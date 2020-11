EMA 20: Kuami Eugene, Koo Kyei, Wendy Shay, Koo Ntakra, others nominated

Musician Kuami Eugene

Hi 5 Production, Organisers of Eastern Music Awards have announced nominees for the 4th edition of the Eastern Music Awards which seeks to award hard-working artists in the region.

The nominations saw names like Koo Kyei, Arabella, Kuami Eugene, Koo Ntakra, Wendy Shay, and other Eastern Region artistes competing and going head to head battle in 24 categories.



According to the organizers, voting would start from Tuesday, November 24, 2020, to Saturday, December 19, 2020.



They added that voting would be determined by 60% public voting, 30% by the board, 10% by the academy.



The main event is set for Saturday, December 19, 2020, at Linda Dor (Bunso) on the Accra-Kumasi highway.



See the full list of nominees below:



Eastern Music Awards 2020 Nominees



Hip life/ Hip hop Act Of The Year



Koo Ntakra



Tee Rhyme



Boy tee



Elly Element



Ko7



Phrings Icon



Rap Tiini



Ladonati



Song Of The Year



Elly Element – Dede Kwa



Koo Ntakra – Gbelemi



Rany Dopesongz- Akos



Ko7 ft. Kwahu All-Stars- Killer



Boy Tee -Krom Aye Shi



Quame Season – Party ft The Stryka



Kobby Kin – Low Key Bad Man



Hip Hop Song Of The Year



Tee Rhyme – Conshon



Koo Ntakra – Who am I



Elly Element-Nobody



Rap Tiini- Holy ft The Stryka



Ladonati- Don’t Leave Me



Phrings Icon – Interview Eastern Music Industry



Rival – Yewo Krom ft Longation



Promoter of the Year



Caring Diggy- Bigxposure



DJ Killango- Kingdom FM



DJ Kula – Okwahu FM



Ransford Kumi- Kumi Kasa



No time Eric Gh- IssuesGh



Collaboration of the Year



JaneRita-God of Miracle ft Kofi Kinaata



Mzkiki-Sake of you ft DopeNation



Obaya- Nipa Wo Plans ft Ricomob



Dausty Era- Makoma ft Stay Jay



Ruff Tee – Obidoba ft Kofi Kinaata



Carderous- Only You ft 2lhords



Don method – Odo Yewu ft Ras Kuuku



Cashood – Nyash ft Edicta



Reggae-Dancehall Song



Edicta- Give it to me



Gyaldem Tish – Fear no Man



King Maaga – Prayer



Chuku Lion – Inna Yuh Face

Cashood-Nyash ft Edicta



Mzkiki- Freedom



KatKiz- Wiase Ny3 De



DJ Klassik — Kwahu Girl ft. Mr. Bergs x Ras Kushbowy x Exbee x Wana Plata



Erby- Different Things



Reggae Dancehall Act



King Maaga



Chuku Lion



Gyaldem Tish



Edicta



Best Group Of The Year



De-Exit



RicoMob



Roll Call



Eastern International Act Of The Year



Apuutor



JaneRita



Obaahemaa Gladys



Jay Baba



Nana NYC



Atta Ghana Boy



Showbeezy



Bekey Mills



East-Side Song Of The Year



Koo Ntakra -Gbelemi



Rany Dopesongz- Akos



Obaya- Nipa Wo Plans ft RicoMob



Elly Element – Dede Kwa



KatKiz- Corona Virus



StoneGee – No more



Koo Kyei – Wonkoaa



Okit – Car Owner ft 2lhords



Rap Act Of The Year



Elly Element



Tee Rhyme



Koo Ntakra



Longation



Phrings Icon



MistyGee



Rap Tiini



Ko7



Most Promising Act Of The Year



Phrings Icon



Mighty Man



Arabella



Nikki Banks



Erby



Exbee



Carderous



MistyGee



Quame Season

X-tra Flourish



Kay Prinz



Okit



PopKing



Rival



Sinami



Gospel Song Of The Year



K. Andrew -Honhon Krom Krom



Goldmann- Nyame Beye



Alvin David – Meye Yesu Dea



Kobby Isaac – All shall pass



