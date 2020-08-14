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Entertainment Fri, 14 Aug 2020

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10th Adonko RTP Awards nominees unveiled

10th RTP Awards 2020 In all all nominees were announced for over 41 categories

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Big Events Ghana, organizers of the prestigious Radio and Television Personality Awards (RTP) have announced nominees for the 10th edition.

The list which was released on Friday, 14th August 2020 saw some of Ghana’s biggest names in the media space compete for the award and year-long bragging rights in various categories.

The nominees announced for over 41 categories will kick-start the call for voting as it has been associated with the scheme since its inception in 2011.

The 2020 Adonko RTP Awards which is scheduled for October 2020 promises to be full of excitement and cheers.

The scheme is designed to celebrate radio and television personalities who have excelled in the field.

See full list of nominees below:

RTP PERSONALITY OF THE YEAR 2019-2020

BERNARD AVLE – CITI FM

STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK

NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV

AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM

UMARU SANDA AMADU – CITI FM

PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV

ABEIKU AGGREY SANTANA – OKAY FM

PERSONALITY OF THE DECADE 2010-2020 (NEW)

KWAMI SEFA KAYI – PEACE FM

BOLA RAY – EIB NETWORK

OHENEYERE GIFTY ANTI – THE STANDPOINT

NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV

STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK

MEDIA GROUP OF THE YEAR 2019-2020

DESPITE MEDIA GROUP

MULTIMEDIA GROUP

ANGEL BROADCASTING NETWORK (ABN)

EIB NETWORK

CLASS MEDIA GROUP

OMNI MEDIA (CITI TV & FM)

MEDIA GENERALE (MG)

MEDIA GROUP OF THE DECADE 2010-2020 (NEW)

MULTIMEDIA GROUP

DESPITE MEDIA GROUP

EIB NETWORK

ANGEL BROADCASTING NETWORK (ABN)

MEDIA GENERALE (MG)

