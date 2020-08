Entertainment

10th Adonko RTP Awards nominees unveiled

In all all nominees were announced for over 41 categories

Big Events Ghana, organizers of the prestigious Radio and Television Personality Awards (RTP) have announced nominees for the 10th edition.

The list which was released on Friday, 14th August 2020 saw some of Ghana’s biggest names in the media space compete for the award and year-long bragging rights in various categories.



The nominees announced for over 41 categories will kick-start the call for voting as it has been associated with the scheme since its inception in 2011.



The 2020 Adonko RTP Awards which is scheduled for October 2020 promises to be full of excitement and cheers.



The scheme is designed to celebrate radio and television personalities who have excelled in the field.



See full list of nominees below:



RTP PERSONALITY OF THE YEAR 2019-2020



BERNARD AVLE – CITI FM



STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK



NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV



AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM



UMARU SANDA AMADU – CITI FM



PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV



ABEIKU AGGREY SANTANA – OKAY FM



PERSONALITY OF THE DECADE 2010-2020 (NEW)



KWAMI SEFA KAYI – PEACE FM



BOLA RAY – EIB NETWORK



OHENEYERE GIFTY ANTI – THE STANDPOINT



NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV



STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK



MEDIA GROUP OF THE YEAR 2019-2020



DESPITE MEDIA GROUP



MULTIMEDIA GROUP



ANGEL BROADCASTING NETWORK (ABN)



EIB NETWORK



CLASS MEDIA GROUP



OMNI MEDIA (CITI TV & FM)



MEDIA GENERALE (MG)



MEDIA GROUP OF THE DECADE 2010-2020 (NEW)



MULTIMEDIA GROUP



DESPITE MEDIA GROUP



EIB NETWORK



ANGEL BROADCASTING NETWORK (ABN)



MEDIA GENERALE (MG)



