See full list of winners at the 2023 Guinness Ghana DJ Awards

DJ Lord was crowned DJ of the Year at the 2023 Guiness Ghana DJ Awards

In a dazzling night themed “Moved by Music,” the 11th edition of the Ghana DJ Awards unfolded at the Grand Arena in Accra, Ghana, showcasing stellar performances from Keche, Dope Nation, Shatta Wale, and more.

Established in 2012, the Ghana DJ Awards stand as the sole national award scheme in Africa dedicated to recognizing and celebrating the outstanding contributions of disc jockeys (DJs) to the music industry.



This year’s event, as always was top-notch as it received sponsorship from Guinness.



Below is the list of winners as sighted on nydjlive.com:



DJ/ARTIST COLLABORATION OF THE YEAR



DJ Carcious, Bogo Blay & Medikal – Esther *WINNER



DJ Vyrusky, Kidi & Camido – Body 2 Body



DJ Bass & Yannick Hooper – Feel Ya Energy



DJ Sly King & Kiff No Beat – Conseils



DJ Wanzam & Juma Mufasa – Soba



DISCOVERY OF THE YEAR



DJ Mish *WINNER



DJ Bliss



DJ Changes



DJ Attitude



DJ Master Ice



DJ Cartoon



MC/HYPEMAN OF THE YEAR



Berima Sean Bills



MC Nana King



Location Manager



Kojo Manuel*WINNER



MC Portfolio



Sheldon The Turn Up



MC Miguel



MC Versace



EVENT DJ OF THE YEAR



DJ Lord



DJ Lamar



DJ Olasty



DJ ABK



DJ Loft *WINNER



DJ Juicy



ARTISTE DJ OF THE YEAR



DJ Loft – Black Sherif



DJ Wobeti – Shatta Wale



DJ MJ – Eno



DJ Justice – Stonebwoy



DJ Vyrusky – Kidi



DJ Faculty – Dopenation



DJ Shiwaawa – Adina



DJ Wallpaper – Kuami Eugene



SCRATCH DJ OF THE YEAR



DJ Obonke*WINNER



DJ Thinking



DJ Dials



DJ Coleda



Mr Kaxtro



DJ Rampage

DJ Abizzy



BEST MOBILE DJ



AD DJ



DJ Mark D



DJ Speech



DJ Dela



DJ Page



DJ Juicy



DJ Pho *WINNER



DJ Wallpaper



MIXTAPE OF THE YEAR



23rd June Ep 04 – DJ Lord OTB *WINNER



Jams – DJ Vyrusky



Annual Ghana’s Independence Mixtape – DJ Ashmen



Afrobeats and Amapiano – DJ Spincho



Cups & Bass – DJ Loft, DJ Bass, Kojo Manuel



Afrobeats Invasion Vol.1 – DJ Sly King



DJ Obonke – Made in Ghana Mixtape



2023 Ghana Independence Mixtape – DJ Bass



VIDEO JOCKEY OF THE YEAR



DJ Aberga – Original TV*WINNER



DJ Xpliph – GHOne



DJ Astifa – TV XYZ



DJ Legend – Original TV



DJ Successful – Oceans TV



DJ Cobby Rich



DJ Niiyo



FEMALE RADIO DJ OF THE YEAR



DJ Kess – YFM



Ohemaa Woyeje – Angel FM



DJ Amoanic – Kingdom FM



DJ Coleda – YFM



DJ Lipsy – Breeze FM



DJ Blavo – Starr FM



MALE RADIO DJ OF THE YEAR



DJ Cacious – YFM



DJ Pho – Rainbow Radio



DJ Ikon – Hitz FM



DJ Phletch – Okay FM



DJ Wobete – Joy FM



Mr Shark – Pluzz FM*WINNER



DJ Sly King – YFM



FEMALE DJ OF THE YEAR



TMSK DJ *WINNER



DJ Nyce



Gal Dem DJ



DJ MJ



DJ Kess



DJ Coleda

DJs SONG OF THE YEAR



Jay Bahd & Skyface SDW – Odo



