Second Ghana Music Awards Europe nominees revealed

All relevant factors were considered during this exercise

Musical artistry is a delicate blessing to the possessors as well as its consumers. Ghana’s music research hub, Remedi Entertainment, with the experience assembled over the years, has put together this outcome after a thoroughly scrutinized research in the musical works released in the year under review.

Remedi Entertainment is fronting once more as we present the findings from our research, which was done using a mixed method approach by our staff, contributors and other agents spanning from January 1, 2022 to December 31, 2022.



As an autonomous entertainment research body, impartiality and pragmatism is our hallmark to ensure our contributions to the development of Ghanaian music in Ghana, Europe and around the globe.



GOSPEL SONG OF THE YEAR



1. Kadosh - Joe Mettle



2. Waye Me Yie - Piesie Esther



3. Hewale Lala - Perez Musik



4. Final Say Medley - Celestine Donkor



5. Osoro Abue - Emelia Arthur



6. Mala - MOG Music



7. My Meditations - Diana Hamilton



8. Best Side - Scott Evans



9. This Far - Ewura Abena



10. Matwen Awurade Remix - Kofi Owusu Peprah ft Rev George Owusu Mensah



11. Tegbe Tegbe - Bethel Revival Choir ft Edwin Dadson



HIP HOP SONG OF THE YEAR



1. Scarface - Medikal



2. Obiaa Boa - Amerado



3. Country Side - Sarkodie ft Black Sherif



4. Don't Judge Me - Eno Barony ft Dee Wills



5. Kweku The Traveler - Black Sherif



6. Asouden - Yaw Tog



7. Chairman - Kweku Smoke ft Bosum P-Yung & Yaw Tog



8. Ayele - EL



9. Goated – Strongman



10. Benzo - Malcolm Nuna



11. 5th August 6 - Lyrical Joe



HIPLIFE SONG OF THE YEAR



1. Labadi - Sarkodie ft King Promise



2. Friday Night - Lasmid



3. Grace - Amerado ft Lasmid



4. Superman – Lyrical Joe ft Mr Drew



5. Ewiase - Kweku Flick



6. Pressure - Kwame Nut



7. Baabi Awu - Kweku Darlington



8. Life - Keche



HIGH LIFE ARTISTE OF THE YEAR



1. Kwabena Kwabena



2. Kwaisey Pee



3. Kuami Eugene



4. Akwaboah



5. Bisa K. Dei



6. Kofi Kinaata



7. Fameye



8. Daddy Lumba



9. Quarme Zaggy



HIGHLIFE SONG OF THE YEAR



1. Atia - Epixode



2. Down Flat - Kelvin Boy



3. Fingers - Kwabena Kwabena



4. Ofon Na Edi Asem Fo - Daddy Lumba



5. Ayele - Kwaisey Pee

6. Wo Pe W'adie Ay3 - Akwaboah



7. 2AM - Fameye



8. Galamsey - Quarme Zaggy



9. Have Mercy - Kofi Kinaata



AFRO BEATS / AFRO POP ARTISTE OF THE YEAR



1. Kelvyn Boy



2. Camidoh



3. King Promise



4. Kidi



5. Mr Drew



6. Wendy Shay



7. DJ Azonto



8. R2Bees



9. Gyakie



REGGAE / DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR



1. Epixode



2. Stonebwoy



3. Ras Kuuku



4. Samini



5. Shatta Wale



6. Rocky Dawuni



BEST VIDEO OF THE YEAR



1. Kumi Obuobisa - Sarki - Kirani Ayat



2. Andrew Kumi - Afraid To Lose You - Kwabena Kwabena



3. Awudu Musa - Konongo Zongo - Black Sherif



4. Prince Dovlo - Shika - Abiana



5. Labi - Gidigba - Stonebwoy



6. Kofi Awuah - Balling - Kofi Jamar



7. Skyweb - Waye Me Yie - Piesie Esther



8. Andy Madjitey - Something - Gyakie



9. Skyweb – Woye Odo – Prophet Joseph Atarah ft Piesie Esther



10. Snares Films – Prayer - Vanilla



GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR



1. Joe Mettle



2. Bethel Revival Choir



3. Diana Hamilton



4. Piesie Esther



5. MOG Music



6. Celestine Donkor



7. Scott Evans



8. Kofi Owusu Peprah



9. Perez Musik



HIP LIFE / HIP HOP ARTISTE OF THE YEAR



1. Amerado



2. Sarkodie



3. Medikal



4. Lyrical Joe



5. Lasmid



6. Kweku Flick



7. Black Sheriff



8. DopeNation



9. Eno Barony

BEST MALE VOCALIST OF THE YEAR



1. King Promise - Labadi



2. Perez Musik - Hewale Lala



3. Kuami Eugene - Single



4. Kidi - Champagne



5. Camidoh - SugarCane Remix



6. Joe Mettle - Kadosh



7. MOG Music - Mala



8. Kyei Mensah - Nothing Too Hard



9. Akwaboah - Wo Pe W'adie Ay3



10. Papa Owura - My Testimonies



11. Kwabena Kwabena - Afraid to lose you



12. Kwaisey Pee - Ayele



BEST FEMALE VOCALIST OF THE YEAR



1. Abiana - Shika