RTP HONORARY OF THE YEAR 2020



KWABENA DUFOUR – CHAIRMAN OF EIB NETWORK



TV STATION OF THE YEAR 2019-2020



UTV



CITI TV



TV3



GHONE TV



ANGEL TV



ADOM TV



JOY NEWS



DIGITAL TV CHANNEL OF THE YEAR 2019-2020



MAX TV



TV XYZ



CASH TV



OBTV



ANGEL TV



HOMEBASE TV



CTV



ADOM TV



PAN AFRICAN TV



KISS TV



ICE TV



DGN TV



AGOO TV



EBN TV



BRYT TV



TV PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



DATE RUSH – TV3



NEW DAY – TV3



THE POINT OF VIEW – CITI TV



GH TODAY – GHONE TV



ADEKYE NSROMA – UTV



RESTORATION WITH STACY – PLATINUM NETWORK



UNITED SHOWBIZ — UTV



STATE OF AFFAIRS – GHONE TV



TV MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



SERWAA AMIHERE – GHONE TV



RANDY ABBEY – METRO TV



YAA KONAMAH – UTV



JOHNNIE HUGHES – TV3



LANTAM PAPANKO – GHONE TV



ROSELYN FELLI –TV AFRICA



BERLA MUNDI – TV3



TELEVISION MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



GOOD MORNING AFRICA – PAN AFRICAN TV



GH TODAY – GHONE



NEW DAY – TV3



BREAKFAST LIVE – TV AFRICA



ADEHYE NSROMA – UTV



GOOD MORNING GHANA – METRO TV



BREAKFAST DAILY – CITI TV

ANGEL IN THE MORNING – ANGEL TV



TV SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



PHILIP SITSOFE ATSRIM – MAX TV



DAN KWAKU YEBOAH – UTV



PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV



NANA KWAKU MENSAH (KANINJA) — ANGEL TV



MICHAEL KOFI ODURO – METRO TV



JULIET BAWUAH – TV3



THIERRY NYANN – TV3



TV SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



SPORTS STATION – TV3



ANGEL SPORTS LIVE – ANGEL TV



E-SPORTS LIVE – ETV GHANA



SPORTS DIRECT – METRO TV



PREMIER LEAGUE PREVIEW SHOW – CITI TV



FIRE FOR FIRE – ADOM TV



PL SHOW – MAX TV



TV FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



MZGEE – TV3



REGINA VAN-HELVERT – GHONE TV



BERLA MUNDI – TV3



COOKIE TEE – GHONETV



JACKIE ACQUAYE – METRO TV



ANITA AKUFFO – TV3



NANA AMA MCBROWN – UTV



TV MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



GIOVANI CALEB – TV3



ABEIKU AGGREY SANTANA — UTV



KMJ – JOY PRIME



BLISS KINGG – METRO TV



NII KPAKPO THOMPSON – TV3



MARSHALL – MAX TV



NANA KWADWO ADDO – TV3



AKROBETO — UTV



TV ENTERTAINMENT PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



UNITED SHOWBIZ — UTV



PURPLE ROOM– ANGEL TV



RYTHMZLIVE – GHONE TV



WHATSAPP TV– TV7



SHOWBIZ 360 – TV3



ATUU – UTV



UPCLOSE – MAX TV



REAL NEWS — UTV



TV FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2019-2020



AYISHA YAKUBU – TV3



NANA AKUA MENSAH ABORAMPAH – TV3



3. PORTIA GABOR – TV3



VIVIAN KAI LOKKO – CITI TV



FREMA ADUNYAME – CITI TV



ADWOA YEBOAH AGYEI — UTV



SERWAA AMIHERE – GHONE TV



TV MALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2019-2020



FRANCIS ABBAN – GHONE TV



KWABENA ANTWI BOASIAKO – UTV



STEVEN ANTI – TV3



ALFRED OCANSEY – TV3



UMARU SANDA AMADU – CITI TV



AGYA KWABENA — UTV



JUSTICE APPIAH – PAN AFRICAN TV



TV NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



UTV NEWS – UTV



NEWS 360– TV3



JOY NEWS PRIME – JOY NEWS



CITI NEWSROOM – CITI TV



GHONE NEWSROOM – GHONE TV



PAN AFRICAN NEWS – PAN AFRICAN TV



NEWS NIGHT – METRO TV



TV CURRENT AFFAIR PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020 (NEW)



GOOD EVENING GHANA – METRO TV



THE POINT OF VIEW – CITI TV



STATE OF AFFAIRS – GHONE TV



THE KEY POINT – TV3



MPU NE MPU — UTV



ALHAJI AND ALHAJI – PAN AFRICAN TV



CRITICAL ISSUES – UTV



NEWS FILE – JOY NEWS



TV FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2019-2020



NANA AMA MCBROWN – UTV



STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK



NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV



ABENA TABI – TV3



BERLA MUNDI – TV3



YAA KONAMAH – UTV



SERWAA AMIHERE – GHONE TV

TV DEV’T SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



PORTIA GABOR – TV3



COOKIE TEE – GHONE TV



MS NANCY – GHONE TV



STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK



ANIM ADDO – UTV



AMA PRATT – PAN AFRICAN TV



JUSTICE DANQUAH – ETV GHANA



NANA AMA MCBROWN (MCBROWN KITCHEN) — UTV



TV REALITY SHOW OF THE YEAR 2019-2020



DATE RUSH – TV3



TALENTED KIDZ – TV3



MENTOR RELOADED – TV3



ENRICHING LIVES COOKING COMPETITION – WILMAR AFRICA



MCDAN ENTERPRENEURSHIP CHALLENGE – MCDAN GROUP



MISS GOLDEN STOOL – ANGEL TV



MCBROWN KITCHEN — UTV



TV LOCAL SERIES OF THE YEAR 2019-2020



YOLO – FARMHOUSE



EFIE WURA – TV3



BOYS ABRE – UTV



PAPA KUMASI — UTV



ROOMMATES – GHONE TV



BLOGGER OF THE YEAR 2019-2020 (NEW)



