Joyce Blessing *MOST POPULAR SONG OF THE YEAR*



1. Putuu- Stonebwoy



2. Dw3 remix- Mr. Drew ft Allstars



3. Emergency - Wendy Shay ft Bosom P Yung



4. Open Gate - Kuami Eugene



5. No Dulling - Keche ft Kuami Eugene



6. Sankofa - King Jerry



7. Adom- Diana Hamilton



8. Long life – Fameye ft Kwesi Arthur



9. Atta Adwoa- Bosom P Yung



10. Happy Day- Sarkodie ft. Kuami Eugene



11. Say Cheese - Kidi



*AFROBEAT/AFROPOP ARTIST OF THE YEAR*



1. Gyakie



2. Kidi



3. King Promise



4. Wendy Shay



5. Darko Vibes



6. Kelvyn boy



7. Adi Self



8. Mr. Drew