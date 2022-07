Nominees for Ghana Music Awards UK 2022

Ghana Music Awards UK 2022

The organizers of the Ghana Music Awards UK 2022 have finally released the nominee list.

The announcement was made at a beautiful event hosted by popular media personalities, Doreen Avio and Blaque Boy on Friday, July 1, 2022, at the Omanye Hall, Labadi Beach Hotel.



The event had a lot of popular Ghanaian celebrities in attendance including Mona4Reall, Ohemaa Mercy, Joyce blessing, and Tracey Boakye.



The 6th edition of the Ghana Music Awards UK will come off on Saturday, October 29, 2022.



Below is the full list of nominees:



HIPLIFE/HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR



Black Sherif



Amerado



Sarkodie



D-Black



Medikal



HIPLIFE/HIP HOP SONG OF THE YEAR



Abotr3 (Patience) – Amerado ft. Black Sherif



Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur



Second Sermon – Black Sherif



Asuoden – Sista Afia ft. Kuami Eugene



Heat – Wendy Shay



Kweku The Traveller – Black Sherif



Anadwo – Kwame Yesu ft Black Sherif & Kimilist



SIKA – Kimilist ft. Yaw Tog & Kwame Yesu



Holy F4K – Smallgod x Ivorian Doll x Vic Mensa x Black Sherif x Kwaku DMC



22 In Two’s – Ball J



HIGHLIFE SONG OF THE YEAR



Tena Fie – Kuami Eugene



Thy Grace (Part 1) – Kofi Kinaata



Feelings – Cina Soul ft. KiDi



Obiaa – Akwaboah ft. Cina Soul



Jonathan – AK Songstress



Eboso – R2Bees



Emelia – Emelia Brobbey



Praise – Fameye



HIGHLIFE ARTISTE OF THE YEAR



Kofi Kinaata



Cina Soul



Akwaboah



Kuami Eugene



Fameye



Kwabena Kwabena



Sista Afia



GOSPEL SONG OF THE YEAR



Awurade Ye – Diana Hamilton



Oluwa Is Involved – Joyce Blessing



The Glory – Obaapa Christy



Enyo – Bethel Revival ft. Joe Mettle



Yahweh – Akesse Brempong ft. MOGmusic



3y3 Woaa (It’s You) – Empress Gifty



Only You – Celestine Donkor



His Glory – Ohemaa Mercy



Hewale Lala – Perez Muzik



Piesie Esther – Wobɛdi Adanseɛ



GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR



Empress Gifty



Celestine Donkor



Diana Hamilton



Obaapa Christy



Ohemaa Mercy



MOGmusic



REGGAE/DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR



Shatta Wale



Samini



Epixode



Stonebwoy



Larusso



REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR



Touch It – KiDi



Best Life – Shatta Wale



New Gen – Stonebwoy



Picture – Samini ft. Efya



Greedy Men – Stonebwoy



Odeshi – Epixode



Bunker – Kuami Eugene



Send Dem – Larruso



AFROBEATS ARTISTE OF THE YEAR



Kelvyn Boy



S3fa



King Promise



KiDi



Mr Drew



Darkovibes



Camidoh



Wendy Shay

AFROBEATS SONG OF THE YEAR



E Choke – S3fa ft. Mr Drew



Sugar Cane – Camidoh ft. Phantom



Down Flat – Kelvyn Boy



Dollar On You – Kuami Eugene



Choplife – King Promise ft. Patoranking



Mon Bebe – KiDi



Je M’appelle – Darkovibes ft. Davido



Enjoyment Minister – D-Black ft. Quamina MP & Stonebwoy



MALE VOCALIST OF THE YEAR



Akwaboah – Ntro Naa



Luigi Maclean – Mala



King Promise – Slow Down



Joe Mettle – Ye Obua Mi (My Help)



KiDi – Bad Things



FEMALE VOCALIST OF THE YEAR



Cina Soul – OMG



Esther Godwyl – Faithful God



Celestine Donkor – Only You



Diana Hamiliton – Awurade Ye (Do It Lord)



Niiella – Where You Are



INSTRUMENTALIST OF THE YEAR



Emmanuel Afreh



George Osei Agyekum



Emmanuel Bludo



Bright Osei



Owuraku



Dominic Quarshie



Dan Grahl



Francis Kweku Osei



Kwame Yeboah



Jo Oware



SONGWRITER OF THE YEAR



Akwaboah – Obiaa



Fameye – Praise



Diana Hamilton – Awurade Ye (Do It Lord)



Kofi Kinaata – Thy Grace (Part 1)



Bullet – Heat (for Wendy Shay)



Minister OJ – ‎Meduru (I Will Get There)



