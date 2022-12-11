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Oil and gas brands have been resilient despite challenges - GOGA

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Sun, 11 Dec 2022 Source: www.ghanaweb.com

The Director of Xodus Communications, Richard Abbey Jnr., has stated that the recognition of exemplary individuals who are excelling in their fields comes as a source of fulfillment to him.

Speaking on the sidelines of the Ghana Oil and Gas Awards, he congratulated the award winners for their exploits in their various fields.

He said: "the board is recognizing people who are excelling."

Richard Abbey also noted that despite Ghana's challenges this year, brands have shown resilience.

Meanwhile here is the full list of award winners at the event.

HALL OF FAME 2022 (WITH CITATION – NO NOMINEES)

1. OIL MARKETING COMPANY OF THE YEAR

GOIL PLC

2. PETROLEUM RETAILER/DEALER OF THE YEAR

MADAM ARETHA BAKERS WOODE-BETHEL CONSTRUCTION AND TRADING ENTERPRISE

3. LUBRICANT PRODUCT OF THE YEAR

TOTALENERGIES – TOTAL QUARTZ 9000

4. EXCELLENCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – DOWNSTREAM

VIVO ENERGY GHANA, SHELL LICENSEE

5. BULK DISTRIBUTION COMPANY OF THE YEAR

JUWEL ENERGY

NO NOMINEES / SINGLE NOMINEES

6. HAULAGE COMPANY OF THE YEAR

KODSON PLUS COMPANY LIMITED

7. OIL AND GAS INSURER OF THE YEAR

STAR ASSURANCE

8. ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR

TECHNIPFMC GHANA LIMITED

9. LPG MARKETING COMPANY OF THE YEAR

ANDEV COMPANY LIMITED

10. OIL AND GAS LOGISTICS COMPANY OF THE YEAR

KODSON PLUS COMPANY LIMITED

DIVIDE / MULTIPLE WINNERS IN SAME CATEGORY

11. OIL AND GAS SERVICE COMPANY OF THE YEAR (GAS)

GHANA NATIONAL GAS COMPANY

12. OIL AND GAS SERVICE COMPANY OF THE YEAR (BUNKERING)

GOIL PLC

13. OIL AND GAS SERVICE COMPANY OF THE YEAR (UPSTREAM)

RIGWORLD GROUP

14. EXCELLENCE IN HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (DEPOT)

TEMA TANK FARM LIMITED

15. EXCELLENCE IN HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (HAULAGE)

KODSON PLUS COMPANY LIMITED

16. EXCELLENCE IN HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (UPSTREAM)

TECHNIPFMC GHANA LIMITED

CATEGORIES WITH NOMINEES

17. PETROLEUM RETAILER/DEALER OF THE YEAR

ANDEV COMPANY LIMITED

18. INDIGENOUS OIL COMPANY OF THE YEAR

PETROSOL GHANA LIMITED

19. EXCELLENCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - UPSTREAM

GHANA NATIONAL GAS COMPANY

20. OIL AND GAS PERSONALITY OF THE YEAR (DOWNSTREAM)

MR ISAAC ASANTE- GASO PETROLEUM LIMITED

21. LOCAL CONTENT INITIATIVE AWARD

TULLOW GHANA LIMITED

22. OIL MARKETING COMPANY OF THE YEAR

TOTAL ENERGIES

23. BRAND OF THE YEAR

GOIL PLC

24. EMERGING BRAND OF THE YEAR

ENGEN GHANA LIMITED

25. PROMISING OIL AND GAS COMPANY OF THE YEAR

JP TRUSTEES LIMITED

26. DEPOT OF THE YEAR

TEMA TANK FARM LIMITED

27. LUBRICANT PRODUCT OF THE YEAR

LUBRICANTS SUPPLIES GHANA – CASTROL

28. BULK DISTRIBUTION COMPANY OF THE YEAR

CHASE PETROLEUM GHANA LIMITED

29. EXCELLENCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - DOWNSTREAM

TOTAL ENERGIES

30. BEST GROWING OIL & GAS COMPANY OF THE YEAR

IBM PETROLEUM LIMITED

31. ENTREPRENEUR OF THE YEAR

MR KODIME AGBEMADOR- KODSON PLUS COMPANY LIMITED

32. CEO OF THE YEAR (DOWNSTREAM)

MRS YVETTE SELORMEY – SAHARA GROUP

33. CEO OF THE YEAR (UPSTREAM)

DR BEN K.D ASANTE- GHANA NATIONAL GAS COMPANY

SPECIAL RECOGNITION

34. SPECIAL RECOGNITION – LEADERSHIP EXCELLENCE AWARDS

MR KWAKU BEDIAKO - CHAIRMAN, CHASE GROUP



Source: www.ghanaweb.com
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