RTP HONORARY OF THE YEAR 2020

KWABENA DUFOUR – CHAIRMAN OF EIB NETWORK

TV STATION OF THE YEAR 2019-2020

UTV

CITI TV

TV3

GHONE TV

ANGEL TV

ADOM TV

JOY NEWS

DIGITAL TV CHANNEL OF THE YEAR 2019-2020

MAX TV

TV XYZ

CASH TV

OBTV

ANGEL TV

HOMEBASE TV

CTV

ADOM TV

PAN AFRICAN TV

KISS TV

ICE TV

DGN TV

AGOO TV

EBN TV

BRYT TV

TV PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

DATE RUSH – TV3

NEW DAY – TV3

THE POINT OF VIEW – CITI TV

GH TODAY – GHONE TV

ADEKYE NSROMA – UTV

RESTORATION WITH STACY – PLATINUM NETWORK

UNITED SHOWBIZ — UTV

STATE OF AFFAIRS – GHONE TV

TV MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

SERWAA AMIHERE – GHONE TV

RANDY ABBEY – METRO TV

YAA KONAMAH – UTV

JOHNNIE HUGHES – TV3

LANTAM PAPANKO – GHONE TV

ROSELYN FELLI –TV AFRICA

BERLA MUNDI – TV3

TELEVISION MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

GOOD MORNING AFRICA – PAN AFRICAN TV

GH TODAY – GHONE

NEW DAY – TV3

BREAKFAST LIVE – TV AFRICA

ADEHYE NSROMA – UTV

GOOD MORNING GHANA – METRO TV

BREAKFAST DAILY – CITI TV

ANGEL IN THE MORNING – ANGEL TV

TV SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

PHILIP SITSOFE ATSRIM – MAX TV

DAN KWAKU YEBOAH – UTV

PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV

NANA KWAKU MENSAH (KANINJA) — ANGEL TV

MICHAEL KOFI ODURO – METRO TV

JULIET BAWUAH – TV3

THIERRY NYANN – TV3

TV SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

SPORTS STATION – TV3

ANGEL SPORTS LIVE – ANGEL TV

E-SPORTS LIVE – ETV GHANA

SPORTS DIRECT – METRO TV

PREMIER LEAGUE PREVIEW SHOW – CITI TV

FIRE FOR FIRE – ADOM TV

PL SHOW – MAX TV

TV FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

MZGEE – TV3

REGINA VAN-HELVERT – GHONE TV

BERLA MUNDI – TV3

COOKIE TEE – GHONETV

JACKIE ACQUAYE – METRO TV

ANITA AKUFFO – TV3

NANA AMA MCBROWN – UTV

TV MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

GIOVANI CALEB – TV3

ABEIKU AGGREY SANTANA — UTV

KMJ – JOY PRIME

BLISS KINGG – METRO TV

NII KPAKPO THOMPSON – TV3

MARSHALL – MAX TV

NANA KWADWO ADDO – TV3

AKROBETO — UTV

TV ENTERTAINMENT PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

UNITED SHOWBIZ — UTV

PURPLE ROOM– ANGEL TV

RYTHMZLIVE – GHONE TV

WHATSAPP TV– TV7

SHOWBIZ 360 – TV3

ATUU – UTV

UPCLOSE – MAX TV

REAL NEWS — UTV

TV FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2019-2020

AYISHA YAKUBU – TV3

NANA AKUA MENSAH ABORAMPAH – TV3

3. PORTIA GABOR – TV3

VIVIAN KAI LOKKO – CITI TV

FREMA ADUNYAME – CITI TV

ADWOA YEBOAH AGYEI — UTV

SERWAA AMIHERE – GHONE TV

TV MALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2019-2020

FRANCIS ABBAN – GHONE TV

KWABENA ANTWI BOASIAKO – UTV

STEVEN ANTI – TV3

ALFRED OCANSEY – TV3

UMARU SANDA AMADU – CITI TV

AGYA KWABENA — UTV

JUSTICE APPIAH – PAN AFRICAN TV

TV NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

UTV NEWS – UTV

NEWS 360– TV3

JOY NEWS PRIME – JOY NEWS

CITI NEWSROOM – CITI TV

GHONE NEWSROOM – GHONE TV

PAN AFRICAN NEWS – PAN AFRICAN TV

NEWS NIGHT – METRO TV

TV CURRENT AFFAIR PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020 (NEW)

GOOD EVENING GHANA – METRO TV

THE POINT OF VIEW – CITI TV

STATE OF AFFAIRS – GHONE TV

THE KEY POINT – TV3

MPU NE MPU — UTV

ALHAJI AND ALHAJI – PAN AFRICAN TV

CRITICAL ISSUES – UTV

NEWS FILE – JOY NEWS

TV FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2019-2020

NANA AMA MCBROWN – UTV

STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK

NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV

ABENA TABI – TV3

BERLA MUNDI – TV3

YAA KONAMAH – UTV

SERWAA AMIHERE – GHONE TV

TV DEV’T SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

PORTIA GABOR – TV3

COOKIE TEE – GHONE TV

MS NANCY – GHONE TV

STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK

ANIM ADDO – UTV

AMA PRATT – PAN AFRICAN TV

JUSTICE DANQUAH – ETV GHANA

NANA AMA MCBROWN (MCBROWN KITCHEN) — UTV

TV REALITY SHOW OF THE YEAR 2019-2020

DATE RUSH – TV3

TALENTED KIDZ – TV3

MENTOR RELOADED – TV3

ENRICHING LIVES COOKING COMPETITION – WILMAR AFRICA

MCDAN ENTERPRENEURSHIP CHALLENGE – MCDAN GROUP

MISS GOLDEN STOOL – ANGEL TV

MCBROWN KITCHEN — UTV

TV LOCAL SERIES OF THE YEAR 2019-2020

YOLO – FARMHOUSE

EFIE WURA – TV3

BOYS ABRE – UTV

PAPA KUMASI — UTV

ROOMMATES – GHONE TV

BLOGGER OF THE YEAR 2019-2020 (NEW)