Celestine Donkor – Only You



BEST RAPPER OF THE YEAR



Rollies & Cigars – Sarkodie



Last Verse – Strongman



The Throne – Amerado



5th August – Lyrical Joe



Wudini Anthem – Obibini



No Fear – M.anifest ft. Vic Mensa & Moliy



BEST COLLABORATION OF THE YEAR



Obia – Akwaboah ft. Cina Soul



Enjoyment Minister – D-Black ft. Quamina MP & Stonebwoy



Sugar Cane – Camidoh ft. Phantom



Je M’appelle – Darkovibes ft. Davido



Coachella – Sarkodie ft. Kwesi Arthur



Choplife – King Promise ft. Patoranking



Echoke – S3fa ft. Mr. Drew



Stubborn Acadamy – Medikal ft. Shatta Wale



Abotr3 (Patience) – Amerado ft. Black Sherif



SIKA remix – Sista Afia ft. Sarkodie & Kweku Flick



NEW ARTISTE OF THE YEAR



Mona 4Reall



Black Sherif



Efe Grace



Scott Evans



Lady Opheilia



Jayana



Kimilist



Malcom Nuna



MOST POPULAR SONG OF THE YEAR



Touch It – KiDi



Praise – Fameye



Kwaku The Traveller – Black Sherif



Echoke – S3fa ft. Mr Drew



Second Sermon – Black Sherif



Sugarcane – Camidoh f Phantom



Down Flat – Kelvyn Boy



Obiaa – Akwaboah ft. Cina Soul



ARTISTE OF THE YEAR



Black Sherif



King Promise



KiDi

Sarkodie



Kuami Eugene



Akwaboah



Stonebwoy



Celestine Donkor



Diana Hamilton



AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR



Fireboy DML



Wizkid



Ckay



Focalistic



Joeboy



Tems



Kizz Daniel



Burna Boy



Ladipoe



UNCOVERED ARTISTE OF THE YEAR



Kentac



Yvette Ageiwaa



Talaat Yaaky



Chief One



Eva Kingful



Kwame Rhatty



Phaize



Esi Bentil



Kelly Clarke



Jonn Winner



Gambo



BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR



Mon Bebe – KiDi (Dir. by Rex)



Echoke – S3fa ft. Mr Drew (Dir. by Junie Annan)



Rollies and Cigars’ – Sarkodie (Dir. by Yaw Skyface)



Odeshi – Epixode (Dir. Snaresbeat)



Sad Girlz Luv Money (remix)’ – Amaarae (Dir. by Remi Laudat)



Bad Gyal – Mona 4Reall (Dir. by Rex)



Mood – Mr Drew (Dir. by Xpress Philms)



3y3 Woaa (It’s You) – Empress Gifty (Dir. by Skyweb)



MOST DOMINANT FAN BASE OF THE YEAR



Shatta Movement



69 Fans



Bhim Nation



Sark Nation



Team Move



4reallers



Gadam Nation



Slay Nation



Meditants



Team DH



Shay Gang



UK BASED BEST DJ OF THE YEAR



DJ Fiifi



DJ P Montana



DJ Paak



DJ Sandra Omari



DJ Racheal Anson



DJ Sawa



DJ Invisible



DJ Nore



DJ Pocks



DJ OV



DJ Kwamz Original



UK BASED UNCOVERED ARTISTE OF THE YEAR



Shatty Charlotte



Denny



Maily Ro



DJ Martin



JVS



Yas VW



Dosty



Dolly Essence



Kkeda



UK BASED AFROBEATS ARTISTE OF THE YEAR



Goldkay



W1zzy



Bollie



Drumz



Kwamz



NSG



Juls



Eugy

Kojo Funds



Mista Silva



UK BASED AFROBEAT/AFROPOP SONG OF THE YEAR



Never Let Go – DJ Fiifi ft. Yung D3mz



Hang Wiv Me – Godly



Away – Fresh Andy



Tell Me What You Want – K. Dee ft. Latino & AMG



Rumba Rumba – Bollie



Kelewele – Drumz ft. Ephraimbeatz



Bom Bom Bom – Eugy x Dancegod Lloyd



Inside Me – Kwamz



Don’t Rush – Ghetto Boy



Mood – Juls x Kojo Funds



Let Me Know – Kojo Funds



Game Over – Br3nya ft. KiDi



Makosa – DJ Nore ft Eugy Official x Quamina MP



Monica – DJ Paak ft Reefer Tym



UK BASED HIP HOP SONG OF THE YEAR



Runnin’ – Dolly Essence



Dem Dead – Black Kat Gh ft. Ed ILL



Do Da Most – Star Vicy



Ayinye – O. G (Kweku of Ghana)