AMEYAW DEBRAH – AMEYAWDEBRAH.COM



EUGENE OSAFO NKANSAH – NKONKONSA.COM



AARON SAFOHENE AFFUL — RONNIE IS EVERYWHERE



FELIX ADOMAKO MENSAH – ZIONFELIX.NET



RASHID EMMANUEL – GHPAGE.COM



PAPAGA SECKLOAWU BLESS – CELEBRITIESBUZZ.COM.GH



CHRIS HANDLER – GHBASE.COM



ATTRACTIVE MUSTAPHA – ATTRACTIVEMUSTAPHA.COM



NII ATAKORA MENSAH – GHANAMUSIC.COM



ISAAC AIDOO – GHKWAKU.COM



AUGUSTUS KORANTENG KYEI – KOBBYKYEINEWS.COM



SAMUEL KUMAH – SAMMYKAYMEDIA.COM



EDWARD BLAGOGEE – BLAGOGEE.COM



OHEMAA CANDACE – GHSPLASH.COM



KOFI ADOMAH NWANWANNI – KOFITVINTERNATIONAL.COM



RADIO CATEGORIES 2019-2020



RADIO STATION OF THE YEAR 2019-2020



CITI FM



JOY FM



OKAY FM



ANGEL FM



PEACE FM



STARR FM



ADOM FM



RADIO PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



KOKROOKO – PEACE FM



DWASO NSEM – ADOM FM



SUPER MORNING SHOW – JOY FM



EKWANSO DWOODWO – OKAY FM



CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM



AGYA SO GYASO — OKAY FM



3FM DRIVE – 3FM



BEST RADIO PERSONALITY GREATER ACCRA REGION 2019-2020



UMARU SANDA AMADU – CITI FM



FRANCIS ABBAN – STARR FM



AGYEMANG PREMPEH – POWER FM



BERNARD AVLE – CITI FM



CAPTAIN SMART – ADOM FM TO ANGEL FM



KWAME NKRUMAH TIKESIE — OKAY FM



BENJAMIN AKAKPO – CLASS FM



AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM



BEST RADIO PERSONALITY ASHANTI REGION 2019-2020



KWAME ADINKRA – PURE FM



KWAME TANKO – ANGEL FM



ATTA POKU – KESSBEN FM TO WONTUMI FM



IKE DE UNPREDICTABLE– ANGEL FM



MAMA EFE – NHYIRA FM



EUGENE ADU POKU – OYEREPA FM



KOJO MARFO – ABUSUA FM



MR. KAXTRO – ULTIMATE FM



BEST RADIO PERSONALITY EASTERN REGION 2019-2020



CULTURE B – AGOO FM



WONDER GEE – TASTE FM



PAPA ATTITUDE – RITE FM



NANA AKUA – OKWAHU FM



AKUA JUSTINA – OBOUBA FM



DJ MIX– EMAK FM



DJ POLICE – BRYTE FM



OKE – AGOO FM



BEST RADIO PERSONALITY NORTHERN SECTOR OF GHANA 2019-2020

ANGAAMWIN ALHASSAN IBRAHIM – RADIO TAMALE



DJ ZAMPREYAL – RADIO SAVANNAH



AKOSUA KWARTENG BOATEMA – FILLA FM



MC ALASKA – HOME RADIO



ASPERILLA FOSTINO – HOME RADIO



ANAAKAA WARRIS – HOME RADIO



RICHARD FORGOR – PAD FM



EWURAMA ATTOH – KESMI FM



BEST RADIO PERSONALITY CENTRAL REGION 2019-2020



ADU GYAMFI MARFO – KINGDOM FM, MANKESSIM



KWAME DAPAAH – KINGDOM FM, CAPE COAST



NAK ABRANTSE – RICH FM



CANDY MAN – DARLING FM



CONSCIOUS QUEEN– PINK FM



SHAQ B – DARLING FM



DON KAY – ATL FM



AMANSAN KRAKYE — GBC RADIO CENTRAL