AMEYAW DEBRAH – AMEYAWDEBRAH.COM

EUGENE OSAFO NKANSAH – NKONKONSA.COM

AARON SAFOHENE AFFUL — RONNIE IS EVERYWHERE

FELIX ADOMAKO MENSAH – ZIONFELIX.NET

RASHID EMMANUEL – GHPAGE.COM

PAPAGA SECKLOAWU BLESS – CELEBRITIESBUZZ.COM.GH

CHRIS HANDLER – GHBASE.COM

ATTRACTIVE MUSTAPHA – ATTRACTIVEMUSTAPHA.COM

NII ATAKORA MENSAH – GHANAMUSIC.COM

ISAAC AIDOO – GHKWAKU.COM

AUGUSTUS KORANTENG KYEI – KOBBYKYEINEWS.COM

SAMUEL KUMAH – SAMMYKAYMEDIA.COM

EDWARD BLAGOGEE – BLAGOGEE.COM

OHEMAA CANDACE – GHSPLASH.COM

KOFI ADOMAH NWANWANNI – KOFITVINTERNATIONAL.COM

RADIO CATEGORIES 2019-2020

RADIO STATION OF THE YEAR 2019-2020

CITI FM

JOY FM

OKAY FM

ANGEL FM

PEACE FM

STARR FM

ADOM FM

RADIO PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

KOKROOKO – PEACE FM

DWASO NSEM – ADOM FM

SUPER MORNING SHOW – JOY FM

EKWANSO DWOODWO – OKAY FM

CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM

AGYA SO GYASO — OKAY FM

3FM DRIVE – 3FM

BEST RADIO PERSONALITY GREATER ACCRA REGION 2019-2020

UMARU SANDA AMADU – CITI FM

FRANCIS ABBAN – STARR FM

AGYEMANG PREMPEH – POWER FM

BERNARD AVLE – CITI FM

CAPTAIN SMART – ADOM FM TO ANGEL FM

KWAME NKRUMAH TIKESIE — OKAY FM

BENJAMIN AKAKPO – CLASS FM

AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM

BEST RADIO PERSONALITY ASHANTI REGION 2019-2020

KWAME ADINKRA – PURE FM

KWAME TANKO – ANGEL FM

ATTA POKU – KESSBEN FM TO WONTUMI FM

IKE DE UNPREDICTABLE– ANGEL FM

MAMA EFE – NHYIRA FM

EUGENE ADU POKU – OYEREPA FM

KOJO MARFO – ABUSUA FM

MR. KAXTRO – ULTIMATE FM

BEST RADIO PERSONALITY EASTERN REGION 2019-2020

CULTURE B – AGOO FM

WONDER GEE – TASTE FM

PAPA ATTITUDE – RITE FM

NANA AKUA – OKWAHU FM

AKUA JUSTINA – OBOUBA FM

DJ MIX– EMAK FM

DJ POLICE – BRYTE FM

OKE – AGOO FM

BEST RADIO PERSONALITY NORTHERN SECTOR OF GHANA 2019-2020

ANGAAMWIN ALHASSAN IBRAHIM – RADIO TAMALE

DJ ZAMPREYAL – RADIO SAVANNAH

AKOSUA KWARTENG BOATEMA – FILLA FM

MC ALASKA – HOME RADIO

ASPERILLA FOSTINO – HOME RADIO

ANAAKAA WARRIS – HOME RADIO

RICHARD FORGOR – PAD FM

EWURAMA ATTOH – KESMI FM

BEST RADIO PERSONALITY CENTRAL REGION 2019-2020

ADU GYAMFI MARFO – KINGDOM FM, MANKESSIM

KWAME DAPAAH – KINGDOM FM, CAPE COAST

NAK ABRANTSE – RICH FM

CANDY MAN – DARLING FM

CONSCIOUS QUEEN– PINK FM

SHAQ B – DARLING FM

DON KAY – ATL FM

AMANSAN KRAKYE — GBC RADIO CENTRAL

BEST RADIO PERSONALITY VOLTA-OTI SECTOR 2019-2020

