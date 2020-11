Ghana DJ Awards 2020: Full list of nominees announced

Source: Pep Junia, Contributor

Merqury Republic has announced the nominees for the 8th annual Ghana DJ Awards, honouring the past year in Disc Jockeying across 29 categories. The Ghana DJ Awards is set to premiere on Saturday, November 21, 2020, at 8:00 PM GMT.

This year’s ceremony marks the 8th anniversary of the Ghana DJ Awards, under the theme ‘In The Mix Together’, and will be preceded by a DJ conference dubbed ‘Ghana DJ Clinic’, set to hold on Friday, November 20.



Rising superstar, and winner of the 2018 Ghana DJ Awards “Best DJ Of the Year,” DJ Vyrusky, leads this year’s nominations with an impressive 7 nods.



A full list of nominees follows below.



DJ/ARTIST COLLABORATION OF THE YEAR



DJ Sly & Ice Prince – Alert



DJ Justice & Stonebwoy, Fameye – Danaase



DJ Vyrusky & Shatta Wale – Afro Dance



DJ Mic Smith & All Stars – Juju



DJ Xpliph & DopeNation x Kofi Pages – Be Mine



DJ DISCOVERY OF THE YEAR



DJ Raptee



DJ Vacation



DJ Tag



DJ Too Much



DJ Spices



DJ Cesh



DJ Clamzy



DJ Sedan



LOCKDOWN DJ OF THE YEAR



DJ Ashmen



DJ Kofi (Tema Fada)



Iphone DJ



DJ Toyor



DJ Mpesempese



DJ Switch



DJ Solo



DJ Sly



EVENT DJ OF THE YEAR



DJ Lord



DJ Mic Smith



DJ Aroma



DJ Vyrusky



DJ Sedem



DJ Pho



DJ Putin



ARTISTE DJ OF THE YEAR



DJ MJ – Eno



DJ Mic Smith – Medikal



DJ Vapour – Kelvyn Boy



DJ Vyrusky – Shatta Wale, Kuami Eugene



DJ Wallpaper – Kidi



Big Stan – La Meme Gang



DJ Ikon – Kofi Mole



DJ Tag – Fameye

DJ Shiwaawa – Adina



SCRATCH DJ OF THE YEAR



DJ Floppy



DJ Tality



Master Que



DJ Vapour



DJ Mpesempese



DJ Obonke



MOBILE DJ OF THE YEAR



DJ Cil



DJ Adom



DJ Toyor



DJ Wallpaper



DJ Sleek



DJ Tality



DJ Amachi



MIXTAPE OF THE YEAR



Afromix 2.0 – DJ Bibini



Time with Kofi Kinaata – DJ Spincho



Shreega Mixtape – DJ MJ



Face Of Volta Mixtape – DJ Clamzy



Throwback Verseday 2019 – DJ Vyrusky



Mashup Mixshow Ep 14 – DJ Bass



Ghana @63 Independence Mixtape – DJ Ashmen



VIDEO JOCKEY OF THE YEAR



DJ Pakorich – Zylofon TV



DJ Xpliph – GH One TV



MC/HYPEMAN OF THE YEAR



Abeiku Sarkcess



MC Nana King



Ogee The MC



Sheldon



MC Omarion



Kojo Manuel



Mensah Jnr



PM



MC Jerome



Berima Sean Bills



FEMALE RADIO DJ OF THE YEAR



DJ Ohemaa Woyegye – Angel FM



DJ Kess – Y FM



DJ Pryty – Kasapa



Jay Jay – Citti FM



MALE RADIO DJ OF THE YEAR



DJ Fletch – Okay FM

DJ Quest – Ark FM



DJ Wobete – Hitz FM



DJ Aroma – Pure FM



DJ Magnus – Radio Max



Sammy Forson – Joy FM



Mr Shark – Pluzz FM



DJ Advisor – Happy FM



DJ Tablettz – Hello FM



FEMALE DJ OF THE YEAR



DJ Nyce



DJ Prytty



DJ MJ



DJ Akel



DJ Switch



The Mask DJ



Jay Jay



DJS’ SONG OF THE YEAR



Sarkodie – Oofeetso



Medikal – Omo Ada



Kuami Eugene – Obiaato



DopeNation – Zanku



Diana Hamilton – Wasem



Quamina MP – Amanfuo Girls



CLUB/PUB DJ OF THE YEAR



Pee Raven – Ace Tantra



DJ Icey – Kona Café



DJ Solo – Onyx



DJ Sorondo – Abrewanana



DJ Baylor – Bloombar



DJ Wallpaper – Ace Tantra



DJ Raptee – Signature



REGGAE/DANCEHALL DJ OF THE YEAR



DJ Rudebwoy



King Lagazee



DJ Gashy



Kalio & Fari



DJ Manni



Eddie Ranks



Nana Ntow



King Bash



AFROBEAT/HIPLIFE DJ OF THE YEAR



DJ Fletch



DJ Wobete



DJ Stanzy



DJ Aroma

DJ Vyrusky



DJ Ashmen



DJ Gang



DJ Reuben



DJ Khalifa



HIGH LIFE DJ OF THE YEAR



DJ Addibully



Oyokodihyie Kofi – Accra FM



DJ Eric – Accra FM



Kojo Hanson – Peace FM



Papa Bills – Hitz FM



DJ Candy Man – Asaase FM



DJ Advicer – Happy FM



DJ Fox – Top FM



GOSPEL DJ OF THE YEAR



KOK – Live FM



Franky 5 – Hitz FM



DJ Awana – Adom FM



Ike The Unpredictable -Angel FM



Alexis – Pure FM



STUDENT DJ OF THE YEAR



DJ Spincho – University for Development Studies



DJ Juicy – University of Ghana



DJ 3 Points – Cape Coast University



DJ Bone – University of Development Studies



DJ Benjesse – Cape Coast Tech. University



Gal Dem DJ – NAFTI



DJ Stunt – University



London DJ – KNUST



DJ Choco – Central University



BEST INTERNATIONAL GHANAIAN DJ



DJ Akua – USA



DJ Flipwave – USA



DJ Paak – United Kindom



DJ Khalid – Canada



DJ Nore – United Kindom



DJ Lutha – South Africa



DJ Soul2Soul – United Kingdom



DJ Fiifi – United Kingdom



DJ Abena – Belgium



INTERNATIONAL NON GHANAIAN DJ



DJ Christopher Pagli – USA



DJ Switch – Nigeria



DJ Divalash – South Africa



DJ Big N – Nigeria

DJ Neptizle – United Kingdom



Que DJ – Nigeria



RECORD PROMOTER OF THE YEAR



DJ Wobete



NYDJ



DJ Adviser



DJ Aroma



DJ Magnus



Papa Bills



DJ Reuben



BEST YOUNG DJ OF THE YEAR



DJ Spices



DJ Switch



NORTHERN ZONE DJ OF THE YEAR



DJ Anadwo



Kawastone



DJ Tobile



DJ Ephya



DJ Spincho



DJ Bone



DJ Merli



SOUTHERN ZONE DJ OF THE YEAR



DJ Repentance



DJ Vyrusky



DJ Wobete



DJ Poppa



DJ Stanzy



DJ Mpesempese



CENTRAL ZONE DJ OF THE YEAR



DJ Magnus



DJ Aroma



DJ Quest



DJ Storm



DJ Tablettz



Mr Kaxtro



DJ X



DJ Edita



LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD



Loving Cee



OVERAL BEST DJ OF THE YEAR



DJ Aroma



DJ Vyrusky



DJ Sly



DJ Mic Smith