BEST RADIO PERSONALITY VOLTA-OTI SECTOR 2019-2020



RAYMOND CALDRON – SELA RADIO



MARY BEDZO – KEKELI FM



VICTORIA AKPALU – NYAWASE FM



KWABENA NTOW – BEYOND FM



FRANK FOLEY – HERITAGE FM



ISRAEL TOSU – OTI FM



MARTHA RONNY – DZIGBORDI FM



MIMI AHOEFE – SWISS FM



BEST RADIO PERSONALITY WESTERN SECTOR 2019-2020



YOOFI EYESON – SPICE FM



KOJO BRACE – SKYY POWER FM



PAA KWESI SIMPSON – CONNECT FM



NAA AYORKO – EMPIRE FM



SIR RICH – ROYAL FM



CHELSEA SEY – YFM



HON. ANASTASIA – ANGEL FM



DJ ATTRACTIVE – ANGEL FM



BEST RADIO PERSONALITY BRONG-AHAFO SECTOR 2019-2020



DJ QUEST – ARK FM



AUDREY AKOSUA TINDANA – ANGEL FM



KWABENA OBENG AKROFI – ARK FM



ADWOABA KOFI NTIAMOA – FREE FM



COLLINS YAW JNR. (KING CY) – GENESIS RADIO



TACTICAL SHIFO – CHEERS FM



KWABENA MANU – STAR FM



JOHN AKANDANA – ANGEL FM



RADIO MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



NANA YAW KESSE – PEACE FM



BERNARD KOKU AVLE – CITI FM



FRANCIS ABBAN – STARR FM



CAPTIAN SMART – ADOM FM TO ANGEL FM



ANDY DOSTY – HITZ FM



KWASI ABOAGYIE – NEAT FM



KWAME NKRUMAH TIKESIE – OKAY FM



RADIO MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



KOKROKOO – PEACE FM



MORNING STARR – STARR FM



DAYBREAK HITZ – HITZ FM



CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM



SUPER MORNING SHOW – JOY FM



ADE AKYE ABIA – OKAY FM



DWASO NSEM – ADOM FM



RADIO MID-MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM



AGYEMANG PREMPEH – POWER FM



KOFI KUM BILSON– PEACE FM



NANA ROMEO – ACCRA FM



OHEMAA WOYEJE – ADOM FM TO ANGEL FM



AGYENIM BOATENG – KASAPA FM



CAROLINE SAMPSON – YFM TO ASAASE RADIO



RADIO LATE AFTERNOON SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



ODIAHENKAN KWAME YEBOAH – PEACE FM



GIOVANNI CALEB – 3FM



ABEIKU SANTANA – OKAY FM



ANTOINE MENSAH – LIVE FM



ELVIS CRYSTAL – PLUZZ FM TO ASAASE RADIO



KWAME BEE – KASAPA FM



DJ SLIM – PURE FM (KUMASI)



RADIO SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2019–2020



GEORGE ADDO JUNIOR – HITZ FM/JOYFM



DAN KWAKU YEBOAH – PEACE FM



SADDICK ADAMS (SPORTS OBAMA) – ATINKA TO ANGEL FM (ACCRA)



MICHAEL DARKO (DON SUMMER) – ANGEL FM (KUMASI)



YAW OFOSU LARBI – 3FM



NATHAN QUAO – CITI FM



ROCKSON ADJEI YEBOAH – FOX FM (KUMASI)

RADIO SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



ASEMPA SPORTS – ASEMPA FM



ANGEL SPORTS – ANGEL FM (KUMASI)



PEACE POWER SPORTS – PEACE FM



ANGEL FLOODLIGHT SPORTS – ANGEL FM (ACCRA)