RAYMOND CALDRON – SELA RADIO

MARY BEDZO – KEKELI FM

VICTORIA AKPALU – NYAWASE FM

KWABENA NTOW – BEYOND FM

FRANK FOLEY – HERITAGE FM

ISRAEL TOSU – OTI FM

MARTHA RONNY – DZIGBORDI FM

MIMI AHOEFE – SWISS FM

BEST RADIO PERSONALITY WESTERN SECTOR 2019-2020

YOOFI EYESON – SPICE FM

KOJO BRACE – SKYY POWER FM

PAA KWESI SIMPSON – CONNECT FM

NAA AYORKO – EMPIRE FM

SIR RICH – ROYAL FM

CHELSEA SEY – YFM

HON. ANASTASIA – ANGEL FM

DJ ATTRACTIVE – ANGEL FM

BEST RADIO PERSONALITY BRONG-AHAFO SECTOR 2019-2020

DJ QUEST – ARK FM

AUDREY AKOSUA TINDANA – ANGEL FM

KWABENA OBENG AKROFI – ARK FM

ADWOABA KOFI NTIAMOA – FREE FM

COLLINS YAW JNR. (KING CY) – GENESIS RADIO

TACTICAL SHIFO – CHEERS FM

KWABENA MANU – STAR FM

JOHN AKANDANA – ANGEL FM

RADIO MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

NANA YAW KESSE – PEACE FM

BERNARD KOKU AVLE – CITI FM

FRANCIS ABBAN – STARR FM

CAPTIAN SMART – ADOM FM TO ANGEL FM

ANDY DOSTY – HITZ FM

KWASI ABOAGYIE – NEAT FM

KWAME NKRUMAH TIKESIE – OKAY FM

RADIO MORNING PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

KOKROKOO – PEACE FM

MORNING STARR – STARR FM

DAYBREAK HITZ – HITZ FM

CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM

SUPER MORNING SHOW – JOY FM

ADE AKYE ABIA – OKAY FM

DWASO NSEM – ADOM FM

RADIO MID-MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM

AGYEMANG PREMPEH – POWER FM

KOFI KUM BILSON– PEACE FM

NANA ROMEO – ACCRA FM

OHEMAA WOYEJE – ADOM FM TO ANGEL FM

AGYENIM BOATENG – KASAPA FM

CAROLINE SAMPSON – YFM TO ASAASE RADIO

RADIO LATE AFTERNOON SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

ODIAHENKAN KWAME YEBOAH – PEACE FM

GIOVANNI CALEB – 3FM

ABEIKU SANTANA – OKAY FM

ANTOINE MENSAH – LIVE FM

ELVIS CRYSTAL – PLUZZ FM TO ASAASE RADIO

KWAME BEE – KASAPA FM

DJ SLIM – PURE FM (KUMASI)

RADIO SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2019–2020

GEORGE ADDO JUNIOR – HITZ FM/JOYFM

DAN KWAKU YEBOAH – PEACE FM

SADDICK ADAMS (SPORTS OBAMA) – ATINKA TO ANGEL FM (ACCRA)

MICHAEL DARKO (DON SUMMER) – ANGEL FM (KUMASI)

YAW OFOSU LARBI – 3FM

NATHAN QUAO – CITI FM

ROCKSON ADJEI YEBOAH – FOX FM (KUMASI)

RADIO SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

ASEMPA SPORTS – ASEMPA FM

ANGEL SPORTS – ANGEL FM (KUMASI)

PEACE POWER SPORTS – PEACE FM

ANGEL FLOODLIGHT SPORTS – ANGEL FM (ACCRA)