Played (Daa Daa Wo) – DJ Paak x TheOnlyRLS feat. Bosom P-Yung, YPee & Kweku



Flick



2 Chains – Headie One



Double Double – Abra Cadabra



Brick By Brick – Suspect OTB



Sky EM – S Wavey



Colonization – NSG



UK BASED HIGHLIFE SONG OF THE YEAR



My Woman – Charles Kalah



Afia – Davison Band UK



Ghana – Ohene



Baby You Love Me – Jo-Z



Obaa – Bollie



UK BASED ARTISTE OF THE YEAR



Bollie



Goldkay



Headie One



NSG



Eugy



Bree Runway



Abra Cadabra



Juls



Kojo Funds



UK BASED NEW ARTISTE OF THE YEAR



KK Mensah



Nana Yaw Yeboah



Anointed Betty



Naomi Assani



Fresh Andy



Kay Bryn



Joseph Matthew



Kingsley Rymz



TheOnlyRLS



UK BASED GOSPEL SONG OF THE YEAR



Child of God – Ruth Appiagyei



Shidaa – Yvonne Asamoah-Tawiah



Faith – Trudy



Lift Jesus Higher – Cilla



Nkunim – Akubless



He Deserves To Be Praised – Nana Amankwah Tiah



It Won’t Be Long – Alex Achempong



Moko B3 (None Like You) – Joe Branfo



Aseda – Minister Kofi Nyarko ft. Nacee



I Have A God – Daniel Appiah-Adu



Na You – Samuel Sey



UK BASED WORSHIP SONG OF THE YEAR



Obiara Nte Se Wo – Augustine Aboagye



You Alone – Alice McKenzie



Be Still – Edward Amponsah



We Lift You Up – Justice Odoi



UK BASED GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR



Nana Amankwah Tiah



Cilla



Akubless



Alex Acheampong



Minister Kofi Nyarko



Daniel Appiah-Adu



Samuel Sey

Alice Mckenzie



Yvonne Asamoah-Tawiah



Ruth Appiagyei



UK BASED BEST COLLABORATION OF THE YEAR



Kelewele – Drumz ft. Ephraimbeatz



Shidaa (Thanksgiving) – Yvonne Asamoah-Taw



iah ft. MOGmusic



Faith – Trudy ft. Kofi Sarpong*



Aseda – Minister Kofi Nyarko ft. Nacee



We Meuve – DJ Paak x TheOnlyRLS ft MR OULALA & Shady Humble



Money Calling – P. Montana ft Kofi Jamar x Suspect OTB



Schweet – ShaSimone x Suspect OTB



Suzanna – NSG ft Patoranking



Makosa – DJ Nore ft Eugy x Quamina MP



UK BASED PRODUCER OF THE YEAR



Dada



JROCS



JULS



JAE5



Silvastone



Ephraim Beatz



Adeshie Studios



BEST GHANAIAN EUROPEAN SONG OF THE YEAR



Your Love – Wilhelmina Music ft. Kobby Mantey



Windblow – QueenLet ft. Jimmy D Psalmist



Baba Ologo – Elijah The Worshipper



When I See You – Jean Feier



Christmas Wish – Soulja Kelly



Special – Nana Fofie



Rollover – DayVybz



Helpless – Frank Keys



BEST GHANAIAN EUROPEAN ARTISTE



Wilhelmina



Elijah The Worshipper



Jean Feier



Soulja Kelly



Nana Fofie



DayVybz



Frank Keys



PRODUCER OF THE YEAR



Rockstar Made it (Kuami Eugene)



Killbeatz



Kaywa



Ronyturnmeup



Willisbeatz



MOG Beatz



Master Garzy



Streetbeatz



ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR



Ntro Naa – Akwaboah



Libilibi – Worlasi ft. Drvmroll



Sad Girlz Love Money Remix – Amarae ft. Moliy & Kali Uchis



Country Hot – Wutah Afriyie



Deja Vu’ – Moliy



Bo Nɔnn Ni – Abiana



Hello – Atongo Zimba



Like A Tree – K. O. G (Kweku Of Ghana)



UK BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR



Faith – Trudy



It Won’t Be Long – Alex Achempong



Dem Dead – Black Kat Gh ft. Ed ILL



Colonization – NSG



2 Chains – Headie One



GHANAIAN CONTEMPORARY ACT



Wiyaala



KOG



Santrofi



King Ayisoba



Afro Moses



Atongo Zimba



FRA



Kyekyeku



BEST INTERNATIONAL CULTURAL ACT



Dela Botri & Hewale Sounds



Amamere Cultural Troupe



Adesa Taloi



Big Twins



Afrodat Troupe