HAPPY SPORTS – HAPPY FM



JOY SPORTS – JOY FM



CITI SPORTS – CITI FM



RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (LOCAL LANGUAGE) 2019-2020



NANA YAW KESSE – PEACE FM



AFIA POKUAA– ADOM FM TO OKAY FM



KWABENA MARFO — PEACE FM



DAAKYEHENE OFOSU AGYEMAN – POWER FM



AKOSUA AGO ABOAGYIE – PEACE FM



BONOHENE BAFFOUR AWUAH – KASAPA FM



MAAME BIAMAH KWAFO – PEACE FM



RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (ENGLISH LANGUAGE) 2019-2020



NANA AKUA ABORAMPAH – 3FM



UMARU SANDA AMADU – CITI FM



NAA DEDEI TETTEH – STARR FM



ATIEWIN MBILLAH-LAWSON – STARR FM



NAA BORLEY BORTEY – STARR FM



VALENTINA OFORI AFRIYIE – CLASS FM



PEARL AKANYA OFORI – CITI FM



RADIO NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020



EYE WITNESS NEWS – CITI FM



PEACE FM NEWS – PEACE FM



STARR NEWS TODAY – STARR FM



TOP STORY – JOY FM



KASIEBO IS TASTY – ADOM FM



ACCRA KASIEBO — ACCRA FM



POWER NEWS – POWER FM



RADIO ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST 2019-2020



AGYEMANG PREMPEH – POWER FM



DR. CANN – HAPPY FM



AKWASI ABOAGYE – PEACE FM



ANDY DOSTY – HITZ FM



CHRISTIAN AGYEI FRIMPONG – ONUA FM



HALIFAX ANSAH ADDO – OKAY FM



NANA ROMEO – ACCRA FM



RADIO DJ OF THE YEAR 2019-2020



DJ BLACK – HITZ FM/JOY FM



DJ SLIM – PURE FM (KUMASI)



MR. KAXTRO – ULTIMATE FM (KUMASI)



DJ AROMA – PURE FM (KUMASI)



DJ ADVISOR – HAPPY FM



DJ YOUNG BOY – PEACE FM



DJ PHLETCH – OKAY FM



RADIO FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2019-2020



AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM



ATIEWIN MBILLAH-LAWSON – STARR FM



MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM



MAMA EFE – NHYIRA FM



NANA YAA KONADU – PEACE FM



AKOSUA AGOR ABOAGYE – PEACE FM/OKAY FM



AKUMAA MAMA ZIMBI – ADOM FM



RADIO DEVELOPMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



NANA YAA KONADU – PEACE FM



MAMA EFE – NHYIRA FM



JOHNNIE HUGHES – 3FM



AKUMAA MAMA ZIMBI– ADOM FM



ETORNAM SEY – 3FM



NAA ATWEE ODURO – ACCRA FM



RADIO REGGAE SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



AFRICAN CHILD – LUV FM/NHYIRA FM



BLAKK KOBBY – 3FM



KING LAGAZEE – HITZ FM



BLAKK RASTA – ZYLOFON FM



CONSCIOUS QUEEN – PINK FM



RADIO GOSPEL SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



SO ME SO – ANGEL FM (KUMASI)



OHEMAA KENTE – NUMBER ONE FM



PASTOR JEREMIAH – NHYIRA FM



FRANKY 5 – HITZ FM



AGYENIM BOATENG – KASAPA FM



JOHNSON ADU BOAHEN – ANGEL FM, ACCRA



SAMPSON BONNEY – ONUA FM



RADIO TALK SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020



NANA YAW KESSE – PEACE FM



PHILIP OSEI BONSU – ASEMPA FM



MUGAABE MAASE – POWER FM



MAC JERRY OSEI AGYEMAN – NEAT FM



AKWASI NSIAH – KASAPA FM



BRIGHT KWESI ASEMPA – ONUA FM