Jeffery Kwasi Boakye – Victory



Rev. Mrs. Mavis Frimpong – Onyame Y3 Kese



Millicent Yankey- Hwan Koraa



Ike Odame – Madanfo pa



Zadour – God is Good



Gospel Act Of The Year



Jeffery Kwasi Boakye



Goldmann



Ike Odame



Nhyiraba Prince



Alvin David



Millicent Yankey



Rev. Mrs. Mavis Frimpong



Maame Serwaa Flavour



Highlife Song Of The Year



Koo Kyei – Wonkoaa



C Clark – Me Ne Wo



Longation- I will ft Jefri King



Ruff Tee- Obidoba ft Kofi Kinaata



Mphyve- Save me



EB Apssa – Priceless Commodity



Dausty Era -Makoma ft Stay Jay



X-tra Flourish- Tomorrow



Exbee – Aware3 ft Wana Plata x Mr. bergs



Highlife Act Of The Year



Koo Kyei



C Clark



X-tra Flourish



Yaw Say



Male Vocalist Of The Year



Alvin David



C Clark



Erby



Milodi



Jeffery Kwasi Boakye



Selassie Fire



Rany Dopesongz



X-tra Flourish



Female vocalist Of The Year



Arabella

Gyaldem Tish



Jane Rita



Nikki Banks



Mzkiki



Millicent Yankey



Afro pop Song Of The Year



Selassie Fire -Woa



Sly Pee – Jealousy



Rany Dopesongz- Money Language



Racky Nova- Issue ft Ptenz



Milodi-Honey



Kay Prinz- Daben



PTenz- Lowo ft Lash Blazer



Stonegee- No more



Longation- Afar



Arabella – Come Over ft iKofi



Afro pop Act Of The Year



Stonegee



Erby



Arabella



Sly Pee



Milodi



Selassie Fire



Rany Dopesongz



Obaya



Ptenz



Artist of the year



Elly Element



Obaya



Rany Dopesongz



Stonegee



Tee Rhyme



Koo Kyei



Ruff Tee



Koo Ntakra



Eastern Pride Of The Year



Kuami Eugene



Kidi



Medikal



Wendy Shay



Dada Hafco



Tulenkey



23.Most Influential Act Of The Year



Sista Afia



Sarkodie



Kuami Eugene



Shatta Wale



Stonebwoy



Wendy shay



Akwaboah



Diana Hamilton

Kofi Kinaata



Amerado



24.Most Viral Song Of The Year



Stonebwoy – Putuu



Kweku Flick – Money



Lord Paper – Asabone ft Bosom P-Yung



Bosom P-Yung – Attaa Adwoa



Kidi – Enjoyment



Sarkodie – Bumper



Kuami Eugene- open gate



Keche – no dulling ft Kuami Eugene



Sound Engineer Of The Year



Kidnature Beat- Akos: Rany Dopesongz



Aghenzy Beat – Car Owner Okit ft 2lhords



Qholabeat – Gbelemi- Koo Ntakra



K. Joe – Don’t Leave Me- Ladonati



Luzeybeatz – Holy – Rap Tiini ft the Stryka



Cybee – Afar- Longation



Drumboi- Victory – Jeffery Kwasi Boakye



Smuchiz – Yewo Krom – Rival ft. Longation



Dkeezy Beat – Low Key Bad Man – Kobby Kin



Music Producer Of The Year



Qholabeat – Gbelemi- Koo Ntakra



Kidnature Beat- Money Language: Rany Dopesongz



Aghenzy Beat – Only You – Carderous



K. Joe – Don’t Leave Me- Ladonati



Hypelyrix – Lowo-Ptenz ft Lash Blazer



Cybee – Afar- Longation



Drumboi- Kofcity We Dey ft all stars



Zadour- God is Good -Zadour



Kasapa Beat – CTD – Wendy Shay



Music Video Of The Year



JaneRita – God of Miracles ft Kofi Kinaata



King Maaga – Prayer



Sinami – This year



Millicent Yankey- Hwan Koraa



Koo Ntakra- Gbelemi



Mzkiki- Freedom



Ruff Tee – Obidoba ft Kofi Kinaata



Video Director Of The Year



Richmond Amoako- Obidoba by ruff tee



Director Abass – freedom by Mzkiki



Eni Baid – Gbelemi by Koo Ntakra



Eben Yanks – this year by Sinami



Mic Paul- prayer by king Maaga



Sky web videos- God of Miracle by JaneRita ft Kofi Kinaata



29. Life Time Achievement Award