2. Cina Soul - Waiting



3. Celestine Donkor - Self Existing God



4. Ceccy Twum - Gye Wayeyi



5. Adina - Adidede



6. Niiella - Nothing's Too Hard



7. Piesie Esther – Waye Me Yie



8. Ewura Abena - This Far



9. Diana Hamilton - My Meditations



10. Ateaa Tina - Fa Ma Me



11. Rose Adjei - Ne Mmre



12. Amy Newman - I’m Redeemed



13. Sista Afia - Woman



AFROPOP/AFROBEAT SONG OF THE YEAR



1. Jo - FBS ft Mr. Drew



2. Champagne - Kidi



3. Fa No Fom- DJ Azonto



4. Single - Kuami Eugene



5. Sugar Cane Remix - Camidoh ft King Promise, Mayorkun & Darkoo



6. Gboza - DopeNation



7. Something - Gyakie



8. 10 Toes - King Promise



9. Gidigba- Stonebwoy



10. JJC - Shatta Wale



11. Thank You - Fameye



12. Body 2 Body - DJ Vyrusky ft Kidi & Camidoh



13. Survivor - Wendy Shay



14. Balance It Remix – D Jay ft Mr Eazi



NEW ARTISTE OF THE YEAR



1. Lasmid



2. DJ Azonto



3. Malcolm Nuna



4. Prophet Joseph Atarah



5. Mama Boat



6. Vanilla



7. D Jay



8. Chief One



9. Kwame Nut

10. Jayana



ARTISTE OF THE YEAR



1. Sarkodie



2. Piesie Esther



3. Black Sheriff



4. Stonebwoy



5. Shatta Wale



6. Joe Mettle



7. MOG music



8. Kidi



9. Camidoh



10. Gyakie



SONGWRITER OF THE YEAR



1. Perez Musik - Hewale Lala



2. Piesie Esther - Waye Me Yie



3. Diana Hamilton- My Mediations



4. Amerado - Grace ft Lasmid



5. Abiana - Shika



6. Darkovibes - Comforter



7. Black Sherif - Oh Paradise



8. Samini - Be Alright



9. Kwabena Kwabena - Fa Me saa



10. Fameye - Thank You



11. Kofi Kinaata - Have Mercy



12. Mz Kiki - Destiny



13. KDM- Sin



14. Ewura Abena - This Far



15. Kweysi Swat - Oh Bibini



UNSUNG ARTISTE OF THE YEAR



1. RGM Wonderboay



2. Renner



3. Nana Hemaa Lyrical



4. Kojo Kinn



5. Theo Praiz



6. Naja



7. Essi



8. Sitso



9. Boijake



10. Cojo Rae



11. Kwame Nkansah



BEST COLLABORATION OF THE YEAR



1. Sarkodie ft Black Sherif - Country Side



2. Amerado ft Lasmid - Grace



3. Camidoh ft Kingh Promise, Mayorkun & Darkoo - SugarCane Remix



4. FBS ft Mr. Drew - Jo



5. Bethel Revival Choir ft Edwin Dadson- Tegbe Tegbe



6. R2Bees ft Gyakie - Need Your Love



7. Daakyehene ft Diana Hamilton- Can’t Forget



8. Abena Serwaa Ophelia ft Ceccy Twum & Efe Grace - Womfa Ma No



9. DJ Vyrusky ft Kidi & Camidoh- Body 2 Body



10. Epixode ft Kwabena Kwabena - Atia Remix (High Life)



11. Reliable God - Mama Boat ft Papa Owura

12. Matwen Awurade Remix - Kofi Owusu Peprah ft Rev George Owusu Mensah



INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE YEAR



1. Camidoh ft Mayorkun, Darkoo & King Promise - Sugar Cane Remix



2. Celestine Donkor ft Mercy Masika - They That Wait



3. Gyakie ft Davido - Flame



4. Sarkodie ft Oxlade -She Bad



5. Celestine Donkor ft Joel Lwaga - Praise Him



6. King Promise ft Omah Lay - 10 Toes



7. Kidi ft Tulsi Kumar - Shut up



8. Kidi ft Mavado – Blessed



9. Frank Naro ft Goya Menor-I Like It



10. Balance it remix – D Jay ft Mr Eazi



REGGAE / DANCEHALL SONG OF THE YEAR



1. Blessed - Kidi ft Mavado



2. Be Alright - Samini



3. Atia - Epixode



4. 3, 3 & 1 - Ras Kuuku



5. Whine - Gyakie



6. On God - Shatta Wale



7. Neva Bow Down – Rocky Dawuni ft Blvk H3ro



8. Oh Bibini - Kweysi Swat



9. Destiny – MzKiki ft XLNC



ALBUM OF THE YEAR



1. Jamz - Sarkodie



2. The Villian I Never Was - Black Sheriff



3. The Kadosh - Joe Mettle



4. Songs of Peter - Fameye



5. 5 Star - King Promise



6. Fa Me Saa - Kwabena Kwabena



7. G.I.N.A - Amerado



SONG OF THE YEAR



1. County Side - Sarkodie ft Black Sherif



2. Friday Night - Lasmid



3. Champagne - Kidi



4. Waye Me Yie - Piesie Esther



5. Gboza - DopeNation



6. Fano Fom - DJ Azonto



7. Hewale Lala - Perez Musik



8. Single - Kuami Eugene



9. Down Flat - Kelvyn Boy



10. Kadosh - Joe Mettle



11. SugarCane Remix - Camidoh ft Kingh Promise, MayorKun & Darkoo



12. Something - Gyakie



13. On God - Shatta Wale



14. Kweku The Traveler - Black Sherif



15. Balance It Remix – D Jay ft Mr Eazi



Below are nominees for diaspora categories