King Promise – Terminator*WINNER



Stonebwoy – Into the Future



Banzy Banero – Hossana



Sarkodie – Country Side



Piesie Esther – Waye Me Yie



Twatis – Osekrom Sikani



PUB DJ OF THE YEAR



DJ Cartoon – Kona Café



DJ Khalifa – The Cabin



DJ Tyme – Level 3



DJ Speech – Garage



DJ Coleda – P2 Pub



DJ Mac Tonto – Alora



DJ Brightest – Signature Pub



PUB OF THE YEAR



P2 Pub – Kumasi



Alora – Accra



Kona Café – Accra



Dadi’s Bar – Koforidua



The Cabin – Sunyani



The Garage – Accra



Level 3 – Accra



Signature Lounge – Tema*WINNER



NIGHT CLUB DJ OF THE YEAR



DJ Master Ice – Terminal 3



DJ Speech – Kruna*WINNER



DJ Solo – Club Onyx



DJ Juicy – MAD Club



DJ Mac Tonto – Kruna



AD DJ – Club Rave



BEST REGGAE/DANCEHALL DJ



African Child



King Lagazee *WINNER



Nature Won



DJ Nabee



Royal DJ Prince



Kojo Kombolo



Black Kobby



AFROBEAT DJ OF THE YEAR



Mr Kaxtro



DJ Faculty



DJ Bridash



DJ Wobete



DJ Sly King



DJ Phletch



AD DJ *WINNER



HIGHLIFE DJ OF THE YEAR

Abacious – Pure FM



Papa Bills – Hitz FM



Professor Wise – Pluzz FM



Oyokodehyie Kofi – Accra FM



DJ King



Mickey Darling – Peace FM



DJ Hitman – DL FM



ELECTRONIC MUSIC DJ OF THE YEAR



TMSKDJ



Master Que *WINNER



DJ Fui



DJ Pizaro



Temple XTD



DJ Mic



DJ Nicki Cartel



GOSPEL DJ OF THE YEAR



Jay Smoke



DJ Christcentric



DJ Paloma*WINNER



DJ Awana



Nana Bonsu



BEST INTERNATIONAL DJ



Uncle Waffles (South Africa)



DJSky (Lebanon)*WINNER



DJ Crymez (Nigeria)



DJ Shinsky



DJ Neptune (Nigeria)



DJames (UK)



DJ Zamani



BEST INTERNATIONAL DJ (GHANAIAN)



DJ Fiifi – UK*WINNER



DJ Abena – Belgium



DJ PC – USA



DJ Mike Afro-Jam – Netherlands



DJ Kofi – Denmark



DJ Boat Global – USA



RECORD PROMOTER OF THE YEAR



DJ Bridash



Mr Kaxtro



DJ Phletch



Nana Romeo



DJ Mac Tonto



DJ Ganj



Mr Shark



BEST YOUNG DJ



DJ Planet



DJ Spices



BEST STUDENT DJ



DJ Phantom – University Of Ghana *WINNER

DJ Sacrifice – GIJ



DJ Stryka – Bluecrest University



Kelvin DJ – KNUST



DJ Teaspoon – UCC



BEST SOUTHERN ZONE DJ



DJ Lord OTB*WINNER



DJ Nyce



DJ Mac Tonto



DJ Vyrusky



DJ Sly King



DJ Faculty



AD DJ



Vim Tinz



BEST NOTHERN ZONE DJ



Amsterdam DJ*WINNER



Soweto DJ



DJ Cupid



DJ Tobile



DJ Ephya



DJ Emeris



BEST CENTRAL ZONE



DJ Master Ice



DJ Khalifa *WINNER



DJ Floppy



DJ Quest



Mr Kaxtro



NOCTURNAL PEOPLE’S CHOICE



Chichi DJ



DJ Lord OTB



DJ Speech



DJ Sly



DJ Mac Tonto



Amsterdam DJ



DJ Cartoon



NIGHT CLUB OF THE YEAR



Terminal 3 Club – Kumasi



MAD Night Club – Accra



Kruna – Accra



King David – Tamale



Twist Night Club – Accra



Club RAVE – Accra



DJ OF THE YEAR



DJ Nyce



DJ Mac Tonto



DJ Vyrusky



DJ Sly



DJ Faculty



DJ Lord OTB *WINNER