HAPPY SPORTS – HAPPY FM

JOY SPORTS – JOY FM

CITI SPORTS – CITI FM

RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (LOCAL LANGUAGE) 2019-2020

NANA YAW KESSE – PEACE FM

AFIA POKUAA– ADOM FM TO OKAY FM

KWABENA MARFO — PEACE FM

DAAKYEHENE OFOSU AGYEMAN – POWER FM

AKOSUA AGO ABOAGYIE – PEACE FM

BONOHENE BAFFOUR AWUAH – KASAPA FM

MAAME BIAMAH KWAFO – PEACE FM

RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (ENGLISH LANGUAGE) 2019-2020

NANA AKUA ABORAMPAH – 3FM

UMARU SANDA AMADU – CITI FM

NAA DEDEI TETTEH – STARR FM

ATIEWIN MBILLAH-LAWSON – STARR FM

NAA BORLEY BORTEY – STARR FM

VALENTINA OFORI AFRIYIE – CLASS FM

PEARL AKANYA OFORI – CITI FM

RADIO NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2019-2020

EYE WITNESS NEWS – CITI FM

PEACE FM NEWS – PEACE FM

STARR NEWS TODAY – STARR FM

TOP STORY – JOY FM

KASIEBO IS TASTY – ADOM FM

ACCRA KASIEBO — ACCRA FM

POWER NEWS – POWER FM

RADIO ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST 2019-2020

AGYEMANG PREMPEH – POWER FM

DR. CANN – HAPPY FM

AKWASI ABOAGYE – PEACE FM

ANDY DOSTY – HITZ FM

CHRISTIAN AGYEI FRIMPONG – ONUA FM

HALIFAX ANSAH ADDO – OKAY FM

NANA ROMEO – ACCRA FM

RADIO DJ OF THE YEAR 2019-2020

DJ BLACK – HITZ FM/JOY FM

DJ SLIM – PURE FM (KUMASI)

MR. KAXTRO – ULTIMATE FM (KUMASI)

DJ AROMA – PURE FM (KUMASI)

DJ ADVISOR – HAPPY FM

DJ YOUNG BOY – PEACE FM

DJ PHLETCH – OKAY FM

RADIO FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2019-2020

AFIA POKUAA – ADOM FM TO OKAY FM

ATIEWIN MBILLAH-LAWSON – STARR FM

MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM

MAMA EFE – NHYIRA FM

NANA YAA KONADU – PEACE FM

AKOSUA AGOR ABOAGYE – PEACE FM/OKAY FM

AKUMAA MAMA ZIMBI – ADOM FM

RADIO DEVELOPMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

NANA YAA KONADU – PEACE FM

MAMA EFE – NHYIRA FM

JOHNNIE HUGHES – 3FM

AKUMAA MAMA ZIMBI– ADOM FM

ETORNAM SEY – 3FM

NAA ATWEE ODURO – ACCRA FM

RADIO REGGAE SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

AFRICAN CHILD – LUV FM/NHYIRA FM

BLAKK KOBBY – 3FM

KING LAGAZEE – HITZ FM

BLAKK RASTA – ZYLOFON FM

CONSCIOUS QUEEN – PINK FM

RADIO GOSPEL SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

SO ME SO – ANGEL FM (KUMASI)

OHEMAA KENTE – NUMBER ONE FM

PASTOR JEREMIAH – NHYIRA FM

FRANKY 5 – HITZ FM

AGYENIM BOATENG – KASAPA FM

JOHNSON ADU BOAHEN – ANGEL FM, ACCRA

SAMPSON BONNEY – ONUA FM

RADIO TALK SHOW HOST OF THE YEAR 2019-2020

NANA YAW KESSE – PEACE FM

PHILIP OSEI BONSU – ASEMPA FM

MUGAABE MAASE – POWER FM

MAC JERRY OSEI AGYEMAN – NEAT FM

AKWASI NSIAH – KASAPA FM

BRIGHT KWESI ASEMPA – ONUA FM

Source: Kasapa FM

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